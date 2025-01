Javier Aguirre da primer paso de adaptabilidad en Selección

En seis meses y cinco partidos dirigiendo a la Selección Mexicana de futbol (3 amistosos y 2 de Nations League Finals) se hace una primera visita a Sudamérica, región que provee 137 jugadores a la Liga MX, de los 174 extranjeros registrados (actualmente en cifras de Transfermarkt). El Internacional de Brasil y el River Plate de Argentina son la primera cita del Tricolor de Aguirre con el fútbol de esa zona (en su tercera etapa como DT).

El entrenador ha mostrado sus primeros ejes de trabajo con la Selección, tomando en cuenta que a un año del Mundial 2026 falta por demostrar un proyecto sostenido.

Jorge Dennis, cofundador de la plataforma de data de fútbol, Statiskicks comparte con El Economista seis fortalezas en el arranque directivo: hay mayor posesión de balón que los rivales, mayor cantidad de oportunidades creadas, más remates a favor que en contra, confianza en la formación 4-2-3-1, más pases en el último tercio que el rival y mejor altura de líneas que el rival (posiciones medias).

La Selección Mexicana tiene la oportunidad de reencontrarse con el nivel de Raúl Jiménez, que a inicios de este año se convirtió en el máximo goleador mexicano en la historia de la Liga Premier con 55 anotaciones. Raúl lleva dos goles bajo las órdenes de Aguirre. Anotó en el triunfo amistoso de México 2-0 ante Estados Unidos en el estadio Akron, el pasado 15 de octubre. Su otro gol cayó en la Nations League Finals en la derrota de Honduras 4-0, en el estadio Nemesio Diez, el 19 noviembre.

En los ejes que definen el arranque de la dirección técnica, Majo González, narradora de fútbol en TNT Sports México comenta a este diario: “La capacidad de adaptarse al escenario que le presente el reto. Es decir, tiene bien definidos sus sistemas para competir por un título o por no descender. Esa adaptabilidad la mostró con el Atleti, Mallorca, Osasuna, incluso el Leganés (aunque haya descendido). Usa distintos dibujos tácticos, a veces, se le tacha de ser un técnico poco flexible, pero no es así, depende de sus jugadores y se adapta. Es un DT capaz de trazar distintos dibujos pero fortaleciéndose desde la fase defensiva”.

Alberto Lati, periodista y escritor destacó también algunas características de Aguirre: “Pararse mejor abajo, jugando con mayor equilibrio. Aislar con su liderazgo al plantel del caos federativo. Recuperar la mejor forma de Raúl Jiménez”.

En la conferencia de prensa previo al juego contra el Internacional, Javier reveló que ofreció dejar su cargo cuando Juan Carlos 'La Bomba' Rodríguez renunció a la Federación Mexicana de Futbol.

“Duilio (Davino), Ivar (Sisniega) y Mikel (Arriola) me han dicho que las cosas no cambian. Pensé en renunciar y Juan Carlos me dijo 'que ni se te ocurra, es un tema de otra índole'. Aquí estoy, sigo con la misma ilusión, me da tristeza, porque me parecía una decisión que podía ayudarnos a todos. Sé las reglas del juego, las no escritas, los códigos, convivo con ellas, lo he visto todo o casi todo”.

El proceso de Javier Aguirre también ha arrojado un eco internacional. La Selección de Estados Unidos también pasa por un proceso de adaptabilidad con el argentino Mauricio Pochettino (que reemplazó a Gregg Berhalter). Justo en el juego amistoso México vs EU en el estadio Akron, el Tricolor rompió una sequía sin ganarle a los estadounidenses desde septiembre de 2019.

“La reputación que tiene Javier en Estados Unidos es fuerte, se sabe que es un técnico de mucha experiencia, que ha estado en diferentes etapas y desde el punto de vista de Estados Unidos muchos hinchas lo recuerdan como el entrenador que cayó ante EU (2-0) en el Mundial de Corea-Japón 2002. Actualmente, el enfoque del fútbol está en la Selección de EU. Cuando Gregg Berhalter le ganaba a México y se enfrentaban en diferentes finales había más un enfoque sobre la realidad y los problemas que provocaron el decaimiento del equipo, pero a un año del Mundial la gente en EU no está hablando de Aguirre, sino de Pochettino y la posibilidad de tener un gran Mundial. En México se habla más de Efrain Juárez, ex entrenador del Atlético Nacional”, explica Felipe Cárdenas, periodista deportivo en The Athletic.

“Con el Tata Martino se debatía mucho que el jugador mexicano ya no sentía la camiseta, no era la Selección de antes con Cuauthemoc Blanco y esa generación. El Tata me dijo algo sobre Alejandro Zendejas. En Argentina no hay que invitar ni suplicar a los jugadores que jueguen por su Selección y que le parecía increíble que en México le tocaba convencer a los jugadores”, agrega Felipe.

Números de Javier Aguirre como DT del Tricolor:

11 goles en 5 partidos

TRES amistosos

2G-1E

15 oct 24 Mexico 2:0 EU

11sept 24 Canadá 0:0 México

8 sept 24 México 3:0 Nueva Zelanda

DOS de Nations League Finals

1G-1P

19 nov 2024 (4tos) México 4:0 Honduras

16 nov 2024 (4tos) Honduras 2:0 México

nota: Datos hasta antes del 15 de enero del 2025.