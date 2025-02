MexTour quiere nostalgia y “rivales fuertes” antes del Mundial

Estados Unidos es como la gran cancha de fútbol que quieren probar las Selecciones que apuntan a jugar el Mundial 2026. Será la sede de la mayor parte del evento con 78 partidos en 11 ciudades anfitrionas. Se puede decir que la Selección Mexicana le llevará ventaja a los 48 equipos participantes, pues ha jugado amistosos en césped estadounidense durante 22 años por la existencia del MexTour. La gira es el resultado de la asociación entre la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y Soccer United Marketing (SUM), empresa fundada por la Major Soccer League (MLS) y se alimenta de la nostalgia de los aficionados mexicanos que radican en Estados Unidos.

El acuerdo tiene vigencia hasta el 2028 y se habrán cumplido 25 años de la gira Tricolor. Las nuevas audiencias son cada vez más binacionales, se comunican en inglés y habrán conocido la expansión de la MLS en el ámbito deportivo y de negocio.

Incluso, el ex jugador Marcelo Balboa dijo este miércoles en las oficinas de Apple en la CDMX, que el crecimiento de la liga en sus 30 años de existencia apunta para ser de las tres mejores del mundo. Marcelo jugó para los Colorado Rapids (1996-2001), fue capitán de la selección de Estados Unidos y disputó los mundiales de Italia 1990, EU 1994 y Francia 1998.

En el evento de presentación de la nueva oferta de la MLS Season Pass a través de Apple TV y disponible para Android, El Economista charló con Gabriel Gabor, Jefe de Prensa del MexTour para saber qué se trabaja en la gira previo al Mundial 2026. ¿Se hará algo diferente? ¿Se puede mejorar?

“Vamos a empezar la temporada 22 del MexTour. Será mi temporada número 19 y hemos visto un crecimiento increíble en la popularidad y experiencia del aficionado y es algo que queremos mejorar porque no solo es fútbol, es nostalgia. Todo el tiempo estamos pensando en cómo mejoramos. Lo que pase dentro de la cancha (deportivamente) es tema de la FMF y nuestro trabajo es ofrecer excelentes experiencias, cosas que rodean el partido. Por ejemplo, tenemos un contrato de cuatro años con Dallas, que además del partido hay un concierto anual, un programa en el que chicos leen libros y pueden ganar boletos, son eventos comunitarios y lo queremos seguir agrandando. El año antes del Mundial es especial, hay más asistencia, más participación de los fans y una cierta energía en el equipo que no se siente el resto del tiempo. Es algo muy especial, el Mundial es una gran oportunidad para seguir avanzando y mejorando lo que hacemos en el MexTour en todas las áreas”.

Este año, la Selección tiene Copa Oro (entre el 14 de junio y 6 de julio) y el Final Four de Nations League (en marzo). En enero, disputó amistosos contra equipos de Brasil (Internacional) y Argentina (River Plate).

_ A un año antes del Mundial se podrá tener un plan con más de cinco juegos en el MexTour?

“El reto es que el calendario de FIFA hace difícil planear más partidos. Es un arte armar una agenda para una gira de cinco partidos de una Selección, porque debemos tener la sede perfecta, al rival que a veces viene de otras costas o climas, es como un rompecabezas hasta que se consigue la combinación. No digo que sea imposible, pero cinco es el número adecuado. Anunciaremos la agenda MexTour dentro de un mes.

En la gira del 2024, México cumplió sus cinco juego contra: Bolivia (31 de mayo en Soldier Field, Chicago), Uruguay (5 de junio en el Empower Field, Denver), Brasil (8 de junio en el Kyle Field de la Texas A&M University), Nueva Zelanda (7 de septiembre en el Rose Bowl Stadium, Pasadena) y contra Canadá (10 de septiembre en el AT&T Stadium, Arlington).

_¿Exploran otras sedes para el tour?

“Constantemente estamos probando otros mercados porque la demografía cambia. Ya fuimos a Atlanta, Seattle, Charlotte, el año pasado nos fuimos al Texas A&M, que es un estadio con capacidad para 100,000 personas Todos los años será un esfuerzo nuevo (...) Nuestra audiencia ya no es toda de habla hispana y para captarla hemos trabajado con influencers y una estrategia innovadora menos tradicional para atraer fans con social media 100% en inglés. El cambio existe y estamos adaptándonos a servir más al público bicultural (...) Tenemos mucho tiempo aún, no veo que la nostalgia se vaya, el fan la sentirá por muchos años. Hoy, un partido de México se siente como un mini Super Bowl, por el marketing, las pantallas, la interacción con el público, las redes”.

Camilo Durana, VP Ejecutivo de Asociación, Propiedades y Eventos de Apple en MLS y Soccer United Marketing (SUM) habló con este medio sobre los cambios de la gira. Su carrera ha incluido la gestión de asociaciones comerciales, de promoción de partidos y de eventos con la FMF (como el MexTour), Concacaf y la Liga MX.

“Estamos viendo calendarios con la FMF, rivales y oportunidades. El cambio del 2026 es traer a Estados Unidos más equipos participantes en el Mundial para acostumbrarse a jugar en los estadios del país.

_¿Cómo ha mejorado en 22 años el MexTour en su aspecto comercial?

“Ha sido un gran trabajo junto a la FMF para crecer el tour. Hace más de 20 años iban al estadio 14,000 personas, hoy en promedio son casi 60,000. Se ha jugado en estadios de Texas, California, Carolina del Norte, Chicago, Kansas City. Ha ayudado a crecer la marca de la FMF y la Selección. Podemos seguir mejorando la experiencia. De ambos lados hay beneficios porque nos ayuda a atraer mexicanos residentes en EU a los estadios y hemos establecido un diálogo para llevarlos a Leagues Cup y MLS”, continuó Camilo Durana.

México no tuvo su mejor Mundial en Qatar 2022 y ha buscado intensamente su reingeniería. El concepto de “partidos moleros” que no ayudan a trabajar el nivel de la Selección ha jugado como polémica.

“Si le preguntas a la gente de la FMF dirán que son partidos importantes para la preparación del equipo y en año mundialista donde no tienen proceso de clasificación son los más importantes que van a jugar. El año pasado fue contra Brasil y Uruguay que son gigantes del fútbol. Son importantes para el desarrollo del equipo y los rivales son excelentes. Este año habrá cinco rivales fuertes que ayudarán a preparar a la selección para el Mundial”, dijo Gabor a este diario.

_ ¿Sudamericanos?

“De todas partes”.