A Emiliano Sala lo esperaba una carretada de aplausos en Cardiff City, el club galés que compite en la primera división inglesa.

A sus 28 años construyó una vida personal que mostraba en sus redes sociales. Una foto con su madre Mercedes en el mar y en su cumpleaños, una imagen con su perro, con sus amigos ciclistas, posando con gafas oscuras y tocando su guitarra.

Un goleador en la Liga francesa que se daba el tiempo de hacer trabajo en el campo y de acompañarse de la lectura en sus viajes. A menudo se le veía con un libro en el campo de entrenamiento para ocupar su tiempo libre en él.

Sala leyó sobre filosofía china y su libro favorito fue The Motorcyle Diaries, la historia del viaje de Che Guevara como estudiante.

“Leer es lo que amo. Me gusta la ficción de crimen y drama. Me encanta ser transportado a ese mundo”, dijo Sala el año pasado.

Creció en Argentina y salió de su tierra a los 14 años. En el 2012 voló hacia Francia, paró en las estaciones de su carrera futbolística en Bordeaux, Orléans, Niort, Caen y Nantes. Se sumergió en la cultura francesa, aprendió el idioma con fluidez, pero conservó su herencia latina. “Siempre tomando mate”, escribe en una de sus fotos de Instagram.

“En Argentina, no había mucho dinero. Mi padre era conductor de una furgoneta, no tuvimos mucho ingreso. He tenido que trabajar muy duro en cada etapa de mi vida. Fue muy difícil para mi madre cuando me fui. Desde que me mudé, siempre hemos hablado todos los días, sobre nuestras esperanzas, preocupaciones y sueños”, Sala dijo en una entrevista a SoFoot.

Una transferencia de 17 millones de euros recibió el Nantes por Sala y después, la tragedia. El avión en el que viajaba, desapareció el lunes por la noche en el Canal de la Mancha.

Las esperanzas de encontrar con vida al futbolista argentino se fueron reduciendo a lo largo del martes. El avión desapareció de los radares, a una veintena de kilómetros al norte de la isla de Guernesey.

“No hemos encontrado ningún indicio de las personas que iban a bordo. Si amerizaron, las opciones de supervivencia son a estas alturas, desgraciadamente, escasas”, indicó la policía en su cuenta de Twitter, precisando que se reanudará la búsqueda cuando amanezca el miércoles.

Centenares de hinchas del Nantes se reunieron en una improvisada concentración de homenaje al jugador, colocando velas, flores, bufandas y una bandera argentina en una céntrica plaza.

En el Cardiff, el espigado jugador de 1.87 metros, había fichado por tres temporadas y media.

“Pasan las horas y no sé nada, me da por pensar lo peor. Hablé con él el domingo, estaba muy contento porque se iba a ir a un club más grande, me dijo que le gustaba, que estaba jugando bien”, dijo Horacio, el padre de Sala.

El fútbol inglés ya vivió un duelo esta temporada por otra catástrofe aérea: el accidente del helicóptero que transportaba al presidente del Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, el 27 de octubre.