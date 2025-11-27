Se invertirán 2,000 millones de pesos para movilidad en sedes mundialistas, anuncia Sheinbaum

En el marco de las acciones del Mundial FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el gobierno de México aportará entre 1,500 y 2,000 millones de pesos para infraestructura de movilidad, particularmente en transporte público en beneficio de las sedes mexicanas mundialistas: en la Ciudad de México para la Línea 2 del Metro; en Jalisco, la Línea 5, y en Nuevo León, la 4 y 6.

“Me comprometí con ellos (los gobernadores y jefa de Gobierno) a que iba a haber una aportación del gobierno de México, entre 1,500 y 2,000 millones de pesos para cada entidad. ¿Para qué son? Para la infraestructura, para el Metro en el caso de Monterrey; en el caso de la ciudad, para transporte público, principalmente y movilidad”, anunció en conferencia matutina.

La coordinadora de los trabajos del gobierno federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, recordó que México está a 196 días de la justa mundialista y a cuatro meses de los partidos de repechaje, por ello, dijo, se transformará un evento global en bienestar local con acciones en infraestructura, cultura, seguridad y protección civil.

“México volverá a hacer historia como sede mundialista por tercera ocasión, transformando un evento global en bienestar local y construyendo un legado que permita a nuestros niños y niñas alcanzar sus sueños en el deporte profesional”, agregó.

Mientras la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró que el Mundial FIFA 2026 será por la igualdad, con derechos plenos y de libertades, por ello se realizarán más de 70 obras que serán permanentes en beneficio de la ciudadanía como: Renovación integral de la Línea 1 del Metro, nuevas rutas de electromovilidad en beneficio de 1.2 millones de personas.

Así como la creación del Trolebús El Chapulín con ruta de Chapultepec a Universidad, el Tren Ligero El Ajolote, la nueva ruta de Animales Silvestres de los Pedregales de Universidad a Huipulco; la ruta de las Heroínas Indígenas que recorrerá el Centro Histórico; transformación de la Calzada de Tlalpan con una ciclovía; se renovarán 10 rutas turísticas; entre otras acciones.

Renovaciones

El gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, detalló que en el estado se vivirán cuatro juegos y dos de repechaje del Mundial FIFA 2026, por lo que se remodeló el estadio Guadalajara, contando con la instalación de cámaras de seguridad en coordinación con la policía de Zapopan y el estado.

Habrá 39 días del FIFA Fan Festival en la Plaza Liberación donde se llevarán a cabo un festival cultural, una fiesta gastronómica y una fiesta musical; habrá tres sedes de entrenamiento y cerca de 90,000 habitaciones disponibles para las y los visitantes

Además, se renovarán 270 canchas de futbol y se buscará romper el récord Guinness “Del toque de balón más largo entre el Estadio Jalisco y el Guadalajara”, se brindará mayor movilidad con nuevas estaciones de la Línea 5 del transporte público la cual se conectará con los sistemas Mi Macro, la Ruta Eléctrica y las Líneas 1, 2 y 4.

En tanto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, destacó que el Mundial FIFA 2026 es la oportunidad para impulsar el crecimiento, particularmente en los sectores económico y turístico.

Por ello, informó que se trabaja en 34 proyectos, la mayoría gracias a la colaboración del gobierno de México: La construcción de las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro, así como la modernización de la Línea 1; la renovación del transporte público con 4,000 camiones nuevos y 500 nuevos paraderos; entre otras obras.