Jannik Sinner repite en el Final Four del US Open

Jannik Sinner está de regreso en el Final Four del US Open. Igual que hace un año, cuando consiguió su primer campeonato de este Grand Slam, el italiano ya está instalado en semifinales.

Después de exactamente dos horas, venció en sets corridos (6-1, 6-4, 6-2) a su compatriota, Lorenzo Musetti, para continuar la búsqueda del bicampeonato en Nueva York. Esta será la octava semifinal de su carrera en nivel major.

“Nos conocemos muy bien, somos del mismo país, había muchos italianos en el cuadro y sé que hay muchos italianos acá (como fans). Hemos jugado Copa Davis juntos, pero al darlos la mano todo pasa. Creo que jugué de manera solida”, expresó Sinner sobre la cancha dura del Arthur Ashe Stadium unos segundos después del triunfo.

Sinner extendió su invicto sobre Musetti en el ATP Tour a 3-0. Aunque Lorenzo sostuvo la velocidad de Jannik por varios momentos, sobre todo en el segundo set, no encontró las armas suficientes para evitar la barrida en su choque de este miércoles en cuartos de final.

De esta forma, el único set que Jannik Sinner ha perdido en su camino por el US Open 2025 seguirá siendo contra Denis Shapovalov (5-7) en tercera ronda. Contra Vit Kopriva, Alexei Popyrin, Aleksandr Bublik y ahora Lorenzo Musetti marcó poder absoluto.

El líder del ranking mundial apartó su lugar en semifinales contra Félix Auger-Aliassime, uno de los pocos rivales que puede presumir el tener récord positivo sobre Jannik Sinner.

Se han enfrentado tres veces en el ATP Tour y el canadiense registra dos victorias por una derrota. La única vez que el italiano se impuso fue en cuartos de final del Masters de Cincinnati 2025; nunca se han encarado en Grand Slams.

Auger-Aliassime viene de eliminar al octavo mejor sembrado del US Open, el australiano Alex De Miñaur, pero para nada llega como favorito a la semifinal ante Sinner.

“Creo que todos los que llegan a semifinales de un Grand Slam están jugando muy bien. Este es el torneo más grande de final de temporada, no hay un lugar mejor para jugar un torneo de esta magnitud y ante un público extraordinario”, agregó Sinner.

Más allá del historial entre ambos, el italiano ha llegado a cuatro finales consecutivas de Grand Slams, una racha que empezó justamente en el US Open 2024 con el campeonato sobre Taylor Fritz. Después ganó el Australian Open 2025 ante Alexander Zverev y luego vinieron las finales contra Carlos Alcaraz (perdió Roland Garros y ganó Wimbledon).

A nivel general, Sinner está buscando su quinto título de Grand Slam en lo que queda de esta semana en el US Open. Auger-Aliassime, por el contrario, disputará apenas su segunda semifinal en esta categoría; la primera fue también en Nueva York, en 2021, cuando perdió ante Daniil Medvedev.

Jannik Sinner y Novak Djokovic, que volverán a la acción este viernes, se convirtieron apenas en la cuarta pareja de tenistas masculinos que alcanza las semifinales de todos los Grand Slams de una temporada en la Era Abierta. Los primeros fueron Tony Roche y Rod Laver en 1969, seguidos de Rafael Nadal y Roger Federer en 2008, así como de Andy Murray y Novak Djokovic en 2011.

Por otra parte, Sinner es el cuarto en avanzar a las cuatro semifinales de Grand Slams desde una temporada luciendo el número uno del ranking mundial, después de Ivan Lendl, Roger Federer y Novak Djokovic. Con 24 años, es el más joven de todos ellos en conseguirlo.

Después de otra actuación soberbia, Jannik Sinner completó el cuadro de semifinales varoniles del US Open 2025, en el que los dos mejores sembrados (él y Carlos Alcaraz) continúan en la pelea para enfrentarse en la final.

Semifinales varoniles US Open 2025

*A disputarse este viernes 5 de septiembre