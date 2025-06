John Spaun: de víctima de diabetes a campeón de US Open

La edición 125 del US Open, uno de los cuatro majors del golf mundial y perteneciente al PGA Tour, fue ganada por John Michael Spaun Jr, mejor conocido como JJ Spaun.

Pero lo más relevante de su triunfo, más allá de los 4.3 millones de dólares de premio económico y el prestigio intrínseco de levantar el trofeo de uno de los máximos torneos de este deporte, es la resiliencia en su historia de vida.

Hace cuatro años, JJ Spaun llegó a perder su tarjeta del PGA Tour debido a fuertes complicaciones por diabetes, enfermedad que le detectaron en 2018 tras una repentina pérdida de peso que empezó a afectar su rendimiento deportivo.

“Estaba subiendo (en los torneos de golf) y de repente me tocó eso. Fue un poco extraño, no quería que me afectara mentalmente, pero fue un gran cambio”, reveló Spaun sobre en un podcast en 2022.

El primer diagnóstico fue erróneo, pues le dijeron que tenía diabetes tipo 2 y los tratamientos no funcionaban. Después de tres años, hasta 2021, el oriundo de Los Ángeles recibió la noticia de que tenía diabetes tipo 1 y la salud empezó a mejorar.

Ahora, esa tenacidad con la que sacó adelante su salud se vio reflejada en el Oakmont Country Club de Pennsylvania, donde este domingo concluyó la 125 edición del US Open de golf con una repartición de 21.5 millones de dólares en premios totales.

“Tiger (Woods) decía que que se trataba de aguantar aunque estuvieras cuatro golpes por detrás. Simplemente, había que estar así. Estuve cuatro golpes por detrás del liderato y recordé esas palabras, no volverme loco, esperar mi momento sin hacer nada extraordinario. El consejo de Tiger se ha hecho realidad”, dijo después de la victoria.

JJ Spaun ni siquiera había finalizado en top 10 de alguno de los cuatro majors del golf (The Masters, PGA Championship, US Open y The Open) antes de su triunfo este 15 de junio.

De hecho, apenas registraba una victoria en el PGA Tour, que había sido en el Valero Texas Open de 2022, donde recibió 1.54 millones de dólares como premio por su victoria sobre el australiano Matt Jones y el estadounidense Matt Kuchar.

En el US Open 2025 rebasó al escocés Robert MacIntyre (281) y al noruego Viktor Hovland (282), ya que el estadounidense logró 279 golpes (-1).

“Nunca pensé que estaría aquí con este trofeo. Siempre tuve aspiraciones y sueños. Nunca supe cuál era mi límite, yo sólo intento ser el mejor golfista posible”, agregó Spaun, quien después de esta victoria aparecerá en el octavo puesto del ranking mundial.

México alcanzó el top 5

Otra de las gratas sorpresas del US Open 2025 fue el mexicano Carlos Ortiz, quien logró finalizar en la cuarta posición, empatado con el estadounidense Cameron Young y el inglés Tyrrell Hatton, todos registrando 283 golpes (+3).

Esto le permitió a Ortiz, nacido hace 34 años en Guadalajara, Jalisco, recibir un premio económico de 878,815 dólares, además de la mejor posición de su historia en un major.

Y es que en 10 participaciones previas, el mexicano sólo logró pasar el corte en dos pero no quedó siquiera en el top 50, ya que fue T52 en el US Open de 2019 y T55 en el PGA Championship de 2021. De hecho, en 2024 no jugó ni un major.

Ortiz estaba en el grupo de cuatro líderes a falta de una hora para el cierre del US Open 2025, que se retrasó por malas condiciones climáticas. Pero no pudo mantenerse al ritmo de JJ Spaun, Robert MacIntyre y Viktor Hovland, quienes ocuparon el podio.