Agridulce despedida de Daniel Suárez en Nascar México

Daniel Suárez no pudo cerrar con doble broche de oro su participación en la inédita Nascar Cup Series México 2025, celebrada este fin de semana en el autódromo Hermanos Rodríguez.

Después de ganar la Xfinity Series del sábado, considerada la carrera de ‘segunda división’ en Nascar, aumentó las expectativas sobre su rendimiento en Cup Series, competencia estelar que se disputó este domingo en el marco del Día del Padre.

Sin embargo, el originario de Monterrey finalizó en la posición 19, a pesar de haber comenzado décimo tras un desempeño positivo en la calificación del sábado.

Esta fue la primera vez que Nascar Cup Series, con casi 80 años de existencia, disputó una carrera por puntos en México. La victoria fue para el compañero de equipo de Daniel Suárez en Trackhouse Racing, el neozelandés Shane van Gisbergen, quien se había quedado con la pole un día antes.

“Me hubiera gustado estar un poco más en la pelea en la parte del frente, pero así funcionan las cosas. Hoy simplemente no se dio. Di mi máximo, el equipo también, teníamos un carro bueno para estar peleando entre las primeras cinco o 10 posiciones, pero no funcionó. Ni modo, fue parte de la estrategia”, expresó Suárez en conferencia posterior.

Después de tres horas con 17 minutos y seis pausas por bandera amarilla, la carrera de 100 vueltas culminó entre charcos y cielo gris, por las intermitentes lluvias que acompañaron al autódromo Hermanos Rodríguez de jueves a domingo.

Daniel Suárez cumplió uno de sus máximos sueños parcialmente, luego de ganar la Xfinity Series en una auténtica gesta, pues empezó en la posición 39 producto de un choque en la calificación. Se repuso y logró celebrar el trofeo con la afición mexicana.

“Esta semana fue muy especial, creo que muchísima gente, al día de hoy, está enamorada de Nascar y por eso me siento muy afortunado. No quiero que mi resultado (en Cup Series) opaque todo lo positivo que se hizo, porque hicimos historia este fin de semana. Me siento muy bendecido de haber sido parte de esto”.

El mexicano se mantiene en la posición 28 del Campeonato de Pilotos 2025 con 274 puntos, mientras que el ganador en México, Shane van Gisbergen, ascendió tres puestos hasta el 30 con un total de 242 unidades, a falta de 10 carreras antes de iniciar playoffs.

Suárez buscaba redondear su fin de semana en México con una tercera victoria en Nascar Cup Series, recordando las conseguidas en Sonoma en junio de 2022 y Atlanta en febrero de 2024.

“Este fin de semana comprobé algo que ya sabía: los mexicanos somos los mejores fans, los más apasionados y entregados en todo lo que hacemos y me siento muy orgulloso y contento de ser mexicano, de haber crecido aquí. Me voy con una sonrisa de lado a lado, sabiendo que en mi casa tengo muchísima gente que me quiere y apoya”.

Aunque se mostró decepcionado por no lograr una segunda victoria en el Hermanos Rodríguez, valoró lo hecho por el país dentro de la historia de Nascar Cup Series.

“Yo creo que hicimos historia de manera impresionante. Como dice mi mamá, lo bailado no me lo quita nadie, pero creo que como industria vivimos algo muy bonito y ojalá que lo podamos repetir en el futuro cercano. Sinceramente, (Xfinity Series) fue una de las victorias más especiales de mi carrera”.

También insistió en que su presente es mucho más sólido que su inicio de temporada, por lo que augura un buen cierre para pelear por uno de los 16 lugares a playoffs.

“Definitivamente hace un par de meses no estábamos donde queríamos, pero creo que en las últimas dos, tres o cuatro semanas hemos encontrado mejor velocidad, sin embargo, claramente no ha sido suficiente. Tenemos que seguir trabajando, empujando y lo único que podemos hacer es seguir avanzando. Ojalá que en los próximos dos meses y medio se pueda dar”.

Daniel Suárez participó con el auto número 99 a cargo de la escudería Trackhouse Racing en la Ciudad de México. Su última carrera Nascar antes de formar parte de Cup Series de tiempo completo había sido en el autódromo Hermanos Rodríguez.