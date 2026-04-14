Atlético vuelve a semifinales de Champions League después de 9 años

Atlético de Madrid está de regreso en semifinales de Champions League después de nueve años. Espera rival entre Arsenal y Sporting de Lisboa para pelear por un boleto a la final 2026.

Los colchoneros lograron el pase al derrotar 3-2 global a Barcelona, en un aguerrido partido de vuelta de cuartos de final en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

"Estamos contentísimos por eliminar al Barca con el nivel que tienen. Hoy al principio nos costó, pero el equipo supo sobreponerse. El esfuerzo ha sido enorme y somos justos vencedores de la eliminatoria", expresó Koke, capitán del Atlético.

En la ida, los dirigidos por Diego "Cholo" Simeone sacaron ventaja de 0-2 con anotaciones de Julián Álvarez y Alexander Sorloth, aprovechando la expulsión de Pau Cubarsí. Por eso podían darse el lujo de perder la vuelta por la mínima diferencia y, aun así, avanzar a semifinales.

Eso fue lo que ocurrió. Barcelona había ilusionado a sus aficionados al conseguir el empate global antes de la media hora de juego en Madrid. Lamine Yamal (4’) y Fermín Torres (24’) habían abierto rápidamente la portería de Juan Musso.

Pero Atlético recuperó el equilibrio emocional gracias a la anotación de Ademola Lookman al 31’. Con eso, la serie volvía a estar a su favor pese al 1-2 en Madrid.

En la Champions ya no existe el criterio de gol de visitante, así que el que anota más tras 180 minutos es el que triunfa. En caso de empate, las series se extienden a tiempos extras y, de persistir, a penales.

De nueva cuenta, una expulsión condicionó a Barcelona en la vuelta. Eric García recibió tarjeta roja al 79’ al cometer una falta sobre Sorloth cuando éste se iba solo en dirección a la portería de Joan García.

Eso facilitó el trabajo de Atlético de Madrid en los últimos minutos, ya que además de tener ventaja en cuanto a jugadores, la tenía en el marcador.

Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford e incluso Ronald Araújo, que ingresó en los últimos instantes para ubicarse de centro delantero, fueron bloqueados por una férrea defensa del Atlético, fiel al estilo que este equipo posee desde que Simeone es su entrenador.

Sequía del Barca

A pesar de los ocho minutos agregados, Barcelona no pudo empatar el global de nuevo ante Atlético y concretó 11 años sin ganar la "Orejona".

Los culés ostentan cinco títulos de Champions League, la cuarta mayor cantidad de la historia, pero el último fue en 2015, cuando contaban con el destacado tridente ofensivo entre Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar.

Su sequía continuará al menos hasta 2027, cuando vuelvan a intentarlo con Lamine Yamal como máximo exponente.

Atlético de Madrid, por otra parte, disputará su séptima final en la historia de la Champions League (antes llamada Copa Europea).

Los colchoneros participaron en dicha instancia en 1959, 1971, 1974, 2014, 2016 y 2017, pero sólo avanzaron a tres finales: perdieron la de 1974 ante Bayern Múnich y las de 2014 y 2016 ante Real Madrid.

En 2026, esperan rival entre Arsenal y Sporting de Lisboa para la semifinal. Eso se definirá el miércoles, en el partido de vuelta. El equipo inglés ganó la ida 0-1 y parte como favorito en el juego definitivo por su condición de local.

Atlético de Madrid es el equipo que tiene más finales pero al mismo tiempo nunca ha sido campeón en la historia de la Champions.

Con sus tres subcampeonatos (1974, 2014 y 2016), lidera la lista de 18 equipos que han disputado al menos una final pero no lo pudieron ganar.