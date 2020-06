En un contexto que vislumbra una caída a nivel mundial de la inversión en patrocinio deportivo, Tigres busca potenciar sus opciones de relaciones comerciales globales.

Para ello, el club se unió a la plataforma Sponsor.Online, una firma internacional creada en 2019 con más de 2,000 compañías asociadas en el mundo “que permitirá acercar nuestra marca a mercados globales”, considera el equipo de la UANL.

Sponsor.Online cuenta con más de 150 clubes de futbol como el Schalke 04, el Sevilla FC, la Real Sociedad, el Bologna FC, el Sporting CP, la Fiorentina y con un inventario de 200 millones de euros en patrocinio. La plataforma permite la comercialización de activos digitales, espacios en estadios y la indumentaria de equipos. Uno de lo contratos logrados a través del sitio web fue el del Glasgow Rangers escocés y la marca de calzado eslovaca Novesta, explicó Maximilian Von Portatius, uno de los socios, a Mundo Deportivo: “Es una empresa conocida en Europa Central y buscaban un club para darse a conocer en Gran Bretaña”.

Mientras la Liga MX canceló el Clausura 2020, desapareció el descenso y cambió de sede al club Morelia, como hizo hace menos de un año con Lobos BUAP junto a la desafiliación del Veracruz, y con la industria del deporte a nivel mundial en camino a perder 17,200 millones de dólares en patrocinio por la crisis generada por el coronavirus, según la agencia Two Circles, Tigres explora esta nueva opción.

“Esta crisis que estamos viviendo va a replantear ciertos paradigmas dentro de la industria deportiva y en la parte comercial y financiera. Los clubes de la Liga MX están viviendo las dificultades y las consecuencias que una crisis de este tipo puede arrojar”.

“Es un producto de innovación. Estas plataformas están rompiendo paradigmas, prácticas, métodos, formas y están irrumpiendo en la industria para empezar a marcar una nueva realidad y un rumbo”, apunta Jorge Badillo, director de la consultoría Fusion MD y catedrático de la Universidad Iberoamericana.

En su comunicado, Tigres dice que “ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos diez años” y destaca sus títulos nacionales y sus finales internacionales. “Es un honor dar la bienvenida a Tigres, un club de gran importancia en el futbol latinoamericano, que se une a nuestra plataforma digital. Sponsor.Online facilita a las marcas analizar y comparar ofertas de patrocinio”, expresó Christian Karembeu, inversionista y socio de la empresa y que fuera campeón con Francia en el Mundial de 1998 y ganara la Champions League con el Real Madrid en dos ocasiones.

Mientras Tigres experimenta nuevas vías para patrocinios, ¿cuál sería el atractivo de la Liga MX o de los clubes mexicanos para las marcas internacionales?

“El mercado del futbol mexicano aún conserva un atractivo importante que es el alcance que tiene. Tiene un acceso inmediato al mercado que puede ser el número 1 a nivel mundial que es el de Estados Unidos y eso hace que el futbol mexicano, como producto, tenga dos mercados”, agrega Jorge Badillo.

Para capitalizar una estrategia de este tipo, “la exposición es fundamental porque te da la posibilidad de mostrarte ante otro tipo de marcas que a lo mejor estaban interesadas, pero que no sabían cómo hacerlo”, expone Felipe García Torighelli, especialista en administración de negocios y con experiencia en los departamentos comerciales y de ticketing en el Real Madrid y el Alavés Baskonia y en el desarrollo de negocios de la agencia deportiva You First Sports.

Pero este tipo de plataformas o alternativas tendría un lado ‘ciego’: “La estrategia de Sponsor.Online se basa sobre datos duros y comparativa sobre equipos y posibilidades. El problema es que los datos duros no marcan valores más allá del dato. El sponsorship no solo une el espacio publicitario y el marketing, sino que además llega un paso más allá: la relación pasional del aficionado con un evento deportivo y eso marca el tipo de aficionados que me está siguiendo, más allá de los seguidores en redes sociales o la gente que va a un estadio. Eso es muy difícil de transmitir cuando hago un patrocinio deportivo, cuando lo hago con la plataforma”, señala García Torighelli.

