Isabella Fierro inaugura faceta de representación de GS Sports

Guadalajara, Jal.- La promotora GS Sports Management, responsable de celebrar eventos de la Asociación de Tenis Femenil (WTA) y Asociación de Golfistas Profesionales Femeninas (LPGA) en México, inaugura faceta como representante de atletas.

Su primera embajadora, como ellos mismos definieron, es la golfista Isabella Fierro. Tiene 24 años, es egresada de la universidad Oklahoma State y en 2022 debutó en el LPGA Tour, el circuito de golf femenil más importante del mundo.

“Estamos iniciando una nueva etapa de la mano de Isabella”, comentó Gustavo Santoscoy García, CEO de GS Sports Management desde el Centro Panamericano de Tenis de Zapopan, durante la celebración del primer UTS Guadalajara.

“Como embajadora completa es la primera para nosotros. Hemos trabajado anteriormente con tenistas tanto mexicanas como sudamericanas, pero como embajadora es la primera”.

El director general de GS Sports Management, Gustavo Santoscoy Arriaga, complementó: “Queremos seguir creciendo en el ámbito deportivo y ahora que estamos en LPGA creemos que tenemos que apoyar a las campeonas y futuras estrellas. El caso de Isabella ya es de éxito porque ha jugado en LPGA e hizo una universidad becada en el golf en Estados Unidos, así que por qué no tratar de apoyar un poquito con la infraestructura que tenemos”.

GS Sports Management está cumpliendo seis años de organizar eventos deportivos internacionales en México. Empezaron en 2019 con un Challenger de la WTA y para 2025 debutarán en LPGA con un torneo en Mayakoba a finales de mayo. También se estrenaron este año en Ultimate Tennis Showdown (UTS), circuito de tenis alternativo creado por el francés Patrick Mouratoglou.

Cuestionados por El Economista sobre qué otros atletas han representado, los directivos de GS Sports subrayaron que han tenido vínculos con algunas tenistas latinoamericanas, sin detallar quiénes, pero que Isabella Fierro es su primera embajadora completa.

“Queremos hacer el mejor papel con la compañía de GS Sports Management, que hagamos todo en equipo y logremos objetivos nuevos”, recalcó Santoscoy Arriaga.

—¿En qué consistirá la representación? ¿Hay algún monto económico?

“Le vamos a estar brindando apoyo en diferentes temas comerciales, desde su itinerario de viajes, conseguir patrocinadores, acercarle marcas, darla a conocer a nivel mundial para que otros activos comerciales se puedan acercar a ella en la parte pública. Tenemos experiencia en eventos dentro del deporte y conocidos que seguramente serán de mucho valor para Isabella”, respondió el CEO de GS Sports Management a este diario.

La relación no tiene un periodo específico: “Es un proyecto que no lo vemos a seis meses o tres años, queremos que ella crezca con nosotros en el mundo del golf, que sea una referente, así como nosotros haremos lo nuestro desde la parte comercial”.

Originaria de Mérida, Yucatán, Isabella Fierro está viviendo apenas su tercer año dentro del más alto nivel del profesionalismo en el golf femenil. Llegó a ser top 10 y ganó un título en el Epson Tour (en 2023) antes de consolidarse en LPGA.

Según el ranking mundial de golf femenino, Fierro se ubica en el puesto 396 y el mejor de su historia ha sido el 385. Ha disputado 45 torneos, siendo el más reciente The Annika driven by Gainbridge at Pelican, un circuito en Florida.

Por el momento, cuenta con tres patrocinadores, siendo Nike el que más luce tanto en su vestimenta como en redes sociales. Por otra parte, este diario pudo saber que un año de actividad para una golfista mexicana en la actualidad cuesta alrededor de 2.5 millones de pesos.

Los directivos de GS Sports no revelaron si habrá una cifra monetaria específico para Isabella en su nueva relación, sino que más bien “vamos a dar nuestro granito de arena, no sólo es el tema económico, sino en marketing, medios, activos comerciales, eventos, realmente vamos a utilizar todas las armas que tenemos y conocemos para ayudarla a llegar más lejos”.

El sitio oficial de GS Sports Management, además, tiene una pestaña llamada ‘Nuestros atletas’. Aunque Isabella Fierro aún no aparece, mencionan dentro de su objetivo: “Desde la exploración del complejo panorama de torneos hasta la promoción de valiosos patrocinios, nuestro equipo está comprometido a defender tu carrera. Con un enfoque en estrategias individualizadas y apoyo inquebrantable, nuestro objetivo es liberar todo tu potencial dentro y fuera de la cancha”.

A la par de este anuncio, GS Sports confirmó que Isabella Fierro participará en el LPGA Mayakoba 2025 mediante una excepción. Es la primera jugadora confirmada a casi tres meses de dicho torneo.

“Estoy muy emocionada de tener a GS Sports. Algo que me hizo clic instantáneo es que ellos se interesaron en mí no sólo como deportista, sino como persona. Es muy fácil en estos días que el deporte te defina como persona. Vine a conocer todas las oficinas de GS Sports, tienen un gran ambiente en el que sé que cada persona va a estar para apoyarme, que me pueden dar feedback y que tienen mucha hambre de aprender”, destacó Isabella Fierro sobre su nueva representación.