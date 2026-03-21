Así operará el jardín de lluvia que recolectará agua alrededor del Estadio Azteca

La Ciudad de México puso en marcha un nuevo modelo para enfrentar dos de sus problemas históricos: la escasez de agua y las inundaciones. Se trata del Jardín de Lluvia de Coapa, una obra inaugurada en la zona de Santa Úrsula que, más allá de ser un espacio verde, funciona como infraestructura hidráulica para captar, filtrar e infiltrar agua pluvial en el subsuelo.

Con una inversión de 22 millones de pesos, este sistema beneficiará a más de 40,000 habitantes y forma parte de las acciones rumbo al Mundial de Futbol 2026.

¿Cómo funciona el jardín de lluvia?

El jardín está diseñado para recolectar el agua que baja por vialidades como Avenida Azteca y canalizarla hacia un sistema de tratamiento antes de que se infiltre al subsuelo.

Su operación se basa en varias etapas:

Captación inicial: el agua de lluvia llega a través de la superficie urbana.

Separación de residuos: entra a cajas especiales donde se eliminan basura, grasas y aceites.

Conducción controlada: el líquido limpio se dirige por un canal perimetral hacia el jardín.

Infiltración gradual: el agua se acumula temporalmente y se filtra poco a poco hacia el subsuelo.

Durante una prueba reciente con lluvias intensas —de más de 30 milímetros—, el sistema permitió que el agua se almacenara en la superficie y posteriormente se infiltrara sin generar encharcamientos severos.

Un sistema que va más allá de un parque

El Jardín de Lluvia no opera de manera aislada. En realidad, forma parte de un sistema hidráulico más amplio que incluye:

Dos colectores principales

Tanques tormenta

Mecanismos de regulación de excedentes

En conjunto, la infraestructura tiene una capacidad superior a los 10 mil metros cúbicos de agua, lo que la convierte en la más grande del país en su tipo.

Además, si el volumen de lluvia rebasa la capacidad del jardín, el excedente se canaliza hacia un colector para evitar inundaciones en la zona.

Tecnología “natural” para retener agua

Uno de los elementos clave del proyecto es el uso de un sustrato especial que contiene lo que se conoce como “agua sólida”, una sustancia que transforma el líquido en gel al mezclarse con la tierra.

Esto permite:

Retener la humedad por más tiempo

Reducir la evaporación

Disminuir la necesidad de riego adicional

El resultado es un espacio autosustentable que combina ingeniería hidráulica con soluciones basadas en la naturaleza. Impacto: menos inundaciones y más agua en el acuífero

El objetivo principal es revertir el modelo tradicional de manejo del agua en la ciudad —basado en expulsarla rápidamente— para ahora infiltrarla y recargar los acuíferos.

Se estima que:

Puede infiltrar más de 1 millón de litros en un solo punto

Supera los 10 millones de litros considerando todo el sistema en la zona

Esto ayudará a reducir inundaciones recurrentes en colonias cercanas al estadio y, al mismo tiempo, mejorar la disponibilidad de agua a largo plazo.

Parte de una estrategia más amplia

El proyecto forma parte de una estrategia hídrica que incluye:

Rehabilitación de pozos que aportan más de 9 millones de litros diarios

Programas de captación de lluvia en viviendas

Instalación de calentadores solares y huertos urbanos

Además, el gobierno capitalino prevé implementar el programa de “acupuntura hídrica”, con 160 nuevos puntos de infiltración en la ciudad.

Infraestructura rumbo al Mundial 2026

La obra también se enmarca en los preparativos para la Copa del Mundo, con un enfoque que busca dejar beneficios permanentes para la población.

En este contexto, el Jardín de Lluvia alrededor del Estadio Azteca no solo atiende necesidades inmediatas, sino que plantea un cambio de fondo: aprovechar la lluvia como recurso, en lugar de verla como un problema.