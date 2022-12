Lo que necesitas saber de las selecciones que disputarán las Semifinales de Qatar 2022

Qatar 2022 nos ha demostrado que las estadísticas sólo son números vacíos, que los antecedentes no tienen peso en el presente y que los nombres no juegan los partidos. Los Cuartos de Final en tierras árabes nos dejó a las cuatro mejores selecciones del mundo: Argentina, Croacia, Francia y Marruecos. Se fueron candidatos al título y se despidieron jugadores que probablemente no volvamos a ver en 2026.

Quedan dos encuentros para alcanzar el sueño de muchos, pero que sólo uno podrá conseguir.

Resultados de los encuentros de Cuartos de Final:

Croacia y Brasil empataron 1-1 en 120 minutos para que todo se decidiera desde los once pasos. Los europeos rompieron la hegemonía sudamericana (4-2) para dejar fuera a Neymar y compañía.

empataron 1-1 en 120 minutos para que todo se decidiera desde los once pasos. Los europeos rompieron la hegemonía sudamericana (4-2) para dejar fuera a Neymar y compañía. Argentina y Países Bajos nos regalaron un partido subido de tono y electrizante que se definió en la tanda de penales (4-3). Después de empatar 2-2 en tiempo regular, “La Albiceleste” cuenta con un Lionel Messi inspirado y que sigue soñando con alzar la Copa del Mundo .

nos regalaron un partido subido de tono y electrizante que se definió en la tanda de penales (4-3). Después de empatar 2-2 en tiempo regular, “La Albiceleste” cuenta con un Lionel Messi inspirado y que sigue soñando con alzar la . Marruecos sigue con paso firme y eliminó a Portugal en 90 minutos al vencerlo 1-0. Los “Leones del Atlas” siguen haciendo historia y se convirtieron en la primera selección de la Confederación Africana de Fútbol en llegar hasta las semifinales en una justa mundialista.

en 90 minutos al vencerlo 1-0. Los “Leones del Atlas” siguen haciendo historia y se convirtieron en la primera selección de la Confederación Africana de Fútbol en llegar hasta las semifinales en una justa mundialista. Francia e Inglaterra nos dieron una cátedra de fútbol donde la balanza se inclinó a favor de los actuales campeones del mundo. El conjunto de Didier Deschamps sueña con repetir el título y unirse al exclusivo grupo que lo ha conseguido (Italia 1934-1938 y Brasil 1958-1962).

¿Cómo quedaron los cruces de Semifinales en Qatar 2022?

Argentina vs. Croacia

Francia vs. Marruecos

Fechas y horarios de los partidos de Semifinales

Juego del martes 13 de diciembre:

- Argentina vs. Croacia

Lugar: Estadio Lusail

Hora: 13:00 horas (tiempo de México)

Juego del miércoles 14 de diciembre:

- Francia vs. Marruecos

Lugar: Estadio Al Bayt

Hora: 13:00 horas (tiempo de México)

¿Cómo llegan las selecciones a esta antesala de la final Qatar 2022?

Argentina tiene hambre de revancha contra Croacia. En Rusia 2018 se enfrentaron y los croatas les dieron un baile a los sudamericanos al derrotarlos 3-0 en la fase de grupos.

Hoy la historia es diferente, “La Albiceleste” comandada por Lionel Scaloni llega con enormes posibilidades de levantar la copa y busca convertirse en la primera selección como vigente campeona de la Copa América en ganar la Copa del Mundo.

Croacia sigue escribiendo su historia en el fútbol desde que se independizó de Yugoslavia en 1992. Desde entonces, han disputado 6 ediciones de Copa del Mundo y en tres de ellas han llegado a las semifinales (1998, 2018 y 2022).

En el otro frente tenemos a Marruecos y Francia. Los dirigidos por Walid Regragui se convirtieron en la primera selección africana en llegar a las semifinales de la Copa del Mundo. Ambos conjuntos no tienen antecedentes mundialistas, pero sí en amistosos internacionales, el último registro que se tiene fue a finales del 2007 con un empate 2-2.

¿Francia, con todas sus estrellas, podrá bajar de las nubes a los marroquíes? ¿Argentina cobrará venganza ante Croacia? ¿Veremos a Lionel Messi y Kylian Mbappe enfrentarse en una final de Copa del Mundo? Todas estas preguntas podremos contestarlas a mitad de semana cuando conozcamos a los finalistas que se enfrentará el 18 domingo de diciembre en Qatar 2022.