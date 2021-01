Palenque es uno de los cuatro pueblos mágicos del estado de Chiapas, aunque su realidad es una contradicción: “tiene buena estructura en hoteles, restaurantes y agencias de viajes, pero lo que está mal es la infraestructura de la cabecera municipal. Carece del servicio básico de agua de manera constante, alumbrado público y recolección de basura con mucha deficiencia, no todas las calles están pavimentadas y los periféricos presentan baches, pues no les han dado mantenimiento”, refiere un habitante a este diario.

En ese municipio de la zona norte de Chiapas, el hermano del presidente de México, Pío Lorenzo López Obrador, es la cabeza principal del equipo de beisbol Guacamayas, que se verá beneficiado por una inversión de 89 millones de pesos del erario federal para la remodelación de su estadio ‘Luis Anzaldo Arroyo’, así como de la unidad deportiva que lo rodea.

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) designó esta semana dicha cantidad como parte de su Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), que consta de una inversión total de 200 millones de pesos para seis proyectos en el municipio de Palenque, en los que se incluye el desarrollo de un centro comunitario y una ciclovía. De esos 200 millones, 89 servirán para la Unidad Deportiva Municipal en la que se encuentra el estadio de beisbol de las Guacamayas, es decir el 44.5%.

Sin embargo, un habitante de Palenque entrevistado por El Economista y que pidió el anonimato refiere que en el municipio hay otras urgencias sociales antes que el beisbol: “Tenemos otras necesidades. El hospital está muy por debajo de la expectativa porque Palenque es cabecera de región y aquí vienen a atenderse muchas personas de varios municipios. Se va a contar con un excelente estadio mientras tenemos un hospital de quinto mundo, se requiere un eficiente sistema de agua potable, mejor alumbrado público y que los periféricos siquiera estén en óptimas condiciones”.

De acuerdo al más reciente estudio de Coneval (2010), Palenque tiene una población total de 110,918 habitantes, de los cuales el 38.5% (43,699) se encuentran en pobreza extrema, en tanto que el 40.8% no tiene acceso a servicios de salud. Por otro lado, el 62.5% reportó habitar viviendas sin disponibilidad de servicios básicos y el 23.8% no dispone de una red pública de agua entubada en su casa. Otro dato en el tema de salud es que Palenque cuenta con apenas 20 unidades médicas, que representan el 1.5% del total del Estado, para un municipio que representa el 2.3% de todo Chiapas.

“Se han dejado de hacer cosas que deberían ser prioritarias. El beisbol nos ha dado una satisfacción de vez en cuando, pero no es el deporte primordial de nuestro país y en Chiapas menos. Me parece que ya estamos llegando a un límite, ya estamos rayando en lo absurdo, si realizan una encuesta en Palenque sobre si realmente necesitan un estadio, la gente te va a decir que necesitan otras cosas”, señala Eduardo Solís, periodista deportivo local.

Según el comunicado oficial de SEDATU, la inversión beneficiará a más de 7,000 habitantes que practican otros deportes más allá del beisbol en la Unidad Deportiva Municipal. En el caso específico del estadio de beisbol, construido en 1985, las remodelaciones consistirán en la construcción de tribunas, palcos, 12 locales, seis baños para espectadores, vestidores, lockers y sanitarios para los jugadores, además de una ampliación territorial de 5,793 a 15,372 metros cuadrados, reporta Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Deporte y gobierno, una relación constante en Chiapas

Las Guacamayas de Palenque nacieron en 2015 junto a otros dos equipos de beisbol en Chiapas: Tucanes de Tuxtla Gutiérrez (capital del estado) y Lacandones de Arriaga (municipio ubicado en la costa Pacífico, a dos horas de la capital), todos durante la gestión del entonces primer gobernador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello.

Durante su sexenio (2012-2018), los equipos deportivos profesionales de Chiapas causaron polémica por utilizar el color verde en sus logotipos o en sus uniformes.

Eso ocurrió con Jaguares, Cafetaleros, Tuxtla FC (futbol), Lacandones (basquetbol) y los mencionados equipos de beisbol, además de utilizar propaganda política en sus jerseys con frases como ‘La selva es verde’.

