Consistencia mental, aspiración de Rodrigo Pacheco en 2025

Guadalajara, Jal.- Rodrigo Pacheco es el tenista mexicano con mejor ranking individual de la actualidad. Sin embargo, está lejos de la élite de la ATP desde la posición 369.

El inicio de la temporada 2025 ilusiona al mexicano de 19 años con mostrar una faceta de mayor madurez y rendimiento en el máximo circuito, aunque para eso tiene muy claro que requiere de un elemento: consistencia mental.

“Tengo el tenis y la materia, pero me hace falta un poco más de consistencia mental”, compartió Pacheco a El Economista durante su visita al Complejo Panamericano de Tenis de Zapopan, previo al UTS Guadalajara de este fin de semana.

El originario de Mérida, Yucatán, debutó en el ATP Tour en 2022, pero apenas acumula 10 partidos en este circuito (tres triunfos y siete derrotas). Confía en que 2025 sea una temporada de mayores números y, sobre todo, a raíz de lo que han mostrado algunos de sus contemporáneos, como el brasileño Joao Fonseca y el estadounidense Learner Tien.

“Ellos hicieron cosas que les funcionaron, pero sé que yo también tendré mis oportunidades para alcanzar ese nivel (...) Podría decir que ellos maduraron mucho antes que yo en algunos puntos a la hora de enfrentar momentos de presión en la cancha”.

Pacheco Méndez describió que compartió cancha con Fonseca y Tien en “muchas ocasiones” a nivel juvenil. Ambos destacaron en el primer Grand Slam de 2025, el Australian Open, superando la ronda de qualies y, en el caso de Tien, avanzando incluso a octavos de final.

“Con Fonseca compartí mucho en júnior, en los entrenamientos era siempre muy parejo el nivel. Veo cómo lo ha estado logrando y digo: ‘¿por qué yo no lo podría lograr también?’. Obviamente ha hecho cosas que le han ayudado más y yo tengo que empezar a hacer esas cosas, como animarme más, ser más protagonista en los partidos”, reflexionó.

En próximos días Rodrigo Pacheco participará vía wildcard en el Abierto Mexicano de Tenis (AMT). Antes de llegar a abril también habrá eventos del ATP Challenger Tour en su ciudad natal, Mérida, así como en Morelia y Cuernavaca.

Allí es donde espera poner a prueba su nueva filosofía: “Que uno se la vaya creyendo y tengas la confianza de que, al estar en la cancha, tiene la oportunidad de ganar y que no de asustarse de quien tenga enfrente”.

Y es que de acuerdo con su propio análisis, esa es una barrera que ha limitado su manera de afrontar el profesionalismo: “Siento que algo que me ha faltado es ir sin miedo. A veces, le doy mucha importancia a las cosas y tengo que salir más suelto, soy joven y puedo usar todas mis armas para jugar suelto, no tengo nada que perder”.

El yucateco llegó a ser el mejor rankeado del mundo a nivel juvenil. En esa categoría ganó 11 títulos avalados por la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés), lo que le dio confianza pero, a la vez, golpeó su realidad cuando se enfrentó a jugadores de todas las edades dentro del ATP Tour.

“Me costó trabajo eso. El primer año y medio me dolía cada vez que perdía. No me deprimía pero me autocriticaba mucho, me hacía mucho de menos y eso no me permitía ver lo que estaba haciendo mal. Hoy en día ya sé que voy a perder muchas veces, porque a nivel profesional sólo gana uno dentro de los mejores 100 del mundo, entonces, tengo que aprender”.

Su objetivo en el ranking en esta temporada es finalizar dentro de los mejores 200, mientras que uno de sus principales anhelos es ver que más niños empiecen a forjarse en el tenis para empujar a otros e impulsar la camada mexicana a nivel profesional.

“Pienso que también hacen falta más entrenadores mexicanos, que hay muchos muy buenos. Sé que es difícil, pero si ellos se comprometen a sacar a jugadores desde mucho más jóvenes va a ser más fácil ver una mayor cantidad a lo largo de la categoría juvenil, a los 18 o 19 años”.

Psicología y recursos

Este diario consultó a Fernando Ochoa, doctor en Ciencias de la Cultura Física y entrenador de tenis con casi cuatro décadas de experiencia, sobre cuál es la importancia de la consistencia mental a la que se refiere Rodrigo Pacheco en la carrera de un jugador joven como él.

El especialista observa dos vertientes: “Cuando he tenido jugadores en las condiciones en las que está él, la preparación mental y el hecho de que estén estables les permite estar en condiciones de pelear de mejor manera en las justas que están disputando”.

Por otra parte, “si lo que busca es consistencia mental para enfrentar de manera inmediata los retos que platean los partidos, donde hay situaciones específicas que demandan un altísimo nivel de fortaleza mental para no ceder, eso también se trabaja desde el punto de vista mental. Ahí pudiera ayudarle mucho si logra vincularse con un especialista, porque él es un gran jugador, lo único que le falta es ese complemento, que puede ser que ya lo tenga”.

Fernando Ochoa destaca que en el tenis “normalmente” arriba del 80% de todas las situaciones son psicológicas, reflejadas en el estado de ánimo, seguridad y falta de miedo que el jugador muestre ante sus oponentes.

Respecto al anhelo de Rodrigo Pacheco por ver a más jugadores mexicanos compitiendo en altas instancias, como él lo está haciendo, el entrenador destaca que lo principal es el flujo de recursos económicos.

“Se necesitan proyectos donde se hagan grupos pequeños de jugadores que con un entrenador, preparador físico y de preferencia un psicólogo deportivo puedan estar en posibilidades de viajar a torneos, buscando incrementar el ranking mundial. Eso, se ha comprobado, da resultados. Pero para mover cinco o más grupos con 40 o 50 jugadores se requiere alrededor de 50,000 o 60,000 dólares por jugador. Entonces, hay que conseguir patrocinios importantes, cantidades que ronden alrededor de los 4 o 5 millones de dólares”.

Enfatiza que la Federación Mexicana de Tenis (FMT) está “haciendo bien su esfuerzo”, organizando múltiples torneos ITF dentro de territorio nacional para que los jóvenes como Pacheco o menores puedan estar en roce internacional.

“Siento que lo que quiere es correcto, pero hay que conseguir recursos para mover no a dos o tres jugadores, sino a una muestra más grande de la cual se puedan sacar jugadores que lo puedan ir acompañando y alcanzando en los niveles de rendimiento en los que él está”.

Por último, pide no desconfiar en el proceso que vive Pacheco: “Va bien, hay que tenerle paciencia, creo que pronto puede darnos muchas más alegrías. Ojalá que pronto puedan unírsele más jugadores en la búsqueda de ese sueño de meterse a grandes alturas en el ranking”.