Checo Pérez, por el subcampeonato en Abu Dabi

Con el título mundial ya definido para Max Verstappen, la batalla que se robará los reflectores en el Gran Premio de Abu Dabi será la del segundo lugar, mismo que buscan Sergio Pérez y Charles Leclerc.

Ambos están empatados en puntos y el objetivo es simple: quedar en una mejor posición que el otro para hacerse con el subcampeonato de la temporada. George Russell también tiene posibilidades de hacerse con el segundo lugar, sin embargo necesita ganar con la vuelta más rápida y que los dos pilotos anteriormente mencionados abandonen la carrera.

La carrera llega con un toque de polémica, pues Brasil no fue el mejor circuito para Red Bull al terminar en sexto y séptimo lugar. Las posiciones no fue lo que más llamó la atención, no así la negativa de Verstappen para que Checo lo rebasara, orden directa del equipo que el neerlandés no acató.

El mexicano no ocultó su molestia, pues terminar en sexto lugar lo habría dejado como subcampeón virtual del campeonato de pilotos y así correr con menos presión en el circuito Yas Marina, sin embargo ahora tendrá que combatir la defensa de Charles Leclerc en caso de salir por detrás de él en la parrilla de inicio.

Desde la escudería austriaca aseguraron que el tema se arregló internamente y Max indicó que ayudaría a Pérez en Emiratos Árabes Unidos en caso de ser necesario para lograr el 1-2 en la temporada 2022.

