“El doblete, justo lo que queríamos en Austria”: Lando Norris

Lando Norris y Oscar Piastri tienen cautivada la competencia de Fórmula 1. El piloto australiano navega con 216 puntos en el liderato de la tabla de Pilotos. Sin embargo, el británico ganó el primer lugar en el el GP de Austria.

“Fue una carrera difícil, apretando todo el tiempo. Difícil, con calor, agotador. Pero el resultado perfecto para nosotros como equipo, un doblete, es justo lo que queríamos, y lo volvimos a conseguir. Así que estoy muy contento. Probablemente la mejor remontada después de Canadá”, comentó Norris.

Oscar Piastri terminó segundo en Austria por segundo año consecutivo.

“Espero que haya sido un buen espectáculo, porque el coche tuvo que trabajar muy duro. Sí, lo di todo al máximo y probablemente podría haberlo hecho mejor cuando me adelanté momentáneamente, pero sí, fue una buena batalla. Un poco al límite por momentos, probablemente forzando un poco los límites. Para eso estamos aquí: competir entre nosotros y luego luchar por las victorias, y eso es lo que hicimos hoy. Estuve cerca, pero no lo suficiente. Así que, gracias al equipo. Tener el ritmo que tuvimos mientras luchábamos fue impresionante”

En Ferrari volvió el ambiente de celebración por el regreso a lo podio gracias a Charles Leclerc. El monegasco, compañero de Lewis Hamilton terminó en tercera posición, su tercer podio en los últimos cuatro Grandes Premios.

“Valoro muy bien nuestro fin de semana como equipo. Pero, por desgracia, el ritmo de hoy no fue suficiente. En la primera curva pensé en irme, pero Lando me cerró la puerta, y eso le dejó la puerta abierta a Oscar. Perdí el segundo puesto. En fin, creo que fueron demasiado rápidos para que pudiéramos mantenernos segundos, así que el tercer puesto era lo máximo que podíamos hacer. Hemos dado lo mejor de nosotros, pero no hemos tenido el ritmo suficiente”, dijo Charles.

El impresionante récord de clasificación de Max Verstappen en el Red Bull Ring se vio truncado cuando terminó la sesión en la séptima posición, sin que él ni su compañero de equipo Yuki Tsunoda mostraran signos de optimismo para el próximo Gran Premio de Austria.

Yuki tuvo otro fin de semana difícil y cruzó la meta en el puesto 16 y último.

"Estudiaré más. Solo tengo que investigar más, y si puedo hacer algo diferente en mi estilo de pilotaje o si puedo aprovechar algo que Max [Verstappen] esté haciendo de forma diferente a mí, sea lo que sea, lo intentaré, de izquierda a derecha, todo, y seguiré mejorando", explicó el piloto de Red Bull.

Fue un día difícil en general para el equipo de Milton Keynes, con Verstappen fuera de la carrera en la primera vuelta tras una colisión con Kimi Antonelli de Mercedes, por la que el italiano recibió una penalización de tres puestos en la parrilla de salida para la carrera del próximo fin de semana en Silverstone.

Más datos sobre el GP de Austria

• McLaren logró su cuarto doblete de la temporada, la mayor cantidad para el equipo desde 2007.

• Para Norris, fue la séptima victoria de su carrera.

• El último piloto de McLaren en ganar en el Red Bull Ring fue David Coulthard en 2001.

• Solo dos pilotos han ganado exactamente siete Grandes Premios con McLaren: Norris y Piastri.

• Fue el quinto podio de Leclerc en el Red Bull Ring, su mayor cantidad en cualquier circuito.

• Su compañero de equipo, Lewis Hamilton, igualó su mejor resultado en un GP de la temporada (también terminó en cuarta posición en Imola).

• Hamilton terminó cuarto con Mercedes en la carrera del año pasado.

• George Russell terminó quinto con Mercedes y solo se ha quedado sin puntuar una vez esta temporada (11º en Mónaco).

• El sexto puesto de Liam Lawson con Racing Bulls fue el mejor resultado de su carrera.

• Con Aston Martin, Fernando Alonso acumula dos séptimos puestos consecutivos, en Canadá y Austria.

• El octavo puesto de Gabriel Bortoleto, de Kick Sauber, fue su primer puesto en los puntos.

• Este fue el mejor resultado de Sauber en el Red Bull Ring desde que Kimi Raikkonen terminó cuarto en 2001.

• El compañero de equipo de Bortoleto, Nico Hulkenberg, puntúa desde la novena posición, saliendo desde la última posición de la parrilla.

• Hulkenberg es el primer piloto de Sauber en puntuar en tres carreras consecutivas desde Valtteri Bottas en 2022.

• Fue la primera vez que Sauber suma dos puntos desde Qatar 2023.

• El décimo puesto con Haas para Esteban Ocon fue su quinto puesto en los puntos de la temporada.

• Los dos últimos abandonos de Verstappen en la primera vuelta fueron al ser impactado por un Mercedes; el anterior fue en Silverstone 2021.

• Para Verstappen, marcó el final de una racha de 31 carreras con puntos (y 74 de las últimas 75).

• Kimi Antonelli nunca se había retirado en la primera vuelta hasta hoy (el último abandono de Mercedes en la primera vuelta fue el de Lewis Hamilton en Qatar 2023).

• El único punto que Antonelli ha conseguido en las últimas cinco carreras fue su podio en Canadá.