Checo Pérez lleva 11 años conduciendo en el máximo nivel de la Fórmula 1, pero es apenas ahora cuando vislumbra lo mejor de su carrera al lado de la escudería Red Bull, con la cual ya obtuvo su primer subcampeonato del Mundial de Constructores y la mejor puntuación de su historia en un Mundial de Pilotos, todo en su temporada de debut con dicho equipo en 2021.

Ahora con 32 años de edad, el jalisciense luce tranquilo y seguro al hablar de lo que quiere en la Fórmula 1: “Estoy muy motivado, no había tenido la oportunidad de estar en un equipo así en mi carrera, pero solo tengo 32, así que creo que vienen mis mejores años y mientras esté motivado seguiré. Puedo seguir trabajando para ser campeón del mundo cada año”, señaló a ESPN tras la presentación del monoplaza de Red Bull para la temporada 2022.

Cuestionado sobre cuántos años más podría mantenerse en la alta exigencia de la Fórmula 1, Pérez rechazó que estará otra década, como ha vivido hasta ahora entre las escuderías Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull, no obstante, señaló que se visualiza al menos durante otro lustro.

“Definitivamente no me veo estando tanto tiempo (otros 10 años), pero estoy muy motivado para continuar, creo que cuando tu motivación baja es tiempo de irse a casa, porque también hay muchas cosas grandiosas afuera, sin la F1, pero yo espero tener al menos cinco años más dentro del circuito”.

El nuevo auto de Red Bull se llama RB18 y fue diseñado por el equipo de Adrian Newey, director técnico de la escudería austriaca y que también ha fungido como ingeniero de carreras, de aerodinámica y diseñador. Entre los cambios físicos más visibles en comparación con el RB17, usado en la temporada 2021, se encuentra una nariz más larga sin sus dos entradas aerodinámicas, además de neumáticos cubiertos (y más grandes) y el alerón trasero adaptado.

Aunque los colores se mantienen como desde 2016, con el azul oscuro predominando y los vivos en amarillo y rojo en alusión a la marca Red Bull, sí hubo un cambio en el alerón trasero, donde ahora estará postrado el nombre de Oracle, el nuevo patrocinador principal de la escudería. Como un detalle durante la presentación del monoplaza, se mostraron mensajes de usuarios de redes sociales en apoyo a Checo Pérez, como “Viva México, cabrones” y “Checo, campeón del mundo 2022”.

Con el nuevo modelo revelado, el piloto mexicano habló del reto que significará la próxima temporada: “En Fórmula 1 es difícil ponerte un objetivo, especialmente cuando hay cambios de reglas, no sabemos qué tan competitivo vaya a ser Red Bull al inicio de esta nueva era, pero tengo confianza en que voy a maximizar el paquete que tenga, porque si tengo un auto para ganar el campeonato lo voy a hacer y si tengo uno para sumar puntos también lo haré, de mi parte, sacaré el máximo posible de las oportunidades”.

Pérez iniciará el campeonato 2022 como uno de los cuatro pilotos más longevos del circuito, pero el estar en un equipo que realmente compite por los títulos ha impulsado su confianza para llegar a lo máximo.

“Definitivamente, ser campeón del mundo es por lo que estoy aquí y me he preparado mucho para serlo; espero tener un buen coche para ser capaz de luchar por ello. No es un secreto que tengo al coequipero más rápido de la parrilla (Max Verstappen), pero estoy trabajando en ello, no estaría aquí si no creyera en mí mismo y si no trabajara para eso. Yo solo estoy aquí porque estoy trabajando para ser campeón y voy a hacer todo lo posible para poder lograrlo”, expresó con seguridad.

La confianza no solo está en el mismo, sino en su equipo, ya que durante la presentación del monoplaza también fue aplaudido por Christian Horner, jefe de Red Bull, quien señaló: “Sergio va a estar más fuerte y dará un paso adelante en 2022”.

El piloto mexicano dice estar en su mejor momento física y anímicamente, y aunque vive su segundo año con una escudería de peso como Red Bull, reconoce que todavía sigue adaptándose al tema de la presión.

“Siento que estoy muy fuerte en ese sentido, pero requiere mucha resiliencia. El auto es complicado y es difícil llegar a conocerlo, pero al mismo tiempo ese carro está ganando carreras y el campeonato, por ello es una presión extra cuando estás cambiando de equipo y tratar de alguna manera de adaptarte a una escudería que está peleando por victorias todo el tiempo”.

La pretemporada de la Fórmula 1 comenzará el 23 de febrero con las carreras de prueba en el circuito de Cataluña, mientras que el primer Gran Premio será el 20 de marzo en Bahréin. El vigente campeón es Max Verstappen, coequipero de Checo Pérez en Red Bull.