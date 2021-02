Un correo llega al buzón de Saúl Canelo Álvarez después de cada pelea. Eddy Reynoso tiene el hábito de decirle a los boxeadores que entrena una evaluación de lo destacado y lo que aún falta trabajar. Todo lo tiene por escrito, desde que entrenaba a sus primeros peleadores en Guadalajara, cuando no negociaba contratos millonarios y menos se imaginaba que se trasladaría a un gimnasio de box en un auto deportivo Bugatti Chiron y no en camión.

Cada experiencia por pelea está archivada, de hecho, es una costumbre en él, tanto que en una oficina en su casa de Jalisco creó con los años su propio museo, con revistas, videocasete y libros de boxeadores que marcaron a su consideración, los cimientos de la escuela del box “la old-school es la buena”, sonríe el entrenador al describir su colección.

Los apuntes aún con vida propia de aprendizajes de sus mentores y libros de box leídos, podrán imprimirse bajo su nombre Edison Omar Reynoso Sandoval. Así que, quien quiera leer cómo el entrenador del año (trainer of the year) 2019 –reconocimiento de la Asociación de Escritores de Boxeo De América (BWAA), del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), ESPN y Ring Magazine– construye campeones de box, lo podrá saber de primera mano.

“Tengo apuntes como desde hace 12 años. De los más viejos, cuando preparaba a El Chololo Larios. O cada que pelea el Canelo siempre le mando un correo para decirle qué estuvo bien de la pelea, pero si algo sucedió, ya sea en la preparación, en un round, siempre trato de hacer un pequeño resumen. Estoy trabajando en el libro, aún no sé cómo lo titularía, pero creo que le pondría Herramientas para llegar a ser un gran campeón… no, no, no, Las Herramientas que se necesitan para llegar a ser un campeón del mundo. Hay que hacer figuritas, apuntes, cosas que la gente no ve, pero que son importantes para desarrollar un campeón”.

Sin dudar, el prólogo se lo confiaría a su padre, Chepo Reynoso, quien enseñó al Canelo a tirar sus primeros jabs, y ahora provee de consejos en las negociaciones que hace Eddy como promotor. También es quien anima a Saúl Álvarez en el ring, cantando juntos el coro de una canción mientras se entrena. En la cocina, el señor Reynoso cuidaba de la alimentación después de los entrenamientos. El ceviche, el aguachile, los caldos, son su especialidad.

“Él me ayuda con su punto de vista a la hora de entrenar o negociar las peleas, las bolsas, nos entendemos bien, somos un equipo. Ahora está descansando, es la segunda pelea que no va a estar con nosotros. Pero siempre le pido consejo. En el campamento cada uno tiene su especialidad. Ya tenemos una persona que nos cocina y es menos trabajo. Mi especialidad es la carne y pollo asado, el aguachile, ceviche, pollo a la naranja, salsas, licuados, y no se me ha enfermado nadie”.

