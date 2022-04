El buen momento que han vivido clubes como Atlas, Puebla y Pachuca en los últimos nueve meses de la Liga MX ha recibido su recompensa, ya que varios de sus jugadores titulares, sobre todo, los jóvenes mexicanos, destacan entre los que tienen mayor revaloración en el mercado, de acuerdo a la reciente actualización de cifras del portal especializado, Transfermarkt. Por el contrario, elementos de Monterrey, Tigres, Chivas y América representan las mayores caídas.

Los nuevos valores de mercado fueron revelados el 11 de abril y contemplan el rendimiento de jugadores y clubes a partir de la liguilla del pasado torneo Apertura 2021 hasta las primeras 12 fechas del Clausura 2022. Es por ello que las alzas más destacadas se encuentran en elementos del Atlas, vigente campeón de la liga, o de Puebla y Pachuca, quienes se han alternado la cima de la temporada actual.

El futbolista mejor revalorizado es Érick Sánchez, mediocampista de los Tuzos de 22 años. El canterano hidalguense lleva dos años de consolidación en Primera División, pues fue a partir del torneo Guardianes 2020 cuando al fin superó 10 juegos como titular en la Liga MX y ha mantenido esa cifra hasta los 12 que lleva en el Clausura 2022. En enero de 2020 su valor era de apenas 200,000 euros y actualmente es de siete millones, a la altura de Luis Romo (Monterrey) y Yairo Moreno (Pachuca), que ya han sido campeones en el futbol mexicano.

“Sánchez, con sus 22 años, es estadísticamente uno de los mejores centrocampistas del futbol mexicano. Se encuentra en todos lados en el campo, está defendiendo, repartiendo, también tiene sus destellos en las fases ofensivas, entonces se ve que es un centrocampista bastante completo y por eso también puede ser un proyecto para el salto al futbol europeo en el futuro”, califica Bela Csanyi, analista de valores del futbol mexicano en Transfermarkt.

El talento de Érick Sánchez fue percibido por el entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, desde el verano pasado, siendo parte del plantel que disputó la Copa Oro. Aunque el volante de los Tuzos solo jugó ocho minutos de dicho torneo, confirmó su estatus como elemento de selección mayor.

En esa misma línea se encuentra el defensa del Puebla, Israel Reyes, quien fue convocado a la Selección Mexicana durante la última ventana de eliminatorias ante Estados Unidos, Honduras y El Salvador. Aunque Reyes no disputó un solo minuto, demostró que es una carta confiable para rejuvenecer la defensa del Tri, gracias a las destacadas temporadas que ha tenido con La Franja bajo el mando de Nicolás Larcamón.

Reyes sorprendió en la actualización de valores con un aumento del 600% al pasar de 500,000 euros en julio de 2021 a 3.5 millones en la actualidad. En cuestión porcentual solo lo supera Haret Ortega, defensa central del Toluca, quien aumentó 650% en ese mismo periodo al pasar de 400,000 euros a tres millones. Dentro del top 10 de mejores revalorizaciones, solo dos clubes tienen a un par de jugadores: Pachuca y Puebla, con Érick Sánchez y Víctor Guzmán para los Tuzos e Israel Reyes y Maximiliano Araújo para los camoteros.

“Pachuca y Puebla son dos equipos que juegan a muy buen nivel, por una parte gracias a sus técnicos, Guillermo Almada y Nicolás Larcamón, respectivamente, que están haciendo un gran trabajo, pero también hay muy buen rendimiento individual. Hay jugadores que son determinantes y tienen un gran prestigio dentro del Pachuca, mientras que en el caso de Puebla está funcionando bastante bien con sus recursos, que pueden parecer un poco limitados, pero también tienen muy buenos jugadores que han dado un gran paso al frente”, evalúa Bela Csanyi.