El abuelo de Velasco Coello, el empresario Fernando Coello Pedrero, “ayudó mucho a la familia López Obrador cuando más lo necesitaba”, narra un periodista chiapaneco que también pidió el anonimato. En ese contexto, la familia del ahora presidente de la república se asentó en el municipio de Palenque.

“Palenque representa para Andrés Manuel y Pío los mejores años de la etapa entre su adolescencia y juventud. Cuando estaban en la universidad, se venían para pasar sus vacaciones. AMLO viene seguido, normalmente los fines de año. Ya como presidente, en lugar de quedarse en Villahermosa o Campeche, se queda en Palenque. Es su afecto, su tierra adoptiva”.

Es en esta localidad donde Pío ha fungido como presidente de un equipo de beisbol, las Guacamayas, que han participado en la Liga Tabasqueña de Beisbol, una competencia categoría AA de las Ligas Menores, en la que han sido tetracampeones en menos de cinco años. En voz del periodista deportivo especializado en beisbol, Oel Verdugo, Palenque siempre ha tenido tradición beisbolera al igual que otros municipios aledaños de Tabasco y Campeche.

El manager del equipo es Miguel Solís Castillejos, una de las más grandes figuras del beisbol chiapaneco. Oriundo del municipio de Arriaga, es miembro del Salón de la Fama de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) tras su destacada trayectoria como pitcher y entrenador entre clubes como los Saraperos de Saltillo, Yaquis de Ciudad Obregón y Tomateros de Culiacán.

En diciembre de 2018, ya con Andrés Manuel López Obrador como presidente de la república, Palenque fue sede del ‘Juego de la Esperanza’, un partido de exhibición que contó con la presencia de ex estrellas mexicanas del beisbol de la talla de Fernando Valenzuela. Para ese momento, Guacamayas ya había cambiado el color de su uniforme de verde a guinda, tal como el color institucional de la presidencia.

“El deporte profesional en Chiapas, en general, siempre ha estado relacionado con el gobierno porque de manera directa o indirecta existe ese apoyo”, menciona a El Economista el periodista deportivo Eduardo Solís. Otro comunicador chiapaneco, que pidió el anonimato, resalta: “El equipo (Guacamayas) no es público, es de un particular, del hermano del presidente. No se deben mezclar los gustos y aficiones personales del presidente”, en alusión a la inversión de 89 millones de pesos.

Para Eduardo Solís, la inversión en Guacamayas no está sustentada en una óptima infraestructura deportiva porque “cuando tienes esta intención de crecer, forzosamente debes tener como base el desarrollo de categorías inferiores, debe estar soportado por un proyecto que tenga futuro, pero en Chiapas el beisbol ni siquiera está organizado, no existe una asociación. El único que se va a beneficiar es este equipo profesional”.

Con la falta de esta estructura, el periodista refiere que podría ocurrir otro caso de ‘elefante blanco’ como pasó con el Estadio Olímpico de Tapachula, que albergó a los Cafetaleros de Chiapas (Liga de Ascenso MX), pero que hoy es un inmueble en el olvido en el estado.

Agrega que, a finales de 2015, Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, estuvo en una lista como posible plaza de expansión para la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), pero que no concretó esa posición debido a falta de infraestructura como ciudad. “Si Tuxtla no consiguió ese plan de negocios, dudo mucho que Palenque pueda hacerlo”, remata el periodista deportivo.

El estadio ‘Luis Anzaldo Arroyo’ se ubica en el periférico norte del municipio de Palenque, aproximadamente a 15 minutos de las zonas arqueológicas. Ahí se practican deportes como futbol, volibol, frontón, entre otros. Por ello, los representantes de las Ligas Asociadas Imperio-Maya califican esta inversión de AMLO como un beneficio para toda la región: “Todos sabemos que la infraestructura deportiva ha sido dirigida hacia al norte como si en el país fuéramos de dos clases, pero en esta ocasión, se nos toma en cuenta a los ciudadanos del sureste. Es justo que ahora nos haya dado este gran apoyo, es lo mínimo que podíamos esperar del presidente, que es nuestro y que vive aquí”, señaló uno de sus líderes.

Palenque, Chiapas, es una de las ciudades elegidas para albergar la licenciatura en Educación Física con especialidad en beisbol, diseñada como parte del programa de Universidades para el Bienestar ‘Benito Juárez’ del sexenio de López Obrador, junto a Campeche, Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

