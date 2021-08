La delegación mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, obtuvo su peor cosecha de preseas en los últimos 25 años con cuatro bronces (una en futbol, deporte independiente de la Comisión Nacional del Deporte), ubicándose en el peldaño número 84 del medallero. En entrevista con El Economista, Juan Manuel Rotter, empresario y especialista en deporte amateur; Beatriz Pereira reportera de la revista Proceso y Nelson Vargas, ex titular de la Conade, analizaron los factores que contribuyeron al retroceso de México en la obtención de preseas.

1. Razones deportivas

“Ciertos deportistas como Yahel Castillo, Alejandra Valencia y Jorge Orozco no tuvieron el resultado que se esperaba. Orozco tuvo 86 disparos perfectos totales y cuando parecía que se enfilaba a la medalla, dejó de darle al blanco y ya no pudo sumar los puntos para poder ganar la medalla. Eso me parece 100% deportivo”, dijo Beatriz Pereira.

México se quedó a un paso del podio en deportes como el Tiro con Arco, Clavados, Tiro y gimnasia. En total, la delegación obtuvo 17 diplomas olímpicos, que se otorgan a los atletas que culminan su participación entre el cuarto y octavo lugar.

2. Mal manejo de la pandemia

“Es atribuible el mal manejo de la pandemia para atender a los atletas y asegurar que tuvieran un proceso de entrenamiento y competencia lo más cercano a estar en el ritmo que necesitaban para poder asegurar los resultados”, dijo Juan Manuel Rotter.

El especialista en deporte público y privado explicó que, con excepción de algunos institutos del deporte estatales, los atletas no tuvieron una atención y seguimiento adecuados de parte de la Conade y del Comité Olímpico Mexicano (COM). Por ejemplo, no se instaló una burbuja para continuar la preparación de los deportistas hasta muy cercanos a los Juegos de Tokio; algunas federaciones incluso continúan cerradas y sólo recientemente regresaron a las competencias federadas.

3. Falta de cabildeo en deportes de apreciación

“Los famosos cuartos lugares creo que nos hizo falta un trabajo fuerte de cabildeo. De los siete cuartos lugares, cinco fueron en deportes de apreciación, cuatro en clavados y el de gimnasia. En los deportes de apreciación se tiene que trabajar, en el caso de los clavados, con el staff de la Federación Internacional de Natación (FINA) porque hay mucha relación entre jueces y creo que nosotros no hicimos un trabajo logístico con ellos. Parece que no pero en los deportes de apreciación todo eso afecta muchísimo”, compartió Nelson Vargas.

En una columna reciente en El Universal, el ex titular de la Conade explicó que la federación nacional y sus dirigentes rompieron todas las relaciones de jueceo con la FINA por no estar alineados con las políticas de ésta “lo que antes teníamos en el tema de los clavados se perdió”.

4. Controles selectivos deficientes opacados por lesiones

“Kiril Todorov diseñó un pésimo control técnico para decidir quiénes eran los clavadistas que iban a representar a México. Haber hecho el selectivo de ‘el que gane va y el que pierda no va’ estuvo mal, porque además los clavadistas estaban lesionados”, dijo Pereira.

La periodista añadió que se introdujo a los deportistas a entrenar en una burbuja en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), en el que se les expuso a romper sus curvas de entrenamiento y al estrés e incertidumbre por los procesos selectivos que no tenían una fecha definida. Iván García, Andrés Villarreal y Alejandra Orozco, iban lesionados a los Juegos Olímpicos.

En el ciclismo se produjo un selectivo similar en el que, entre las principales controversias, se designó como representantes a atletas que no eran elegibles a participar en los Juegos Olímpicos por no haber generado puntos en el ranking internacional dentro del tiempo reglamentario, como fue el caso de Victoria Velasco para la prueba de omnium, “todo ese ruido parece que no influye nada, pero intoxica al deportista”, señaló Rotter.

5. Desatención a los objetivos por problemas administrativos

“Temas referentes a manejos financieros, de corrupción y auditorías, aunque no queramos tiene un efecto negativo en los atletas, porque de alguna manera (Conade) es el organismo que tiene más recursos para soportar la preparación rumbo a Juegos Olímpicos. Haberse visto envuelto en esos temas hace que los mismos funcionarios de la Conade se distraigan de su objeto principal y estén más atentos a tratar de defenderse que en operar, atender y a darle seguimiento a los atletas”, explicó Rotter.