El ranking se mide a partir de la cantidad que aumentaron los futbolistas de julio de 2021 a abril de 2022. En ese sentido, Érick Sánchez aumentó cuatro millones de euros y por ello es el mejor revalorizado. Le siguen el atacante de Rayados de Monterrey, Maximiliano Meza; el también volante de Pachuca, Víctor Guzmán; el delantero del Atlas, Julián Quiñones; el mediocampista del América, Álvaro Fidalgo; y el defensa del Puebla, Israel Reyes, con un incremento de tres millones. Para cerrar el top 10 están Maximiliano Araújo (Puebla, aumento de 2.7 millones), Haret Ortega (Toluca, 2.6 millones), Carlos Rodríguez (Cruz Azul) y Alexis Vega (Chivas, estos dos últimos con un incremento de 2.5 millones).

Quiñones fue un elemento clave en la obtención del primer título del Atlas en los últimos 70 años, mientras que Rodríguez y Vega encumbraron su nivel con la obtención de la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio con la selección mexicana. De hecho, el mediocampista de Cruz Azul es ahora el segundo jugador más valioso de la Liga MX con una cotización de 10 millones de euros, solo por detrás de los 12 millones de Florian Thauvin, extremo de los Tigres.

“El futbol mexicano tiene un muy buen futuro con nombres como Érick Sánchez, Erik Lira (Cruz Azul), Jairo Torres (Atlas) u Omar Campos (Santos), son jugadores que aumentaron su valor y tienen mucho futuro. Hay mucho potencial en muchos equipos y lo más importante es que esos jugadores mantengan esa buena tendencia, que confirmen su rendimiento y así van a aumentar sus valores todavía más. En términos de calidad y cantidad sí hay talento en la Liga MX y ahora es el trabajo de los clubes y de los jugadores confirmar esa buena base para que puedan ser parte de la selección”.

Tras la última actualización de Transfermarkt, cuatro de los 10 jugadores más valiosos de la Liga MX son mexicanos de 25 años o menos: Carlos Rodríguez (10 millones de euros), Alexis Vega (7.5 millones), José Macías y César Montes (ambos con siete millones). Con esas cifras, se encuentran por encima de elementos como el chileno Diego Valdés, del América (seis millones) o el uruguayo Leo Fernández, del Toluca (cinco millones).

Monterrey y Tigres, entre los más devaluados

En el otro extremo se encuentran los jugadores que más se desplomaron en valor de mercado que, paradójicamente, pertenecen a instituciones con solidez financiera. El futbolista más devaluado fue Rodolfo Pizarro, que regresó a México en este año para retomar la titularidad con Rayados después de un paso gris en el Inter de Miami de la MLS. Con 28 años, Pizarro perdió cuatro millones de euros en su costo entre julio de 2021 y abril de 2022.

El segundo más devaluado es el francés Florian Thauvin, de los Tigres, que desde que llegó a México ha ido en picada en el mercado de valores. Cuando se anunció su fichaje en el verano de 2021 costaba 17 millones de euros y actualmente está en 12, que aunque todavía lo colocan como el jugador más caro de la Liga MX, recalcan que ha perdido el 29.5% de su valor en los últimos nueve meses.

“A Thauvin cada vez se le ve más adaptado al futbol mexicano, al juego de Tigres, está mostrando cada vez más destellos, se ve que en su calidad individual es de los mejores jugadores en México pero no está mostrando esa gran diferencia en su valor en el campo, no se está reflejando ese en su primer año en México y también hay que decir que al jugar aquí se le perdió un poco la pista en Europa, porque la Liga MX no tiene tantos reflectores en Francia y otros países y por lo tanto no está tanto en la mira como estuvo con el Marsella”, menciona el analista de Transfermarkt.

El top 5 de devaluaciones lo completan el portero de Rayados, Esteban Andrada, que bajó de ocho millones de euros a cuatro millones; el delantero de las Chivas, José Juan Macías, que pasó de 10 millones a siete millones; y el mediocampista del América, Richard Sánchez, al descender a cinco millones después de haber llegado a valer 7.5 millones.

Otras devaluaciones destacadas son las de Rogelio Funes Mori, atacante de Rayados y de la selección mexicana, que perdió el 25% del valor de su carta, así como Santiago Ormeño, delantero de León, perdiendo el 50%, y Luis Romo, seleccionado nacional que perdió el 12.5% de su costo tras sus dos últimos semestres con rendimiento endeble tanto en Cruz Azul como en Monterrey.