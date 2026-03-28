El litigio por la Copa Africana de Naciones, "caso cerrado" para jugadores e hinchas marroquíes

Puede que Senegal todavía tenga el trofeo de la pasada Copa de África de Naciones y que en su defensa haya iniciado una batalla legal contra la decisión de arrebatárselo, pero en lo que respecta a Marruecos, proclamado campeón, éste es ya un caso cerrado.

Los Leones del Atlas perdieron 1-0 en la final de enero, pero la Confederación Africana de Fútbol (CAF) les concedió una victoria 3-0 la semana pasada, debido a que varios jugadores senegaleses abandonaron el campo durante ese partido como protesta por un penal señalado.

El viernes, Marruecos empató 1-1 un amistoso disputado en Madrid contra Ecuador, el primer partido del combinado africano desde el polémico castigo a Senegal.

El encuentro supuso el estreno del nuevo seleccionador Mohamed Ouahbi, a escasos tres meses del inicio del Mundial 2026

Tras alcanzar las semifinales del último Mundial, en Catar 2022, las expectativas son muy altas en Marruecos y miran ya hacia el futuro, pese a la indignación de Senegal.

"Estamos concentrados en lo que está por venir y no en entrar en ese asunto", declaró el guardameta Yassine Bono a la prensa.

"La respuesta por nuestra parte (sobre si la decisión es o no justa) es la que ha dado nuestra federación, eso es todo... estamos mirando hacia delante".

Miles de aficionados marroquíes, muchos con banderas de su país y animando con vuvuzelas, están convencidos de que se ha hecho justicia.

"Si alguien determina que hay un reglamento, tienes que seguirlo", opina Yassine El Aouak, de 35 años, un aficionado marroquí que viajó desde Italia a Madrid para el encuentro.

"Creo que tarde o temprano nos llevaremos el trofeo a casa, sabemos que lo merecemos", añadió.

"Una estrella más"

Antes de que la CAF le proclamase campeón, Marruecos solo había ganado una CAN en su historia, en 1976.

"Las reglas son las reglas, son muy claras, si te vas del campo sin ninguna razón pierdes 3-0", opina otro aficionado marroquí, Taha El Hadiguy, de 22 años.

"Ganar dos meses después es muy diferente a hacerlo la noche de la final, pero una victoria es una victoria. Tenemos una estrella más en nuestra camiseta", celebra.

Una opinión que no comparte la selección de Senegal, que el sábado presentó el trofeo en el Estadio de Francia de París, durante un amistoso ganado 2-0 contra Perú.

Los Leones de la Teranga saltaron al césped con el trofeo en las manos del capitán Kalidou Koulibaly y dieron una vuelta al césped.

Pero en Marruecos, al igual que los jugadores, los medios de comunicación están más preocupados por el inminente Mundial y las tácticas de Ouahbi que por el sentimiento de agravio de Senegal.

Incluso el seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastian Beccacece, dijo que estaba satisfecho por haber cosechado un empate contra "los campeones africanos".

Ouahbi, que lideró a la selección de Marruecos Sub-20 a la conquista del Mundial en 2025, destacó la fuerza de su equipo tras su debut en el banquillo, en el que los Leones del Atlas sufrieron falta de precisión en ataque.

"No hablo en términos de debilidades, no hay debilidades. Somos un equipo top, el seleccionador ecuatoriano nos lo recordó", declaró Ouahbi.

"Cuando eres un equipo del nivel top, ocupas el rango número ocho en el mundo y eres vigente semifinalista del Mundial, no tienes debilidades", insistió.

Rival de Brasil en el Mundial

"Solo tienes fortalezas y después, cualidades que te faltan, áreas en las que no brillas y en las que hay que trabajar colectivamente", valoró.

Marruecos iniciará su recorrido mundialista el próximo 13 de junio contra la pentacampeona Brasil, uno de los encuentros más emocionantes de la fase de grupos del torneo que se celebrará en Norteamérica.

Antes de ese debut, puede que los abogados de la Federación Marroquí de Fútbol tengan que defender el estatus recién adquirido de campeones de África tras la denuncia interpuesta por Senegal.

En cualquier caso, Ouahbi y sus jugadores tienen ya la vista en el futuro y en sus ganas de recolectar otro trofeo, esta vez sobre el césped.