Toluca olvida el liderato; América se eleva

La jornada 11 es un cambio radical de lo inimaginable en las primeras fechas del Apertura 2022. Toluca no encuentra forma de enderezarse, después de haber presumido ser de los mejores en los dos primeros meses del torneo. El club América, en cambio, pisó el acelerador para dormir tranquilo en zona de clasificación directa a liguilla.

Pachuca dejó tristeza en La Bombonera, después de golear a los locales 4-1 e hilar su quinto triunfo y pese a que ambos equipos sumaron 21 unidades, la diferencia de goles los separa. Por los Tuzos marcaron Illian Hernández, Paulino de la Fuente y Nicolás Ibáñez; por el conjunto escarlata anotó Jean Meneses. Toluca perdió así el invicto en casa de cinco partidos. El entrenador Ignacio Ambriz asumió la responsabilidad y atribuyó las fallas a un tema táctico, mientras que en lo físico, dijo que el equipo se vio mermado. El equipo lleva tres partidos sin ganar y es su segundo descalabro consecutivo.

"El culpable de todo soy yo. Hemos hecho un partido horroroso, hemos sido un desastre desde el principio, nunca vi al equipo conectado, nunca lo vi bien, pero aquí el único culpable soy yo; táctica, física y psicológicamente soy el responsable de todo esto y pedir una disculpa a la afición porque no es el equipo que quieren ver. Hoy me tengo que ir apenado del estadio porque no hemos hecho nada".

Por otro lado, el club América alargó su buena racha al vencer a Mazatlán 1-3 e hilar su sexta victoria. El equipo tiene la mejor ofensiva del torneo con 24 goles y es la cuarta mejor defensiva al permitir 10 anotaciones en contra.

“Trabajamos para ganar. Las críticas son parte de estar en una institución grande como América. Nosotros trabajamos para ser protagonistas”, comentó el timonel argentino Fernando Ortiz tras el encuentro jugado en el Estadio El Kraken.

