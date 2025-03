Javier Aguirre tendrá sparrings europeos rumbo a Copa Oro

Javier Aguirre y la Selección Mexicana tendrán sparrings europeos antes de encarar la Copa Oro 2025, que será su último torneo oficial antes de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 como coanfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

Suiza y Turquía fueron los elegidos para enfrentar al Tri a principios de junio. Ambos partidos se realizarán en Estados Unidos y fungirán como últimas escalas antes de iniciar la fase de grupos de Copa Oro, un evento para naciones de la zona de Concacaf.

El primer partido será el sábado 7 de junio en el estadio Rice-Eccles de la Universidad de Utah, cuya capacidad supera los 51,000 espectadores. Será contra Suiza, que actualmente está en la posición 20 del ranking mundial de la FIFA.

Tres días después será la cita contra Turquía en el Kenan Stadium de Carolina del Norte, que también tiene capacidad para más de 50,000 fans. El representativo turco están en el puesto 28 del ranking FIFA en estos momentos.

“Estamos intentando definir el mejor equipo para el Mundial. Tenemos un 2025 cargadito de partidos, con dos competencias oficiales, y queremos elegir a los mejores. El objetivo final es hacer el mejor Mundial de la historia de México, estamos en ello”, mencionó el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre.

Las dos competencias oficiales a las que se refiere ‘El Vasco’ son la Liga de Naciones de Concacaf y Copa Oro. La primera es la más cercana, pues a finales de marzo estará disputando el Final Four de la edición 2024-25, abriendo en semifinales contra Canadá.

Gane o pierda, el Tri tendrá otro partido en la Fecha FIFA de marzo: la final o el partido por el tercer lugar de la Liga de Naciones. Su rival saldrá de la llave entre Estados Unidos y Panamá, recordando que México nunca ha ganado este torneo, pues Estados Unidos se llevó el trofeo de las tres ediciones existentes hasta ahora (2019-20, 2022-23 y 2023-24).

Al respecto, Aguirre se deslindó de la obligación de ser campeón en Liga de Naciones: “No hemos hablado de ser campeones, se ha hablado del Mundial como objetivo principal. Ahí sí estamos enfocados, no tenemos eliminatoria, pero sí estas competencias. A esto me dedico, he estado en ocho finales y he perdido cuatro, me duelen en el alma. Sé la responsabilidad, no tengo duda, pero la vista está en 2026”.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio, así que México tiene alrededor de 15 meses para foguearse con la mayor cantidad de partidos posibles.

Es por eso que Aguirre, según sus propias declaraciones, ha pedido a los directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) que ayuden a gestionar amistosos contra selecciones de Asia, África, Sudamérica y Europa, como quedó programado previo a Copa Oro 2025.

“En septiembre tenemos también dos rivales asiáticos por confirmar. Yo pedí rivales asiáticos, sudamericanos, y africanos. Está la idea de hacerlos en México. Ya se explicará más adelante, pero para septiembre tenemos esto”, confirmó el timonel nacional.

México ha enfrentado a Suiza en seis ocasiones, con balance de cuatro derrotas, un empate y un triunfo, que fue en 1967. La última vez que se encararon fue en 1994 en un amistoso en el que el cuadro europeo ganó por 5-1.

Turquía, por su parte, será rival inédito para México en categoría mayor. Los turcos vienen de avanzar a cuartos de final en la Eurocopa 2024 y dentro de su camada de jugadores actuales destacan Arda Guler del Real Madrid y Hakan Calhanoglu del Inter de Milán.

Se estima que Suiza y Turquía convoquen a sus mejores jugadores para los próximos partidos contra México, ya que en junio estarán en máximo ritmo, disputando las eliminatorias de UEFA (Europa) para la Copa Mundial 2026.

Hasta el momento, Javier Aguirre ha dirigido siete partidos en su tercera etapa con Selección Mexicana, que inició en septiembre de 2024. Venció en amistosos a Nueva Zelanda (3-0), Estados Unidos (2-0) e Internacional de Porto Alegre (2-0); en oficial a Honduras (4-0 en cuartos de final de Liga de Naciones de Concacaf); empató en amistosos con Canadá (0-0) y Valencia FC (2-2); además de perder en amistoso ante River Plate (0-2) y en oficial ante Honduras (0-2 en Liga de Naciones).

Por otra parte, el entrenador del Tri informó que no convocará a jugadores de Monterrey, Pachuca y León para la Copa Oro 2025, ya que en ese mismo verano dichos equipos estarán disputando el Mundial de Clubes en Estados Unidos.