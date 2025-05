Isaac Del Toro en maglia rosa en el Giro d’Italia

‘Torito’ es el apodo que más se está pronunciando en el mundo del ciclismo de élite. Isaac Del Toro se conmovió hasta las lágrimas al verse en primer lugar al finalizar la novena etapa del Giro de Italia.

El 18 de mayo se apunta en los libros de historia al convertirse en el primer mexicano en portar la Maglia Rosa. Por primera vez en sus 116 años de historia, al Giro le ocurre algo así.

La etapa de 181 kilómetros, de Gubbio a Siena, incluyó 30 kilómetros caminos de grava. Mientras que Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) se alzó con la victoria de etapa con un potente sprint hasta la meta en la icónica Piazza del Campo de Siena, la actuación de Del Toro fue la más destacada. Terminó segundo, pero su ventaja de tiempo sobre sus rivales en la general lo catapultó al liderato de la clasificación general. Ahora tiene una ventaja de 1 minuto y 13 segundos sobre su compañero de equipo Juan Ayuso, con Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) en tercer lugar, a 1 minuto y 30 segundos.

El pelotón del UAE entra al día de descanso para prepara la defensa de la maglia rosa en las próximas etapas.

“La verdad es que no puedo creerlo, es una sensación increíble, no puedo describirla. Iba delante y evité el accidente. Fue bastante caótico y polvoriento, y terminé delante con Egan Bernal, en ese grupo sin colaborar ni estar pendiente de la situación. Todavía no lo he asimilado. Volveremos al hotel, cenaremos a lo grande y nos reencontraremos. Es algo con lo que sueñas de niño, que pase algo así, pero todavía no puedo creer que sea realidad”, dijo Del Toro.

En el 2023, a sus 19 años, quedó como campeón absoluto en el Tour de l’Avenir. Un año antes pasó por un bache difícil con una fractura de fémur que lo dejó fuera de competencia apenas una semana antes del evento en Francia. La lesión no apagó su sueño.

A partir de su fichaje con el UAE Team, ganó también la carrera más antigua del ciclismo, Milano–Torino.

Van Aert se disculpó por no trabajar con Del Toro en los últimos kilómetros.

"Debo decir que [Del Toro] hizo una carrera increíble. Me sentí un poco mal por no tirar demasiado con él, porque obviamente también es un competidor para mi compañero de equipo, Simon Yates, y tuve que dejarle el trabajo a él. Pero aun así, estuve muy cerca de ganarle. Tuve que luchar hasta la cima, hasta las calles de Siena. Conozco bastante bien la final; tuve que adelantar en las tres últimas curvas".

RESULTADOS DE LA ETAPA 9

1. Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) 4:15:08

2. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) s.t

3. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) +58”