Javier Aguirre demanda personalidad al Tri en cierre en Sudamérica

Más de 70,000 boletos ya fueron vendidos para el partido de este martes entre la Selección Mexicana y el club argentino River Plate en el estadio Monumental de Buenos Aires, cuya capacidad máxima es para 84,593 espectadores.

Eso garantiza que el Tri volverá a pararse ante un ambiente totalmente en contra durante su gira de inicio de año en Sudamérica, tal como ocurrió el jueves pasado en Brasil, cuando se enfrentó al Inter de Porto Alegre y ganó 2-0.

Las tribunas adversas son uno de los principales requisitos a evaluar por parte de Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, dentro del examen de la mayoría de jugadores convocados.

“Espero que el equipo mexicano muestre personalidad como lo hizo la vez pasada, y con personalidad no me refiero a dar patadas o pelear, me refiero a tener la pelota y centrarse en el juego y animar al compañero. Esas cosas son las que quiero ver en estos jugadores y que, de momento, lo han hecho”, mencionó Aguirre en conferencia desde Argentina.

Aguirre tiene una nómina de 20 jugadores para el partido contra River Plate, luego de las bajas de Ramón Juárez y Jorge Ruvalcaba. No obstante, únicamente Jesús Gallardo y Guillermo Martínez superan el doble dígito jugando con selección mayor.

El resto son jugadores que están debutando o tienen poco bagaje. Incluso, casi el 50% de la plantilla son elementos que todavía podrían jugar con la categoría sub 23.

Es por ello que los partidos en Brasil y Argentina tienen como una de las principales demandas de Javier Aguirre el mostrar personalidad ante miles de aficionados en contra, no como con los amistosos que se disputan en México o Estados Unidos.

“Desde luego que se cumple con lo que yo quería: que los jugadores no se sintieran cómodos jugando como locales, con tribunas a su favor. Eso es lo que quería originalmente y creo que se va a dar”.

El Tri superó esa primera prueba en Brasil, venciendo 2-0 al Inter de Porto Alegre con anotaciones de Érik Lira y Jorge Ruvalcaba. En ese mismo partido vieron minutos jóvenes con alta expectativa como Efraín Álvarez y Gilberto Mora, quienes hasta se atrevieron a hacer algunas jugadas de fantasía.

Contra River Plate, Aguirre espera el mismo nivel de temple: “Va a ser un muy buen sinodal por la pasión con la que viven los argentinos el futbol. Espero que los (futbolistas) mexicanos no se hagan pequeñitos, sino que al contrario, estén a la altura de la intensidad que va a meter River”.

El ‘Vasco’ también descartó que River Plate reste seriedad a este partido, a pesar de ser un amistoso de pretemporada rumbo al inicio del campeonato argentino de primera división, cuyo debut será el sábado 25 de enero contra Platense.

“River no se puede permitir un lujo en su presentación con la inversión que hizo, no se puede permitir ningún descalabro escandaloso, así que espero que México esté a la altura de las circunstancias. Más allá del marcador, que estemos a la altura y que sea un buen partido de preparación para ambos”.

Según estimaciones de sitios especializados en valores de futbolistas, River Plate invirtió más de 20 millones de dólares en fichajes como los de Lucas Martínez Quarta y Sebastián Driussi rumbo a la temporada 2025, en la que además del campeonato nacional enfrentará la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes en verano contra Monterrey (México), Urawa Red Diamonds (Japón) e Inter de Milán (Italia).

Además, está de regreso Marcelo Gallardo como entrenador. El "Muñeco" estuvo dirigiendo un par de años al equipo Al Ittihad de Arabia Saudita, pero regresa a River Plate en 2025 con el objetivo puesto en las competencias internacionales.

“River, me dicen mis colaboradores, tiene en su plantel a cuatro jugadores que son campeones del mundo. Además, Marcelo Gallardo es un técnico muy exitoso a nivel mundial que ha vuelto, que ganó todo con River y que la gente está muy ilusionada con su vuelta, así que es el escenario perfecto para que México intente estar a la altura de las circunstancias”, refrendó Javier Aguirre.

El entrenador de México confirmó que el portero titular contra River Plate será Andrés Sánchez, del Atlético de San Luis, quien hará su debut con la playera nacional. Agregó que otros que podrían debutar son Pedro Pedraza (Pachuca) y Gustavo Sánchez (Mazatlán).

“Ya que están aquí e hicieron el viaje tan largo, tomando en cuenta que en este caso el marcador pasa a un segundo plano, que ojalá juguemos bien y ganemos, me interesa el rendimiento de los jugadores”, mencionó sobre los elementos que han tenido pocos minutos. “Debo decir también que, a nivel personal, su comportamiento ha sido ejemplar (…) conmigo ya aprobaron en cuanto a conducta y profesionalidad, estoy encantado con ellos”.

Horario del partido amistoso México vs. River Plate

*Martes 21 de enero

*18:00hr (CDMX)

*Estadio Monumental; Buenos Aires, Argentina

*Transmisión: TUDN y TV Azteca