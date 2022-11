Dominio en Liga MX Femenil, un arma de dos filos

a primera división femenil del futbol mexicano busca impulsar el talento nacional así como acaparar la atención de los aficionados. Hay algunos equipos que desde el principio del proyecto en 2017 buscaron formar un proyecto sólido y ahora son constantes protagonistas en la fase final, algo que cobra relevancia, para bien y para mal en el tema de visibilidad.

Las semifinales del Apertura 2022 las disputan Chivas, América, Tigres y Rayadas, equipos que, junto a Tuzas del Pachuca, han estado presentes en las 10 finales que se han jugado en la historia de la división. Si se trata de campeonatos, se reparten en los cuatro equipos mencionados con un amplio dominio de las franquicias regiomontanas, sumando siete de los 10 títulos entre ambos clubes, dejando dos para Chivas y uno para América.

“(El dominio) Es un arma de dos filos, por un lado, es un premio a los equipos que desde que empezó la Liga le dieron importancia a sus ramas femeniles, ¿puede volverse tedioso o cansado ver a los mismos? me parece que sí. No creo que afecte a la visibilidad, porque precisamente por la constancia que tienen esos equipos y ese compromiso se han hecho partidos internacionales que apoya a que la liga no sea solo visible en México, si no en más partes del mundo”, comentó Andrea Sierra para El Economista, socia y CEO del medio digital Campeonas MX.

Los planteles protagonistas han dado en el clavo con lo principal dentro del futbol: anotar goles. Solo en dos ocasiones una campeona goleadora no ha formado parte de las filas de los cuatro equipos a destacar, primero Isela Ojeda y Fabiola Ibarra en el Clausura 2019 y posteriormente Alison González en el Clausura 2021, futbolista que ya forma parte del club América.

Pese a esto, con el pasar del tiempo, los equipos que conforman la Liga MX Femenil han tomado más en serio sus respectivos proyectos, sin embargo los resultados siguen siendo los mismos. Entre todas las semifinales disputadas en la historia de la liga, solo Toluca, Querétaro, Atlas (dos veces), y Pachuca (cinco veces) han logrado arrebatarles un lugar entre los cuatro mejores equipos, es decir que Chivas, América, Tigres y/o Rayadas siempre han ocupado el 75% de los últimos cuatro equipos en fase final. Todos los equipos crecen, unos más adelantados que otros en el camino. Otra realidad es que la inversión económica ha sido clave en los protagonistas de la división, algo a lo que no están dispuestos a hacer en todos los clubes.

“Hace falta más trabajo bien planificado y que las personas que estén en los puestos de poder sean conscientes del lugar en donde estén y trabajen en pro del deporte. Una buena planeación tanto a corto, mediano y largo plazo ayudaría mucho para los demás equipos. También el tema de dinero es importante, Tigres es un equipo que ha comprobado que para ganar hay que invertir, y que tal vez al inicio habrá pérdidas, pero después habrá ganancias de eso. Siento que muchos equipos tienen miedo a esa parte, lo ven como un gasto más que como una inversión a mediano o largo plazo”, agregó la comunicóloga sobre el tema.

En este rubro, Andrea destacó que sí hay equipos que ya comienzan a dar pasos en pro de la competitividad y que es cuestión de tiempo para que obtengan resultados o al menos equilibren las estadísticas a favor de equipos con menor protagonismo en la Liga MX Femenil:

“Creo que a pesar de no haber tenido buenos resultados este torneo, el Atlético de San Luis (ha tenido una buena gestión, es un equipo que decidió invertir y que seguro habrá resultados pronto. También agregaría en esa lista a Juárez, que se ha reforzado interesantemente y que, aunque ha tenido algunos temas extracancha como cuestión de instalaciones, se encuentran trabajando para mejorar. Tal vez podría poner ahí a Santos que también ha estado haciendo bien las cosas”, sentenció.

La visibilidad del futbol femenil no solo tiene que ver con qué tanto compiten o no los participantes en la división, también la propia liga debe tomar acciones en el tema y Sierra concluye que sí se están haciendo las cosas bien pero que hay otros aspectos por mejorar:

“Lo que la liga ha hecho está bien, que hay cosas que mejorar, claro. Tal vez más presión a las televisoras para que abran las señales a nivel nacional. Creo que una buena opción sería que se hiciera algo similar a lo que se hace en Estados Unidos con la NWSL, o la Liga F de España, o inclusive la Liga Premier (Varonil), tener los derechos televisivos de toda la liga y venderlo a las televisoras que quieran transmitirlo, pero de manera abierta”, comentó.

