Yamamoto lidera nuevo triunfo de Dodgers en Serie de Campeonato

Los vigentes campeones de Grandes Ligas (MLB), Los Ángeles Dodgers, duplicaron su ventaja sobre Milwaukee Brewers en la Serie de Campeonato 2025 de la Liga Nacional, luego de ganar 1-5 este martes en el American Family Field.

Fue el segundo partido entre Dodgers y Brewers desde Milwaukee, pero el aliento de los 41,427 asistentes no frenó el rendimiento positivo de la novena angelina, que llegó a siete victorias en lo que va de esta postemporada.

El pilar en este séptimo triunfo fue un pelotero nacido a más de 10,000 kilómetros de Milwaukee: el japonés Yoshinobu Yamamoto.

Se convirtió en el primer pítcher con juego completo para los Dodgers en una postemporada desde el dominicano José Lima, quien lo consiguió en 2004 contra St. Louis Cardinals en el Juego 3 de las Series Divisionales.

Yamamoto tuvo un inicio titubeante ante Brewers, permitiendo un jonrón de Jackson Chourio que adelantó 1-0 al equipo local apenas en la primera entrada.

Pero rápidamente fue respaldado por sus compañeros, ya que Teoscar Hernández respondió con otro cuadrangular en la segunda entrada. Luego vino un doble de Andy Pages que permitió la remontada con carrera de Enrique Hernández.

Entre el tercer y quinto episodio, Yamamoto recuperó su envergadura y blanqueó a los Brewers en su intento por empatar la pizarra. El japonés se veía cada vez más sólido desde el montículo y transmitió esa seguridad a los bateadores.

Max Muncy pegó otro jonrón para los Dodgers en la sexta entrada. Esto puso la ventaja en 1-3 y, al mismo tiempo, permitió que el nacido en Texas hace 35 años se convirtiera en el líder histórico en solitario con más cuadrangulares para la novena angelina en postemporada con 14.

En la séptima entrada, Shohei Ohtani, el japonés que ha acaparado los mayores reflectores para los Dodgers uy para toda la MLB en las últimas temporadas, conectó un sencillo que permitió otra carrera para el puertorriqueño Kike Hernández.

La victoria fue redondeada en el octavo episodio después de otro sencillo, ahora por cortesía de Tommy Edman, que permitió la quinta carrera de los Dodgers a través de Will Smith.

Este poderío ofensivo fue acompañado durante las nueve entradas por el poder lanzador de Yoshinobu Yamamoto, quien también se convirtió en el primer japonés con juego completo en una postemporada de la Gran Carpa.

Por otra parte, esta fue apenas la segunda ocasión en toda la historia de las postemporadas de MLB que un lanzador permite jonrón en la primera entrada y luego cierra la puerta para un juego completo. El primero fue Johnny Antonelli en el Juego 2 de la Serie Mundial de 1954.

Además, Yamamoto fue el primer pítcher con juego completo para cualquier equipo en postemporada en ocho años, ya que el último antecedente había sido Justin Verlander, con Houston Astros, en la Serie de Campeonato 2017 contra New York Yankees.

Con esta actuación y estadísticas, los Dodgers viajarán a casa para disputar el tercer partido contra Brewers este jueves 16 de octubre.

En caso de ganar ante su público en el Dodger Stadium, quedarán a una victoria de concretar su boleto a la Serie Mundial 2025, donde esperarían al ganador de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que se disputa entre Seattle Mariners y Toronto Blue Jays.

Tyler Glasnow será el abridor para los Dodgers en el Juego 3, mientras que Shohei Ohtani lo será en el Juego 4, que también se celebrará en Los Ángeles este viernes. En caso de ser necesario, la serie se mantendría en el Dodger Stadium para un quinto partido el sábado.