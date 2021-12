Sin gorro rojo pero sí con mucha fuerza, LeBron James se convirtió en el Papá Noel del Christmas Day 2021 de la NBA, pues logró romper un récord impuesto por Kobe Bryant; no obstante, su equipo, los Lakers, no tuvieron su mejor noche como grupo y terminaron cediendo ante una racha negativa que los ha rezagado en la tabla. LeBron James no pudo cargar con toda la responsabilidad de los Lakers en el debut dentro de su renombrado estadio, la Crypto.com Arena, como fue bautizado el estadio de la escuadra de Los Ángeles después de 22 años de ser conocido como Staples Center.

Allí, los Lakers recibieron a los Brooklyn Nets con la enmienda de cortar una racha de cuatro derrotas, tratando de aprovechar las bajas de los visitantes por protocolos Covid, sin embargo, ni el empuje de James sirvió, pues la victoria fue para los Nets por 122-115. James Harden y Patty Mills fueron los responsables de la ofensiva de Brooklyn ante las múltiples ausencias dentro de las cuales destacaron las de Kyrie Irving y Kevin Durant.

No obstante, fue una noche única para LeBron, ya que logró meter su nombre, de nueva cuenta, en los libros de la historia de la NBA. Con 39 puntos, nueve rebotes y siete asistencias, James llegó a 396 puntos en el Christmas Day para superar a Kobe Bryant (395) y ser el nuevo máximo anotador de esta fecha.

Jugando en Navidad por decimoquinto año consecutivo, LeBron James comenzó el día empatado en el primer lugar en el total de triples y empatado en el primer lugar en el total de victorias. También ocupó el segundo lugar en asistencias totales, segundo en juegos totales jugados y segundo en tiros de campo realizados; empatado en tercer lugar en robos totales; cuarto en tiros libres realizados; empatado en el noveno lugar en bloqueos totales; y décimo en rebotes totales.

Además, con su segundo de tres triples en el último cuarto, James superó a Kareem Abdul-Jabbar con la mayor cantidad de puntos anotados en una sola fecha en la historia de la NBA. Los 413 puntos de Abdul-Jabbar el 26 de diciembre fueron superados por James, quien terminó el día de Navidad con 422 en la fecha.

También, James mantuvo un récord que ya posee en Navidad, ya que el sábado navideño de 2021 marcó la decimotercera vez que anota 20 o más puntos. Bryant, Durant y Oscar Robertson están empatados en el segundo lugar con 10 de esos juegos.

Los Lakers llegaron a cinco derrotas consecutivas y se estancaron en el puesto siete de la Conferencia Oeste, con solo 16 victorias, lejos de los Warriors (27), Suns (26) y Jazz (23), quienes comandan dicho sector. Por su parte, los Nets se ratificaron como líderes de la Conferencia Este al llegar a 22 victorias por solo nueve derrotas, superando en cuanto a porcentaje (.710) a los Bulls (.655) y a los Bucks (.629).

En otro duelo del Chrismas Day, los Golden State Warriors batieron a los Suns 116-107 para confirmar su liderato en el Oeste, al llegar a un porcentaje de victorias de .818. Stephen Curry, gran favorito al premio MVP, logró 33 puntos con cinco triples y seis asistencias mientras la figura ofensiva de Suns, Devin Booker, basquetbolista con raíces mexicanas, tuvo una noche con apenas 13 puntos.

Los Warriors se mantienen como el mejor equipo de la temporada en NBA al ser los únicos con 27 victorias por solo seis derrotas, aunque muy de cerca vienen los Phoenix Suns con un récord de 26-6, después de un año muy completo con el coach Monty Williams en la campaña 2020-21, donde terminaron sublíderes solo por detrás de Utah Jazz.

El resto de resultados del Christmas Day fueron las victorias de New York Knicks 101-87 sobre Atlanta Hawks; el 117-113 de Bucks sobre Celtics; y el 120-116 del Jazz sobre los Dallas Mavericks. Las grandes ausencias por protocolos covid fueron, además de Irving y Durant (Nets), Trae Young (Hawks) y Luka Doncic (Mavericks).