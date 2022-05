William Hernández, liniero ofensivo de los Cardinals de la NFL, se reúne en un hotel de Polanco con los medios de comunicación. Los recibe con un apretón de manos y no tiene problema en responder a sus preguntas sean en inglés o en español, ya que habla con mucha naturalidad los dos idiomas, pues, aunque nació en Las Vegas, sus padres son mexicanos.

Tras entrar en marcha el programa International Home Marketing Area (IHMA) de la NFL, los equipos que eligieron activar el mercado mexicano (Cardinals, Cowboys, Broncos, Texans, Chiefs, Raiders, Rams, Steelers y 49ers) comenzaron a traer a sus jugadores a firmas de autógrafos para generar conexión con los fans, pero los Cardinals encontraron en Will, a quien firmaron en marzo, un embajador ideal.

“Creo que soy el único jugador en la liga que puede hablar español o por lo menos hablarlo lo suficientemente bien para tener una conversación. También tengo padres hispanos. Creo que represento a México muy bien, incluso lo tengo tatuado en mi piel. Esa es una de las cosas que me hacen valioso en el mercado hispano y obviamente por eso es que también estoy aquí para hacerlo”, dijo el liniero ofensivo en entrevista con El Economista, mientras muestra en su brazo el tatuaje de serpiente emplumada y algunas grecas prehispánicas.

Los padres de Will se mudaron a Estados Unidos por la falta de oportunidades en México, y aunque tuvieron momentos difíciles, el trabajo duro de Will en la universidad de El Paso (UTEP) hizo que fuera seleccionado en el Draft 2018 por los Giants de Nueva York.

Tras cuatro años en la organización, Hernández mostró signos de potencial y una presencia constante. Tanto en 2018 como en 2019 fue titular en los 16 juegos de la temporada, tuvo una eficiencia en el bloqueo de pases que superó el 97% y solo permitió un total de siete capturas. Sin embargo, en 2021 concedió la misma cantidad de capturas y terminó empatado en el cuarto lugar entre todos los linieros.

De cara a la temporada 2022, los Giants y Will terminaron su contrato y decidieron separarse. El liniero ofensivo firmó en marzo un contrato por un año con los Cardinals en busca de estabilidad.

“Siempre tuve oportunidad con Giants, me dejaron de titular y no tenía problema por cuánto tiempo jugaba. Lo que sí hubo fue mucha inconsistencia, habían nuevos entrenadores casi cada año, tuve cuatro coaches de línea en cuatro años, así que creo que la diferencia es que los Cardinals me van a ofrecer estabilidad para poder estar en un sistema con un coach y que sé que no va a cambiar y yo puedo mejorar, dar al máximo todo lo que puedo hacer en la cancha”.

De acuerdo a Spotrac, el contrato de Will es por un año y 1.1 millones de dólares; su plan para extender su permanencia en la NFL es mostrar todo su potencial esta temporada.

—De acuerdo a tu posición, ¿qué estadísticas te favorecerían este año para aspirar a una renovación o un mejor contrato?

—“Proteger el pase es lo más importante que un liniero puede hacer en la NFL, eso es con lo que te juzgan más. En segunda, tienes que poder abrir los huecos para que el corredor pueda correr. En tercer lugar, ser completamente disciplinado y no costarle al equipo faltas, con eso me refiero a no brincar antes de que el balón salga, no hacer faltas durante la jugada o cosas así que tú puedes controlar y que pueden impactar al equipo de manera negativa. En esta posición no es de cuántas yardas puedes agarrar o touchdowns, es más bien como estilo golf: entre menos números tengas es mejor”.

Fuera de las estadísticas, Will menciona que uno de los factores para tener un crecimiento económico en la NFL tiene que ver con la edad y con la flexibilidad de posiciones que puede cubrir un jugador.

“Tenemos a muchos jugadores que juegan dos posiciones, otros juegan tres y otros hasta cuatro en la línea ofensiva y, entre más flexible seas y más puedas hacer, eres más valioso al equipo y tu contrato puede ser más alto. Aunque no seas el mejor en esa posición, si eres uno de los mejores en tres o cuatro posiciones, eso trae valor”.

Según Spotrac, con los Giants el jugador tenía un contrato de rookie por 7.5 millones de dólares y cuatro años. El monto incluía un bono por firma de cerca de 3.5 millones. Hernández mencionó que es una persona que le gusta ahorrar y hacer crecer su dinero. Por ahora tiene algunas inversiones en bienes raíces.

“Mi papá es un contratista y él sabe el negocio muy bien. Hacemos muy buen equipo cuando se trata de ese mercado, así que la mayoría de mi dinero se va para allá; es lo que mejor sé, en lo que más educado estoy y es lo que hace mi familia”.

Ficha técnica de William Hernández

Equipo: Arizona Cardinals

Posición: Liniero ofensivo

Edad: 26 años

Experiencia: 4 años

Contrato: 1 año por 1,187,500 USD

Draft en la NFL: 2018, elegido en el puesto 34 por los Giants de Nueva York

Partidos jugados: 62

Juegos como titular: 56

