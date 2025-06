Nascar Cup Series México tuvo eco triunfal en Oceanía

La inédita celebración de una carrera de Nascar Cup Series en México tuvo eco triunfal a más de 11,000 kilómetros, ya que la victoria fue para Shane Van Gisbergen, piloto de 36 años originario de Auckland, Nueva Zelanda.

Más de tres horas de competencia, 100 vueltas y seis banderas amarillas (pausas por precaución) fueron el contexto en el que Van Gisbergen consiguió apenas su segundo triunfo en Nascar Cup Series; la primera fue en julio de 2023 en Chicago.

“Ha sido un comienzo de año difícil, pero ha habido muchos puntos brillantes últimamente, mucho progreso, y hoy me costó disfrutar porque estaba rezando para que no saliera otra bandera amarilla, pero el auto estaba muy equilibrado”, dijo el piloto de Oceanía después de quedarse con la victoria.

El Nascar Mexico City Weekend 2025 tuvo cuatro ganadores: dos de Nascar México Series (Max Gutiérrez y Abraham Calderón), uno de Xfinity Series (Daniel Suárez) y uno de Cup Series (Shane Van Gisbergen), en ese orden de jerarquía.

El único mexicano que compite en Cup Series, Daniel Suárez, encendió la fiesta en el autódromo Hermanos Rodríguez el sábado. Se quedó con la victoria en Xfinity Series y conectó a los aficionados que, todavía, se muestran con incertidumbre ante el mundo Nascar.

Eso sirvió como preludio a la victoria de Van Gisbergen: “Ayer se me puso la piel de gallina viendo ganar a Daniel. Yo ya había ganado en casa cuando Supercars fue a Nueva Zelanda, pero supongo que los neozelandeses somos un poco más reservados que los mexicanos, así que esto fue increíble por el recibimiento y la multitud”.

Shane y Daniel tienen algo en común. Además de ser pilotos de la escudería Trackhouse Racing, son los primeros de sus respectivos países (Nueva Zelanda y México) en ganar al menos una carrera de Nascar Cup Series.

El neozelandés se quedó con el triunfo en Viva México 250, como tituló Nascar a su primera carrera de Cup Series en este país. Fue líder en 60 vueltas y registró la mayor diferencia de tiempo respecto al segundo lugar desde 2009.

“Intenté no tener expectativas al venir aquí, simplemente tener la mente abierta. Es un lugar nuevo y estudié todo lo que pude, pero no sabía cómo nos recibirían, cómo sería la ciudad y cosas así. Es un lugar genial. No soy de ciudad, así que tengo muchas ganas de volver a la granja en Mooresville y relajarme. Pero este es un lugar genial”, dijo el ganador sobre la Ciudad de México.

Shane Van Gisbergen inició en el kartismo a los ocho años en su natal Nueva Zelanda y a los 18 emergió como una promesa en el campeonato Supercars, con alto prestigio en Oceanía. También ha pasado por competencias como las 24 horas de Daytona, 24 horas de Le Mans y en 2023 debutó en Nascar Cup Series, aunque 2025 marca su primera temporada de tiempo completo allí.

Sorprendió a propios y extraños cuando ganó en Chicago 2023, porque era su debut en Cup Series. Pero le costó 29 carreras más regresar a lo más alto del podio, teniendo a México como testigo.

A pesar de ser un tipo sonriente, no celebró con el mismo éxtasis que Daniel Suárez en el autódromo Hermanos Rodríguez. Shane Van Gisbergen alzó los brazos, se puso el sombrero de mariachi e incluso lanzó un balón de rugby a la tribuna, en señal de uno de los deportes con mayor popularidad para Nueva Zelanda alrededor del planeta.

Sin embargo, se mantuvo sereno. Eso sí, el trofeo y el boleto a playoffs de Nascar Cup Series 2025 ya están en sus manos.

“Ya lo dije antes: por eso estoy aquí, para ganar carreras de ruta. Pero tampoco estoy para quedar último en los óvalos. Necesito seguir mejorando para justificar mi condición de piloto de Cup Series y también necesito tener buen rendimiento en los óvalos. Siento que estamos progresando mucho, pero sí, para eso estoy aquí, para llegar a playoffs”.

Por último, el neozelandés reconoció que la mañana del domingo se escribió con Max Verstappen, el actual tetracampeón de Fórmula 1 y con quien sostiene una amistad. El neerlandés también corrió este domingo, pero en el Gran Premio de Canadá.

“Sé que ha corrido aquí con lluvia y es amigo mío. Salí a boxes esta mañana y fue increíble lo resbaladizo que estaba. Normalmente, en un circuito mojado, el asfalto tiene agarre y las líneas blancas son más resbaladizas. Fue al contrario, era como hielo, así que le pregunté si tenía agarre en la pista, fuera de ella, qué tipo de técnicas usaba. No me dijo mucho, pero siempre viene bien tomar ventaja”.

Nascar Cup Series aún no tiene garantizada otra carrera en México para la temporada 2026. La próxima parada en 2025 será en Pennsylvania el domingo 22 de junio.

Por lo pronto, Shane Van Gisbergen se retira de México con una sonrisa y una bolsa económica estimada entre 1 y 1.25 millones de dólares, según un reporte de Fansided.