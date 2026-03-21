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Así operará el jardín de lluvia que recolectará agua alrededor del Estadio Azteca
Con una inversión de 22 millones de pesos, este sistema beneficiará a más de 40,000 habitantes y forma parte de las acciones rumbo al Mundial de Futbol 2026.
La Ciudad de México puso en marcha un nuevo modelo para enfrentar dos de sus problemas históricos: la escasez de agua y las inundaciones. Se trata del Jardín de Lluvia de Coapa, una obra inaugurada en la zona de Santa Úrsula que, más allá de ser un espacio verde, funciona como infraestructura hidráulica para captar, filtrar e infiltrar agua pluvial en el subsuelo.
Con una inversión de 22 millones de pesos, este sistema beneficiará a más de 40,000 habitantes y forma parte de las acciones rumbo al Mundial de Futbol 2026.
¿Cómo funciona el jardín de lluvia?
El jardín está diseñado para recolectar el agua que baja por vialidades como Avenida Azteca y canalizarla hacia un sistema de tratamiento antes de que se infiltre al subsuelo.
Su operación se basa en varias etapas:
Durante una prueba reciente con lluvias intensas —de más de 30 milímetros—, el sistema permitió que el agua se almacenara en la superficie y posteriormente se infiltrara sin generar encharcamientos severos.
Un sistema que va más allá de un parque
El Jardín de Lluvia no opera de manera aislada. En realidad, forma parte de un sistema hidráulico más amplio que incluye:
En conjunto, la infraestructura tiene una capacidad superior a los 10 mil metros cúbicos de agua, lo que la convierte en la más grande del país en su tipo.
Además, si el volumen de lluvia rebasa la capacidad del jardín, el excedente se canaliza hacia un colector para evitar inundaciones en la zona.
Tecnología “natural” para retener agua
Uno de los elementos clave del proyecto es el uso de un sustrato especial que contiene lo que se conoce como “agua sólida”, una sustancia que transforma el líquido en gel al mezclarse con la tierra.
Esto permite:
El resultado es un espacio autosustentable que combina ingeniería hidráulica con soluciones basadas en la naturaleza. Impacto: menos inundaciones y más agua en el acuífero
El objetivo principal es revertir el modelo tradicional de manejo del agua en la ciudad —basado en expulsarla rápidamente— para ahora infiltrarla y recargar los acuíferos.
Se estima que:
Esto ayudará a reducir inundaciones recurrentes en colonias cercanas al estadio y, al mismo tiempo, mejorar la disponibilidad de agua a largo plazo.
Parte de una estrategia más amplia
El proyecto forma parte de una estrategia hídrica que incluye:
Además, el gobierno capitalino prevé implementar el programa de “acupuntura hídrica”, con 160 nuevos puntos de infiltración en la ciudad.
Infraestructura rumbo al Mundial 2026
La obra también se enmarca en los preparativos para la Copa del Mundo, con un enfoque que busca dejar beneficios permanentes para la población.
En este contexto, el Jardín de Lluvia alrededor del Estadio Azteca no solo atiende necesidades inmediatas, sino que plantea un cambio de fondo: aprovechar la lluvia como recurso, en lugar de verla como un problema.