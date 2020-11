Ignacio Ambriz es un abanderado de la escuela mexicana, la tabla general indica que es uno de los mejores directores técnicos del torneo, reflejando su trayectoria y preparación que incluso buscó en España, sin embargo aún tiene pendiente concretar los resultados con un título de Liga, para lo cual es un serio contendiente esta temporada, esa es la percepción de sus rivales.

“Es uno de los mejores equipos de la liga, tiene grandes jugadores, un gran entrenador, es el mejor equipo de la tabla, sin duda es el rival más duro que nos podría tocar”, señaló Paulo Pezzolano, director técnico del Pachuca, cuando vencieron a Santos en la repesca ante la probabilidad de enfrentar a León.

Juan Reynoso, director técnico del conjunto poblano, último clasificado a la Liguilla y primer rival de Ambriz en cuartos de final, expresó que es amigo suyo y destacó la experiencia que adquirió en España como auxiliar técnico de Javier Aguirre durante su estancia en Osasuna y el Atlético de Madrid.

“Es un técnico de escuela mexicana, hoy Nacho está cosechando todo el esfuerzo que hizo para capacitarse, ir a un país extraño, chupar todo lo que es el futbol español y creo que es un abanderado de los técnicos mexicanos. Le tengo el mayor respeto, aprecio, sé que va a ser muy duro. Él sabe que le vamos a competir y que gane el que mejor haga las cosas”.

Ambriz es uno de los siete técnicos mexicanos del torneo Guardianes 2020. Sólo Victor Vucetich y Miguel Herrera son los otros nacionales en la fase de Liguilla. Desde el 2003, dos años después de su retiro como futbolista, Ambriz comenzó su trayectoria como auxiliar y posteriormente como entrenador. Ha estado al frente de siete equipos, entre ellos el América, con quien obtuvo el campeonato de Liga de Campeones de la Concacaf y Necaxa a quienes les dio el campeonato de Copa.

Robert Siboldi, director técnico de Cruz Azul, destacó la continuidad del estratega mexicano que desde el 2018 está al frente del León y considera que, a nivel individual, a Nacho aún le falta ser recompensado con un título de Liga.

“Ya lo ha demostrado, creo que Nacho es un gran entrenador, una gran persona también, que se merece lo que está viviendo, ha trabajado muy bien, ha tenido continuidad y ha podido trabajar de mediano a largo plazo. El equipo juega muy bien y es un serio contendiente para lograr el título, eso a Nacho en lo individual le ha faltado y él lo debe de estar buscando como los siete restantes también estamos buscando conseguir ese título”.

Por ahora, Ambriz ha mantenido una prolífica trayectoria con León, desde el 2018 en torneo de Liga tiene una efectividad del 80% y con La Fiera ha cosechado distintos récords: en el Clausura 2019, con 41 puntos se convirtieron en el equipo con mayor eficacia en un torneo de 17 fechas en la historia del futbol mexicano.

Al mismo tiempo estableció el récord de más triunfos consecutivos con 12 victorias en este Guardianes 2020, el equipo dominó como primer lugar de principio a fin y sumó 14 duelos seguidos sin perder.

Para el técnico aún hay una tarea pendiente en el futbol mexicano, aunque no se obsesiona con el título, sabe que es un elemento que completaría el esfuerzo de todo el club, como expresó a este diario:

“Todo este trabajo que hemos hecho el cuerpo técnico, la directiva, los jugadores es redondearlo con un campeonato. Se dice muy fácil dos años de trabajo ya que algunas veces nos han salido las cosas bien, otras no, pero la ilusión de querer ganar un título lo tenemos. No me obsesiona el título, no. Simplemente me obsesiono porque mi equipo juegue bien al futbol, que defina ese estilo que tenemos y que de alguna otra forma entiendo que el adversario también cuenta y nada, estamos a 90 minutos de poder estar en nuestra casa, darle vuelta a este partido y estar en la semifinal”.

Balance Ignacio Ambriz con León en Liga MX

• Nombramiento: 19/09/2018

• Contrato hasta: 30/06/2021

80% de efectividad en el torneo Guardianes 2020

2 años como director técnico

41 puntos, récord de puntos en torneo regular (Clausura 2019)

2 ocasiones Superlíder del torneo

1.89 promedio de puntos por partido

79 encuentros de Liga

46 partidos ganados

16 partidos empatados

17 partidos perdidos

Horarios

Cuartos de final

Vuelta

Sábado

León vs Puebla

19:00 hr

Canal FoxSports

América vs Chivas

21:06 hr

Canal TUDN

Domingo

Pumas vs Pachuca

12:00 hr

Canal TUDN

Cruz Azul vs Tigres

18:30 hr

Canal TUDN

