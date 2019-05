El ex futbolista mexicano Rafael Márquez, cinco veces mundialista, se despidió el miércoles de la presidencia deportiva del Atlas, club donde inició su carrera en 1996.

Márquez dejó su puesto directivo dos días después de que la mexicana TV Azteca, uno de los mayores productores de contenido para televisión en español en el mundo, alcanzó un acuerdo para que el Grupo Orlegi sea propietario del Atlas.

"Querida fiel: Ante esta nueva historia que está por escribirse en esta institución a la que tanto quiero, he evaluado que mis deseos en este momento son seguir preparándome en las distintas áreas de este deporte que me apasiona y que tanto me ha dado", escribió Márquez en sus redes sociales.

"No quiero irme sin antes agradecer a todos y cada uno de los que colaboraron conmigo en este tiempo. Mucha suerte y éxito en este nuevo comienzo", agregó.

Márquez, quien finalizó su carrera en julio del 2018 cuando la selección de fútbol de Brasil eliminó a México en el Mundial de Rusia, tendrá un partido de despedida el 8 de junio.

abr