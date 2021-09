Los Toros de Tijuana están decididos a hacer historia en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Luego de perder sus tres primeros partidos de la Serie del Rey ante Leones de Yucatán, dos de ellos en su propia casa (estadio Chevron), lograron reponerse hasta alcanzar un 3-3 y alargar la lucha por el título hasta el Juego 7.

El equipo tijuanense volvió a jugar ante su público la noche del martes luego de haber ganado dos partidos consecutivos en el Parque Kukulcán Álamo de Mérida (Juegos 4 y 5), aunque con la soga al cuello, pues una derrota en el Juego 6 le entregaba, automáticamente, la corona a los Leones.

Con esa consigna, la novena dirigida por Homar Rojas salió a darlo todo ante más de 17,000 aficionados locales, sin embargo, la estrategia se vio golpeada apenas en la tercera entrada, cuando los Leones se pusieron arriba 0-2 gracias a Yadir Drake y Luis Juárez. La noche se empezaba a poner tensa para los Toros y su gente.

Pero todo cambiaría para Yucatán en la cuarta entrada. Gracias a un par de imparables, cortesía de Efrén Navarro y Luis Alfonso ‘Cochito’ Cruz, los Toros lograron darle la vuelta al marcador y con un amplio margen, hasta colocarse 5-3 en la pizarra. Navarro terminaría siendo clave en la noche, ya que en total produjo seis carreras que colocaron a su equipo 8-3 en la quinta entrada.

“Este es un equipo con experiencia, profundidad, gente importante que ha jugado mucha pelota y todo esto da frutos a la larga, no me he equivocado, estoy muy contento con esta actitud. Estos muchachos se han partido el alma. Todos se están apoyando, hay una actitud excelente en el clubhouse, nunca se ha perdido la confianza en el equipo y aquí estamos en un regreso de 0-3”, reflexionó eufórico el manager de Tijuana tras la victoria en casa.

Aunque los Leones respondieron en esa misma quinta entrada gracias a Yadir Blake para cosechar su tercera carrera, la embestida de los Toros ya era imparable, tal como el bat de Leandro Castro y de nueva cuenta de Efrén Navarro durante el séptimo inning; de esta forma, los tijuanenses alcanzaron un marcador de doble dígito al ponerse 10-3, con el que dieron fin al Juego 6 de la Serie del Rey 2021.

El experimentado Navarro, con trayectoria en Grandes Ligas con Los Ángeles Angels, Detroit Tigers y Chicago Cubs, fue galardonado por la afición y por la LMB como el Jugador del Partido, manteniendo con vida a su equipo para un título que se definirá hasta el Juego 7 de la noche del 15 de septiembre.

Se trata de la cuarta Serie del Rey que se concreta en siete partidos en la última década luego de los triunfos de Acereros de Monclova justo ante Leones de Yucatán en 2019, de los Leones ante Sultanes de Monterrey en 2018 y de El Águila de Veracruz ante los Rieleros de Aguascalientes en 2012.

Tras empezar con un camino golpeado de tres derrotas consecutivas, Toros ahora está en igualdad de condiciones para buscar su segunda estrella (desde el título de 2017) y poder lograrlo ante su afición, en unos playoffs en los que dejaron en el camino a los Saraperos de Saltillo, a los Acereros de Monclova (vigentes campeones) y a los Mariachis de Guadalajara, quienes fueron los líderes de la Zona Norte. De conseguir la remontada, Tijuana será apenas el segundo equipo en la historia de la LMB con dicha hazaña y el primero en medio siglo, ya que los Charros de Jalisco lo consiguieron en 1971.

Los Leones de Yucatán, con el ánimo apagado por tres derrotas consecutivas, intentarán reponerse en el Juego 7 para concretar su quinta estrella y la segunda en los últimos tres años. Para el partido decisivo su pítcher abridor será el texano Jake Thompson, mientras que para los Toros será el neoyorquino Joe Van Meter.