Por ejemplo, en febrero de 2021 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó más de 186 millones de pesos por aclarar en el ejercicio del gasto público de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a cargo de Ana Gabriela Guevara. En el caso del presidente de la Federación de Natación, Kiril Tdorov enfrenta un proceso judicial por enriquecimiento ilícito y malos manejos.

6. Falta de planeación previa a los Juegos Olímpicos

“Nos faltó un trabajo de planificación de parte de las Federaciones nacionales junto con la Conade.”

Nelson Vargas indicó que no se aprovechó una gran inercia de trabajo que se había obtenido con los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018 y de los Panamericanos de Lima 2019, donde los mexicanos habían obtenido más de 130 medallas. Contrario a ello, para Tokio 2020 faltó preparación “y no estar pensando en la pandemia, porque pensar en ello era pensar en el fracaso. Muchos países del todo el mundo tenían el mismo problema, sin embargo, Brasil, Colombia, Ecuador, muchos países latinoamericanos fueron a campamentos a prepararse; nosotros no lo hicimos”.

7. Falta de especialistas capacitados

“Ana Guevara corrió a los metodólogos, a los especialistas del deporte que estaban trabajando cuando ella llegó ahí y que eran los responsables de generar planes y programas que decían a qué competencias iban a salir los deportistas, a qué viajes de entrenamiento en otros países o cuáles iban a ser el trabajo que iban a estar realizando. En su lugar metió a personas que no saben de deporte para que las ayudaran a saquear el Fodepar”, dijo Pereira.

Aunado a ello, es común encontrar a la cabeza del deporte a entrenadores empíricos o sin las credenciales que los ubiquen con la capacidad de dirigir a un combinado nacional. La taekwondoína Briseida Acosta buscó a un entrenador fuera del país para prepararse; en el boxeo, Esmeralda Falcón ha declarado que existe una falta de especialización de los formadores.

8. Extinción de Fodepar ralentizó la obtención de recursos

Rotter explicó que para los atletas, “Fodepar significaba el instrumento administrativo ideal para conseguir los recursos necesarios para estar tanto con sus becas, con la contratación de los profesionales de las ciencias aplicadas al deporte que los atienden, tener las condiciones de material deportivo y equipamiento necesario para sus entrenamientos y tener el fogueo internacional adecuado en tiempo y en forma”.

El gobierno mexicano decidió en octubre pasado eliminar el programa por irregularidades en el destino de estos recursos. El especialista explicó que esto provocó que los procesos se tornaran más burocráticos, de acuerdo a las reglas de operación “y desenmascaraban mucho la falta de planeación de las federaciones, presentando con muy poco tiempo el poder ir a una competencia y a veces los recursos no fluían”.

9. El nivel llegó a su tope en algunos deportes

“Qué le vas a hacer si en este momento las marcas de Paola Morán y concretamente creo que en todo el atletismo, Horacio Nava, los maratonistas… si eso es lo que ellos corren desde que clasificaron, sabíamos que no iban a ir por medalla. Lograron tener tiempos y marcas para poder ir a Juegos pero en esos deportes de tiempo y marca, México no iba a pelear una medalla, no estaba ni cerca”, comentó Pereira.

10. No lo dicen pero el ruido afecta a los atletas

La extinción del Fodepar, la incertidumbre de la realización de los procesos selectivos, las irregularidades en estos, la falta de recursos, la desatención a la natación por parte de la Federación, meter presión a los atletas al final de su proceso, todos estos son elementos que afectan el ambiente en el que los atletas llegan a las competencias.

“Habría que analizarlo más en el detalle, del seguimiento, qué tanto tienen un respaldo de entrenamiento psicológico para enfrentar todas las condiciones del ruido, de cómo está el tema del deporte en México, que no ha sido sencillo (...) El ambiente no era el propicio, el ideal, porque como gestor deportivo debes de buscar procurar tener las mejores condiciones y tener el mejor ambiente posible para llegar física y emocionalmente en las mejores condiciones. Yo creo que eso no se alcanzó”, puntualizó Rotter.

