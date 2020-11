Para la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), la pandemia por el Covid-19 ha sido una puerta que los ha llevado a mejorar la exposición de su marca, ya que estiman alcanzar una cifra récord de 55 millones de espectadores totales en todas sus plataformas digitales al final de la temporada y que, por primera vez, la quinta parte de sus ingresos provengan de los derechos de transmisión.

La temporada 2020 fue inédita debido a la pandemia. El número de equipos disminuyó de 14 a 12 y el tiempo de la competencia cambió de seis meses y medio a solo tres (aún faltan los playoffs, del 3 al 22 de noviembre), además de que la liga perdió el 25% de sus ingresos por no contar con asistencia de público a los estadios. No obstante, se beneficiaron al entrar a más plataformas de comunicación y esto les permite que sus patrocinadores tengan cada vez mayor peso nacional e incluso internacional.

“El 2020 es el de mayor cobertura de transmisión de la liga en sus 20 años de vida. Hoy prácticamente está al alcance de todo mundo”, señaló el presidente Sergio Ganem Velázquez en entrevista con El Economista, resaltando que, de no haber sido por el coronavirus, no habrían podido lograrlo.

“No haber tenido liga este año hubiera sido un error. Con el arraigo que estamos teniendo, la oportunidad era igual o más grande que la crisis. Hemos ganado espacios (en los medios de comunicación) que nos hubieran costado hasta cinco años de haberlos ganado de manera tradicional y hoy los tenemos gracias a la pandemia porque provocó que otras ligas se fueran. Ellos (los medios) tenían necesidad de contenido y nosotros teníamos la necesidad de llegar a nuestro público”.

Los acuerdos de transmisión incluyen a medios como Spectrum y Verizon en Estados Unidos, DirecTV para América Latina y Megacable, Internetv, AYM Sports, Imagen, TVC Deportes, Multimedios, Milenio, El Universal y La Octava para México, así como las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube. Con ellos, la LNBP recibió el 20% de sus ingresos para salvar la temporada en medio de la pandemia; 35% más provino de los patrocinadores y el resto por parte de los propios equipos.

A diferencia de ligas de otros deportes, como la Liga MX, los derechos de transmisión no son la principal fuente de ingresos de la LNBP “por ahora, pero se irá fortaleciendo en los próximos dos años”, expresó Ganem. Sin embargo, resaltó que, aunque las utilidades sean “mínimas”, este año sirvió para afianzar alianzas de exposición y, así, atraer patrocinadores que ya no sean solo regionales, como SiSNova (marca que le da nombre a la liga desde 2019), que también patrocina al Comité Olímpico Mexicano (COM).

El coronavirus se agrega a la cuenta de la LNBP entre la realización de pruebas, monitoreo a través de su sistema de smartwatch (reloj inteligente), seguros médicos, protocolos y sanitización, causando un fuerte impacto económico que les ha costado alrededor de 30 millones de pesos. De no haber existido la pandemia, la liga se hubiera ahorrado hasta un 70% de los gastos de la temporada 2020, informó su presidente.

Además, en cuestión de afluencias, explicó que tenían proyectado aumentar el ingreso del público en los estadios entre 30 y 35%, lo cual se habría reflejado en un incremento del 5% de ingresos por concepto de taquilla. Esos fondos más lo que se invirtió en los protocolos contra el Covid-19 habrían servido para mejorar la página oficial de la liga, para desarrollar un sistema de e-commerce, para crear una plataforma propia de boletaje (LNBPA Tickets) y para lanzar la liga femenil.

Las mujeres son un punto de enfoque para la LNBP. Aunque Ganem no dio cifras exactas, aseguró que hay “varios millones de nuevos seguidores de la liga” y que, de acuerdo con sus estudios, el 53% son mujeres, por lo que se han vuelto un nicho de mercado interesante para las marcas.

Esas mismas investigaciones a través de redes sociales le revelaron que la liga se ha afianzado más durante la pandemia en aficionados de entre 25 y 45 años, así como que el nuevo perfil del seguidor de la LNBP es de un nivel socioeconómico medio alto, algo que ha gustado en los patrocinadores porque son personas con capacidad de compra y créditos, refirió el directivo: “el nuevo público que nos sigue es, comercialmente, muy apetecible”.

Sergio Ganem también explicó que para resarcir la falta de ingresos del 2020 está planeando estrategias para que la LNBP consiga su objetivo en 2021: ser la opción más accesible del deporte profesional en México por encima del futbol y el beisbol con estadios llenos al 100% (planea rebajar costos de boletos) para ganar en volumen aunque, aclara, el ingreso por taquilla se quedaría en el 25% o aumentaría solo hasta el 30%. Para aprovechar ese volumen, pretende reforzar vínculos comerciales con patrocinadores de bebidas y alimentos.

Aún resta cerca de un mes de temporada de la LNBP, ya que los playoffs comienzan el 3 de noviembre, en una temporada inédita que se ha mantenido en números negros gracias a la unión de los integrantes de la liga, detalla Ganem, con un modelo de negocio en el que “participan los clubes que pueden, no los que quieren”, hablando en el sentido económico. Por ello considera que la LNBP es la liga más unida del país, por encima de la Liga MX, la LMB y la LMP.

¿Consideras que la LNBP es la liga profesional que mejor ha manejado el Covid-19 en México?

“Quiero respetar muchísimo el esfuerzo de todas las ligas, pero en honor a la verdad y en base a la opinión generalizada, creo que hemos sido la liga que mejor ha capitalizado el esfuerzo y, por ende, el resultado ha sido mejor que otras ligas en el país.

Playoffs: “es otro torneo”

• La LNBP espera sumar hasta 15 millones de espectadores durante los 18 días de actividad de playoffs. Se jugarán en las ‘burbujas’ de Querétaro y Monterrey a ganar 2 de 3 juegos.

Gimnasio La Fortaleza (Nuevo León)

• Dorados vs Fuerza Regia

• Mineros vs Leñadores

Auditorio General Arteaga (Querétaro)

• Aguacateros vs Libertadores

• Soles vs Astros

