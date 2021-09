Los que crecieron en Nogales, Sonora, señalan que durante mucho tiempo esta ciudad estuvo relacionada con aspectos negativos, incluso ahora es uno de los ocho municipios de dicho estado que registra más llamadas al 911; ahí nació Óscar Valdez, quien este viernes defenderá su título de campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el brasileño Robson Conceicao.

“Hay mucho potencial en Nogales pero también muchas pandillas, violencia y narcotráfico. Mi papá hizo todo lo posible para alejarme de eso”, relató en una entrevista a Meet Podcast.

Valdez es una de las historias de éxito de dicha región y del país. Se crio en Arizona y regresó a México tras la separación de sus padres cuando tenía nueve años. Con el apoyo de su padre y otras personas alcanzó la cumbre contra todo pronóstico cuando despojó de su cetro a Miguel ‘el Alacrán’ Berchelt. Ahora, el sonorense se esfuerza en apoyar a los suyos en todas las formas posibles.

Suma 29 peleas invicto y un título superpluma. Además, es seguido por más de 400,000 usuarios en Instagram, domina el inglés, cuenta con una identidad corporativa y en julio lanzó una tienda online donde distribuye playeras, gorras y artículos de colección que van desde los 12 hasta los 250 dólares. Pero estos no son los atractivos más interesantes que Óscar cuando busca patrocinios, ni siquiera sus noches de pelea. Su mejor atributo es su historia de vida.

“Puntualmente en el boxeo, y hablando de Óscar, la historia de éxito es muy atractiva. Todo este storytelling es lo que hoy los patrocinadores y en general las marcas y medios de comunicación buscan, es hacia donde vamos y donde los aficionados se sienten más atraídos, en cómo les estamos contando esta historia y hacia dónde puede crecer”, dijo a El Economista, Armando Escamilla, socio director de la consultora en patrocinios Patroria.

Las marcas que por ahora están con Óscar Valdez son Gatorade y Ring Telmex-Telcel, programa de apoyo a boxeadores. Además, el sonorense tiene una colección de NFTs con Blockasset.

Adicionalmente, de cara a sus funciones, el atleta cuelga en sus redes sociales publicaciones donde se oferta como embajador de marca para los patrocinadores que quieran sumarse.

Escamilla, especialista en implementación y gestión de patrocinios, analiza que esta última opción de acompañamiento one shot no es la más rentable, pues compite con el rating que se tiene de la pelea y, de acuerdo a los estudios de Patroria, en las funciones de box compiten hasta 15 marcas por la presencia televisiva en cada round, lo que provoca que la recordación de marca caiga y afecte el retorno de inversión.

“A lo mejor es mucho más económico pagar un súper o un comercial durante la transmisión que pagar un patrocinio, pero estás tratando al patrocinio como un medio publicitario más cuando en realidad deberías buscar una asociación más grande. Cuando esta publicación (en redes sociales) se da durante agosto para la pelea del 10 de septiembre, te deja un margen nulo para poder realmente asociarte a este boxeador, a su historia de vida y los tres valores más marcados del boxeo: esfuerzo, disciplina y compromiso”.

En su bagaje deportivo, Óscar representó a México en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012 y desde 2018 se unió al equipo de trabajo del reconocido Eddy Reynoso, entrenador de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

“Es una historia de éxito gigante que te da un storytelling muy interesante para generar contenidos que te den suficiente para pensar mucho más allá de una pelea. Creo que estos son los principales factores que hacen atractivo asociarse a Óscar”, opinó Escamilla.

Un tema en contra para el boxeador de 30 años es que dio positivo a la sustancia prohibida fentermina el mes pasado, pero su defensa del título contra Conceicao siguió en pie luego de un fallo emitido por la Comisión Atlética de la Tribu Pascua Yaqui. Además, el CMB declaró que no le despojará su título.

“Lo que puedo decir es que soy un luchador 100% limpio (...) Sé que cada luchador es responsable de lo que sea que consuma, pero en mi nombre no tengo una respuesta clara sobre cómo se metió eso en mi cuerpo”, dijo a ESPN y añadió que la sustancia de la que salió positivo no le da ninguna ventaja, pues sirve para perder peso: “Sería bastante tonto para cualquier boxeador perder peso temprano en el campo de entrenamiento”.

¿Afectan directamente las situaciones de positivo a sustancias prohibidas a los patrocinadores?

“Aunque se ha esforzado mucho intentando dejar en claro que no es una sustancia que le pueda dar ventaja para la pelea, sin lugar a dudas esto es complicado, es parte de las cosas a las que las marcas no se quieren asociar. Pero va más allá, creo que en este momento es ver cómo va su desempeño, su carrera y empezar a permear, incluso como un parteaguas, porque si esto se aclara y no afecta de manera directa su carrera, no tendría por qué limitar la consecución de patrocinadores”.

Otro tema que hace ruido a las marcas es la asociación con la violencia y la sangre, es por ello que Escamilla considera que es más conveniente una alianza comercial a largo plazo.

“Para muchas marcas este es un primer filtro para inclinar la balanza hacia otro tipo de patrocinios, pero personajes como ‘Canelo’ han logrado romper ese estigma, porque al final te estás asociando con la imagen del boxeador, con su alimentación, con su perfil como inversionista, como gente de negocios y al final la pelea ya queda en segundo plano”.

fernanda.vazquez@eleconomista.mx