Las montañas, desde donde quieras mirarlas, son bellas, algunas más que otras, pero todas tienen su toque, su casco color branco o su cabeza color gris oxford. ¿Te imaginas que las pudieras abrazar?, seguro que habría menos personas deprimidas en el mundo.

Los alpinistas dicen que antes de comenzar su ascenso charlan con ella, la admiran, le muestranrespeto y les parece especialmente hermosa. Horas o días después, la montaña es todavía más espectacular, pero con un condimento diferente, te hace sufrir.

La belleza puede ser cruel con uno.

Muchos deciden escalar una cumbre para encontrarse a sí mismos y Novak Djokovic decidió ir al Monte Victoria, al sur de Francia, para tomarse un tiempo con él y con Jelena, su esposa, para recuperar las sensaciones. El número uno del mundo pasaba por un tiempo complicado a nivel deportivo: su lesión, la carencia de resultados y los pensamientos de que su carrera no volvería a ser la de antes.

“Si tengo que elegir un momento que cambió mi temporada, fue mi eliminación en los cuartos de final de Roland Garros de este año. Me tomé cuatro o cinco días de descanso y fui a hacer montañismo con mi mujer. Pasar ese tiempo en la naturaleza me ayudó a aclarar mi mente y poner las cosas en perspectiva (...) Luego gané títulos en Wimbledon, Cincinnati, y el US Open”, comentó hace unos días.

¿Realmente el montañismo es capaz de recuperarte?

Algunos especialistas en liderazgo dicen que practicarlo con tu pareja, amigos o equipos de trabajo te desarrolla o alerta ciertas cualidades o comportamientos:

Liderazgo.

Trabajo en equipo.

Búsqueda de objetivos comunes.

Logística.

Planeación.

Flexibilidad.

Toma de riesgos.

Humildad.

Puede ser un CEO de una empresa trasnacional o incluso uno ex número uno del mundo quien puede experimentar esas sensaciones.

¿Sabías que te puede llevar dos o tres horas avanzar 5 o 10 metros cuando estás en el Himalaya? Hay que sufrir para alcanzar la cima, pero sobre todo hay que trabajar para lograrlo. La montaña te reta a ser inteligente, no basta el ánimo, ganas o entusiasmo. Necesitas planear y un método. Novak acudió —quizás sin querer— y bajó del Monte Victoria con el camino a seguir.