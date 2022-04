El trabajo de Óscar Valdez no termina tras los 12 rounds que dura el combate, sino que luego sus peleas se dedica a su perfil empresarial y a manejar su imagen. Preocupado por su carrera después del boxeo, el sonorense lanzó hace tres semanas su colección de NFTs, tiene inversiones en bienes raíces, animales y trata de hacer crecer su nombre con trabajo de posicionamiento de marca a través de sus redes sociales y con una tienda en línea.

Desde adolescente, el boxeador mexicano cuidó su dinero para apoyar a su familia, pero ahora, con 31 años de edad su interés está en hacerlo crecer, parte de los aprendizajes que ha tomado de su entrenador Eddy Reynoso, con quien trabaja desde el 2018, y compañeros de profesión como Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

“Tenemos que prepararnos para el futuro y tratar de no cometer los mismos errores que han cometido otros atletas. Por ahí se escucha que el 90% de los atletas que han llegado (muy alto) terminan en la quiebra, así que me trato de rodear de grandes figuras como el Canelo o Eddy, que son empresariales y no nada más hablan de boxeo, también de negocios y estrategias, porcentajes. Trato de aprender de los mejores y de tener una empresa que me respalde”, dijo el pugilista del ‘Team Canelo’ a El Economista.

Uno de sus más recientes emprendimientos está en el giro de la tecnología. Blockasset, una plataforma de contenidos NFT y Tokens para atletas, contactó a Óscar para que formara parte de su colección y después el pugilista se interesó en generarlos por su propia cuenta para quedarse con el total de las ganancias.

“Todo lo que es este mundo de los Bitcoins, él empezó a investigar de poquito en poquito y ahora es un experto. Incluso algunos patrocinios se los están pagando en Bitcoins. Es algo que a nosotros mismos, como agencia, nos ha tenido que actualizar porque es algo que es el futuro”, dijo Claudia Ruiz, su agente de relaciones públicas y comerciales en Atletas MX.

Óscar se ha rodeado de personas que lo han ayudado a construir una marca e imagen que, al final del día, se plasman en un logotipo, las iniciales OV, que porta en su indumentaria. Desde hace un año, esta marca empezó a colocar sus productos en una tienda en línea que, además de ropa, oferta tazas, sudaderas, gorras, artículos de memorabilia e incluso, por primera vez se puso a la venta una réplica del pants que usará en la semana de la pelea contra Shakur Stevenson por la unificación de los títulos del peso superpluma.

La demanda de sus productos aumenta a medida que se acercan sus peleas, según Nassim Molina, el encargado de esta tienda, los ingresos que este activo le generó a Valdez en el último mes se asemejan “al sueldo de un boxeador con tres o cuatro años de profesional”.

El 95% de las compras se realizan en Estados Unidos, de regiones como California, Arizona, Florida, Texas, Nueva York, Colorado y hasta de Alaska e Inglaterra entre otros sitios. Una segunda etapa para el equipo es incrementar la penetración de sus productos en el mercado mexicano.

Nassir también comentó que la ‘signature t-shirt’ es el producto más adquirido y que el 60% de las ventas provienen de personas que ingresan a la tienda por medio del Instagram de Óscar Valdez, un 35% entra desde el Facebook y un 5% desde búsquedas directas gracias al trabajo de posicionamiento que su equipo ha logrado en el navegador.

“Son pocos los boxeadores que se animan. Ejemplos palpables son Julio César Chávez que tiene su marca y evidentemente el Canelo Álvarez. Buscan tener ingresos que, aunque son variables, pueden ayudar a la economía el día que el boxeador decida retirarse. A diferencia de boxeadores que comienzan cuando se retiran, nosotros decidimos hacerlo cuando Óscar está llegando al pináculo de su carrera para que esta marca pueda crecer al mismo tiempo que él lo va haciendo en el boxeo”.

Según Molina, uno de los próximos emprendimientos del pugilista será una serie de gimnasios de boxeo y fitness, “que es un proyecto que viene desarrollando desde hace algún tiempo, que le gusta, que le importa y que quiere trascender en ese sentido, dejando mucho de lo que conoce del boxeo para las nuevas generaciones”.

“Mi objetivo es llegar a ser el más grande en el mundo del boxeo, pero más allá de eso, en el mundo empresarial me gustaría llevar mi nombre al siguiente nivel. Tenemos grandes ejemplos como Shaquille O'Neal, el mismo Michael Jordan y no me estoy comparando ni nada, pero esos atletas han llevado su marca a otro nivel y es algo que me encantaría, para que toda la gente tenga un poquito y sea parte de mi comunidad”, dijo el boxeador.

Team Canelo

Se trata de un grupo de boxeadores que se entrenan bajo las ordenes de Eddy Reynoso, brazo derecho de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, el máximo exponente del boxeo mexicano de la actualidad. A esta dupla se han sumado Óscar Valdez, Ryan García y Andy Ruiz.

