Buscar
El Economista
Deportes

Lectura 1:00 min

Diablos Rojos del México anuncia cambio en su dirección general

El Consejo de Administración designó a Jorge del Valle como nuevo director general, con efecto inmediato.

main image

Diablos Rojos.Especial

Reuters

El equipo de béisbol Diablos Rojos del México informó el lunes que Othón Díaz dejó el cargo de director general de la compañía, una decisión que, señaló, obedece a un cambio de país de residencia.

La empresa, que agradeció al ejecutivo por su liderazgo y contribuciones durante su gestión, anunció que el Consejo de Administración designó a Jorge del Valle como nuevo director general, con efecto inmediato.

Diablos Rojos del México, el único equipo de béisbol de México que cotiza en el mercado accionario local, señaló que mantiene su compromiso con la transparencia, la continuidad operativa y la creación de valor para sus accionistas.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete