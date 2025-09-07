Guadalajara Open: un WTA 500 tras la fiebre del US Open

Las quali de Guadalajara (calificatorias) se jugaban alrededor del mediodía en una cancha del Centro Panamericano de Tenis y al mismo tiempo, en la parte superior de las gradas, donde está el centro de control de transmisiones se presentaron 11 tenistas en el mediaday del WTA 500 en Zapopan.

Es domingo, justo el día en el que la atención del tenis mundial se ceñía sobre la final del US Open, que ganó Carlos Alcaraz y Ayrna Sabalenka en la categoría singles.

El torneo de Guadalajara es la siguiente parada de la gira e inicia un día después del último Grand Slam de la temporada. Entre las tenistas recién desempacadas de Nueva York, se encontraba en el día de medios, Elise Mertens, María Sakkari, Camila Osorio, Zeynep Sonmez, Desirae Krawczyk, Storm Hunter y Veronika Kudermetova.

El Economista entrevistó a la belga Elise Mertens, que suma 10 diez títulos individuales y 22 en dobles femenil, de hecho, su ranking (hasta el 8 de septiembre) está mejor posicionado en pareja (13°), que en singles (9°).

El interés por venir a nuestro país tiene en gran parte confianza en la tradición, pues el torneo data del 2019, cuando nació dentro de la categoría 125. Con el paso de los años ha probado prácticamente todos los niveles: 250, 1000, Finals y a partir del 2024 en 500, que es el tercer escalón detrás de los Grand Slams y WTA 1000.

La número 11 del mundo, Emma Navarro, Elise Mertens, y Leylah Fernández, encabezan un cuadro de individuales de 28 jugadoras en pista dura. Completando las 10 primeras cabezas de serie se encuentran la actual campeona, Magdalena Frech, la campeona de Roland Garros en 2017, Jelena Ostapenko, Anna Kalinskaya, Veronika Kudermetova, Magda Linette, Tatjana Maria y Sonay Kartal. Las estadounidenses Peyton Stearns y Alycia Parks también participan, al igual que la campeona de 2023, Sakkari. Frech, recientemente ganó su primer y único título en Zapopan el año pasado, al derrotar a la australiana Olivia Gadecki por 7-6 (5), 6-4 en la final.