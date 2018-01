Los especialistas de la NFL, los medios locales y los aficionados coinciden en algo: el partido de los Vikings ante Nueva Orleans Saints es uno de los momentos deportivos más importantes del estado, la ciudad y también el más grande en la historia de la franquicia después del título de 1969.

Así resumen el dramático touchdown de Stefon Diggs de 61 yardas para avanzar a la final de la Conferencia Nacional de la NFL y con ello la posibilidad de disputar con Philadelphia Eagles por un sitio en el Super Bowl.

La ciudad no es sumamente exitosa a nivel deportivo. Son pocas las veces en que su franquicia puede presumir felicidad. Su equipo que más ha disfrutado de triunfos es el Minnesota Lynx de la WNBA con los títulos en el 2011, 2013, 2015 y 2017.

Y sus equipos más tradicionales hace mucho tiempo que no son campeones. La última corona de los Twins (Grandes Ligas) fue en 1991, los Timberwolves de la NBA nunca han sido monarcas y el único título de Vikings fue en 1969; hace casi 50 años que no disfrutan de una gloria.

Entre el 2000 y 2018 el equipo de Minnesota ha disputado (contando este año) tres veces el título de Conferencia con dos derrotas y a espera de lo que ocurra el fin de semana ante Eagles.

“No sé cuándo fue la última vez que un solo evento deportivo, o una sola jugada, hizo que todo el estado de Minnesota fuera tan feliz. Tal vez tenemos que volver al 2009, cuando los Mellizos ganaron el juego 163 contra los Tigres. O cinco años antes, cuando el equipo de baloncesto femenino de los Gopher fue a la Final Four y los Timberwolves vencieron a los Kings en las semifinales de la Conferencia Oeste del juego siete, o dos años antes, cuando el equipo de hockey masculino de los Gopher ganó el título de la NCAA en el Xcel Energy Center. Tal vez tenemos que remontarnos hasta 1991, cuando los Mellizos ganaron el segundo de sus dos títulos de la Serie Mundial”, reflexiona el periodista Michael Rand en su artículo “Did we just watch the greatest game in Vikings history?” del diario Star Tribune.

Titans despide a su coach

Titans de Tennessee rompió relaciones el lunes con Mike Mularkey luego de que el entrenador en jefe reviviera a un equipo con la peor marca de la NFL durante dos temporadas y lo guiara a su primera victoria de playoffs en 14 años.

El cuadro anunció la decisión el lunes, dos días después de una derrota por 35-14 ante Patriots de Nueva Inglaterra en la ronda divisional de la Conferencia Americana.

“Resultó evidente que vimos caminos diferentes para alcanzar un mayor éxito”, señaló la dueña mayoritaria Amy Adams Strunk.

A Mularkey le restaba un año de su contrato y se rehusó a hablar sobre su situación con el equipo el domingo. Pero reveló que había hablado con Strunk y estaba listo para seguir adelante “a toda velocidad”. Mularkey también defendió las decisiones tomadas por el coordinador ofensivo Terry Robiskie respecto al quarterback Marcus Mariota y dijo que su cuerpo de entrenadores estaría también de regreso.