Todos los futbolistas de fuerzas Básicas de Chivas estudian en Educare, que pertenece a Grupo Omnilife.

Es una escuela trilingüe, con opciones para estudiar teatro, instrumentos musicales, con clases sobre la historia de Chivas y oportunidades de becas a los mejores promedios. En fin, una preparación educativa a la medida de los ideales de la institución “para que (los jugadores) conozcan en su totalidad al club que representan”, menciona Marcelo Michel Leaño, director de Futbol Juvenil Profesional en Chivas.

Desde el 2018, Leaño regresó a Chivas con la misión de convertir al club rojiblanco en una “potencia mundial” en la formación de jóvenes. Así lo pidió su presidente Amaury Vergara.

“Parte elemental del proyecto es formar buenas personas que terminen siendo futbolistas destacados. Porque si el día de mañana no se desarrollan en esta profesión, ya generamos individuos que pueden darle un valor agregado a México. Esto lo lograremos con un cambio cultural”, comenta Leaño.

—¿Cuál es la intención de dar clases de historia de Chivas?

Generar identidad y hambre de triunfo con nuestro equipo. El jugador no puede estar pensando en llegar a Primera División, porque si ése es su único objetivo, después de lograrlo se le acaba el sueño, estamos formando futbolistas para ser campeones en Chivas.

—¿Cómo se genera esta hambre de triunfo y mentalidad ganadora?

Tenemos un departamento de Desarrollo Humano conformado por cuatro psicólogos y tres tutores en permanente contacto con lo jugadores. Contamos con talleres y programas de entrenamiento mental enfocados en las diferentes situaciones que acompañan la vida del adolescente en las distintas etapas de su desarrollo, que incluyen: control mental, manejo de frustración y resiliencia. Tuvimos la oportunidad de contar con la aportación de Imanol Ibarrondo, coach mental que estuvo con la Selección Nacional, y ahora está en la Real Sociedad. Nos ha dado talleres a jugadores, entrenadores y directivos.

—¿Cómo se logra la profesionalización del futbolista?

El área de Preparación Física cambió a un área de rendimiento, que abarca todas las categorías con un preparador físico. Se han endurecido reglamentos internos, porque algo vital son los hábitos de excelencia, los cuales se forman con la generación de comportamientos.

Además de conocimiento del juego, clases tácticas para que el futbolista entienda, no a repetir ejercicios, ni situaciones, sino aprender a comprender el juego y tomar decisiones que sean inteligentes en la cancha. Porque en definitiva el talento es definir bien y queremos personas capaces de definir bien.

Por otro lado, estamos dando clases de manejo de redes sociales, de interacción con medios de comunicación, una preparación para que el futbolista tenga todas las herramientas que necesitan para detallar su carrera, y lo más importante es que disfruten y se diviertan, porque el futbol es un juego.

—¿Cómo se desarrolla la comunicación entre Fuerzas Básicas y el primer equipo?

Cada semana hay una reunión de comisión. Con un reporte de los jugadores más destacados de las diferentes categorías para que sepan cómo van y su desarrollo durante el fin de semana, que son los partidos. Sugerimos qué jugadores están preparados para que cuando Ricardo Peláez (presidente deportivo) y Luis Fernando Tena (directo técnico) estén listos, ellos puedan darles una oportunidad. Peláez asiste a todos los partidos de la sub 17 y 20, así como el cuerpo técnico de Tena, a los encuentros de local y visitante. Además de realizar cuadrangulares aproximadamente cada 15 días entre el primer equipo, y los mejores jugadores de la sub.

•••

Para el torneo Clausura 2020, de los 25 futbolistas registrados del primer equipo, 11 fueron formados en Chivas y 14 se integraron de otros equipos. La institución tiene la meta de pasar del actual 44 a 70% de jugadores generados en casa. Aunque buscan un desarrollo natural, sin esperar resultados inmediatos.

No nos guiamos por el número, sino por la calidad. No hay prisa, si queremos hacer una vocación artesanal, no se puede acelerar, porque esto no es una cadena de producción, no son máquinas. La meta no sólo puede ser llegar a primera. Lo que estamos haciendo en Chivas va a revolucionar a México, porque estamos construyendo a un equipo que merezca ganar.

—¿Cuáles son los planes de internacionalización en divisiones menores?

Una de las visiones de Jorge Vergara era que los jugadores puedan conocer el mundo y tener roce internacional. Contamos con 18 giras internacionales, desde los nueve y 10 años van a torneos en Brasil, España, Holanda, Chile, Estados Unidos, entre otros países.

Tenemos convenios con clubes de Europa y Japón, que nos brindan la posibilidad de capacitación con expertos para futbolistas y entrenadores. En la medida que tengamos mejores formadores, se verá en el resultado de los jugadores.

Herramientas tecnológicas en Chivas

Director 11

Administra jugadores, entrenamientos, partidos y lesiones. Diferentes herramientas y estadísticas que proporcionan al club los datos necesarios para decisiones técnicas.

Wyscout

Tecnología para exploración de futbolistas en partidos y el análisis de rendimiento. Desde el 2004 brinda un conjunto completo de productos para reunir videos, datos e información sobre cada jugador, competencia o juego.

Goal Scout

Análisis de video sobre futbolistas alrededor del mundo.

Las Chivas en cifras

230 futbolistas en Fuerzas Básicas de Chivas.

10 equipos de distintas categorías.

40 convocados de divisiones menores en el 2019 a Selección Mexicana.

65 academias en México y 10 en Estados Unidos.

