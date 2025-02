Flavio Cobolli, otro motor en la ingeniería tenística de Italia

Guadalajara, Jal.- El tenis italiano está de moda. Jannik Sinner es su máximo exponente al ser líder del ranking mundial varonil, pero también destaca que sus selecciones nacionales son vigentes campeonas de Copa Davis y Billie Jean King Cup. Por si fuera poco, Jasmine Paolini es top 5 femenil.

El apogeo de Italia está presente en México mediante el evento Ultimate Tennis Showdown (UTS), que se disputa en Guadalajara este fin de semana.

Dos de los ocho participantes de este evento, que se distingue por tener reglas atípicas al tenis tradicional, son italianos: Flavio Cobolli y Fabio Fognini. Aunque el primero va empezando su carrera y el segundo está en el ocaso, forman parte de la generación más prolífica de su país.

“Creo que es increíble lo que hemos hecho en los últimos dos o tres años”, comparte Cobolli en entrevista con El Economista desde las instalaciones del Centro Panamericano de Tenis de Zapopan, previo al debut de UTS en Latinoamérica.

“Por supuesto, Jannik Sinner y Matteo Berrettini son los que han crecido de mayor manera (…) Los demás estamos creciendo, no como Jannik, pero estamos obteniendo grandes resultados y estamos muy emocionados de continuar con este crecimiento”.

Flavio Cobolli tiene 22 años, uno menos que Jannik Sinner. Llegó a su mejor ranking en septiembre pasado, siendo el 30 del mundo, y en la actualidad es el 36, por encima de jugadores más experimentados como Alexander Bublik y Cameron Norrie.

Debutó en el ATP Tour apenas en 2021 y en julio de 2024 tuvo su momento más lúcido al ser finalista del Abierto ATP 500 de Washington, aunque perdió ante el estadounidense Sebastian Korda.

Cobolli forma parte de la camada de oro de Italia, que en la actualidad cuenta con 11 representantes en el top 100 varonil y tres en el top 100 femenil. Es quinto en ATP por detrás de Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini y Lorenzo Sonego.

Por ello, es voz autorizada para analizar lo que hace tan bueno a Italia en estos momentos: “La federación ha hecho el mejor trabajo de la historia, porque nos están ayudando desde niveles juveniles”.

Se refiere a la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP), fundada en 1910 y que actualmente es dirigida por Angelo Binaghi, un ex jugador de la década de los 80.

—¿Qué es lo que ha hecho Italia para vivir este momento?

“Tenemos muchísimas escuelas en Italia, también tenemos muchísimos niños que ahora quieren empezar a jugar al tenis. Por supuesto cuando eres un gran jugador, con potencial para mejorar y trabajar con este deporte, la federación te ayuda con dinero, canchas, gimnasio y entrenadores, con todo en general”, responde Cobolli.

De acuerdo con un comunicado de la FITP, publicado en diciembre de 2023, hay más de 2,000 escuelas de formación de tenis para niños y adolescentes dentro de todo el territorio italiano. Aparte, cuentan con más de 2,000 centros técnicos.

“En las escuelas de tenis se observa un aumento del 20% en exámenes escritos, con picos del 25% en algunas regiones”, menciona un artículo de la Gazzetta dello Sport en 2024, recordando que Italia también viene de ser bicampeón de Copa Davis y campeón de Billie Jean King Cup, los torneos de selecciones más importantes del mundo a nivel varonil y femenil, respectivamente.

Precisamente con Jannik Sinner y Jasmine Paolini como máximos representantes, Italia ganó las ediciones 2024 de Copa Davis y Billie Jean King Cup.

El equipo varonil ya había triunfado en 1976 y regresó al trono en 2023 y 2024; el equipo femenil había sido más constante y ganó las ediciones 2006, 2009, 2010, 2013 y ahora la de 2024, empatando a España y Rusia con la cuarta cifra más alta de títulos en Billie Jean King Cup, antes llamada FedCup.

Con todo ese historial, Flavio Cobolli subraya el apoyo de su estructura nacional: “Actualmente creo que la federación está haciendo un gran trabajo por todos nosotros y es lo que más destaco de lo que se ha mejorado”.

Objetivos y pasado en futbol

Si bien Cobolli aún no alcanza 100 partidos en el ATP Tour (tiene 86, según el sitio oficial), su visión está en emular las glorias recientes de sus compatriotas.

“Soy joven, pero tengo muchos objetivos. Por ahora no estoy pensando en mi ranking, sólo quiero mejorar y ver qué pasa. Mi objetivo más grande es ganar el mejor torneo y estar en el top del ranking, pero por supuesto, también ser una gran persona fuera de cancha. Es una pregunta fácil para mí decir cuál es el mejor torneo porque soy de Roma y vivo allí”, explica entre risas, refiriéndose al Masters de Roma, que no es ganado por un italiano desde 1976 (Adriano Panatta).

Cobolli competirá en México del 14 al 16 de febrero, durante la primera edición de UTS en Guadalajara. No es un torneo oficial del ATP Tour, pero le permite pelear por 400,000 dólares de premio en caso de resultar campeón.

Con actitud llena de jovialidad, desde las instalaciones de Guadalajara suelta: “México me encanta”. Y comparte otro gusto con el público mexicano: el futbol. Dice que sus ídolos son Daniele De Rossi y Francesco Totti, ex jugadores del AS Roma y de la selección de Italia.

Y es que, en sus inicios en el deporte, tuvo que elegir entre tenis y futbol para dedicarse de tiempo completo. No se arrepiente del camino elegido.

“Extraño el futbol (risas), pero no creo que me hubiera gustado ser futbolista, sólo me encanta jugarlo. Estoy muy contento con la elección que hice para ser tenista, pero el futbol me ayudó con el manejo de presión, el hacer muy buen equipo con mis compañeros, así que gracias al futbol ahora puedo pensar en lo que tengo que hacer para mejorar mi mentalidad”.