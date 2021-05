Carmelo Anthony se colocó como el décimo anotador en la NBA con 27,318 puntos en su carrera. La estrella de los Trail Blazers superó al miembro del Salón de la Fama Elvin Hayes (27,313) en la lista de anotadores de todos los tiempos de la liga en el segundo cuarto de una eventual derrota por 123-114 ante los Hawks. Anthony terminó la noche con 14 puntos en total y el entrenador de Portland, Terry Stotts, le entregó el balón del juego mientras estaba en el vestuario con sus compañeros de equipo.

“Hace un par de años, no creo que vaya a estar en este momento. Estaba fuera de la liga por alguna razón. Perseveré, me mantuve fuerte. Me mantuve fiel a mí mismo y ahora estoy aquí entre los 10 primeros ", dijo Anthony.

En esta temporada, la 18 de Anthony en la liga, ha superado a Tim Duncan, Dominique Wilkins, Oscar Robertson y Hakeem Olajuwon en anotaciones.

“No sabía el 15, el 13 y el 11, pero el 10 es algo que sí sabía. Lo he sentido. Lo sentí entrar en el juego. No quería apresurarlo ni forzarlo ni nada; quería dejar que el juego me llegara y sucediera de forma natural. Me sentí bien al llegar hoy y, como pueden ver, el tiro estaba cayendo temprano y tuve un gran comienzo. Eso lo hizo más fácil. Podría exhalar y relajarme".

El hijo de 14 años de Anthony, Kiyan, celebró el hito en las historias de Instagram con una captura de pantalla del nuevo top 10 de su padre en la lista de puntajes de todos los tiempos. Escribió “Washed” sobre la foto, claramente pegándola a los críticos que etiquetaron al 10 veces All-Star como tal cuando estaba fuera de la liga.

Anthony fue cortado por los Rockets después de solo 10 juegos a principios de la temporada 2018-19, dejando su futuro en la NBA en la balanza. Continuó haciendo ejercicio y se mantuvo listo, y Anthony firmó con Portland en noviembre de 2019, y comenzó 58 juegos la temporada pasada. Anthony ganó el título de anotación con los Knicks en 2012-13, cuando promedió 28,7 puntos por partido.

Su distribución de puntos, según ESPN, es de 13,970 en ocho temporadas con los Nuggets; 10.186 en siete temporadas con los Knicks; 1.261 en una temporada con el Thunder; 134 con los Rockets y 1,767 en dos temporadas con los Blazers.

Moses Malone es el siguiente en la lista de todos los tiempos con 27,409, un número alcanzable esta temporada si Anthony mantiene su actual ritmo de anotación. A Portland le quedan ocho partidos, lo que le da a Carmelo Anthony una buena oportunidad de pasar a Moses Malone en el noveno lugar de anotadores de todos los tiempos.

"¡Eso es un montón de cubos mi hermano!", publicó LeBron James en su historia de Instagram.

"¡Orgulloso de ti! ¡Felicidades campeón! @Carmelo Anthony. Melo es inspirador", tuiteó el escolta veterano de la NBA Jamal Crawford.

Anthony, diez veces All Star, está en su decimoctava temporada en la NBA. Ganó el título de máximo anotador con los New York Knicks en 2012-13, promediando 28.7 puntos. Además, estuvo 10 temporadas consecutivas en el Top 10 de anotadores y fue segundo máximo anotador dos veces en ese tramo.

Máximos anotadores en la historia de la NBA

1. Kareem Abdul-Jabbar 38,387

2. Karl Malone 36,928

3. LeBron James 35,318

4. Kobe Bryant 33,643

5. Michael Jordan 32,292

6. Dirk Nowitzki 31,560

7. Wilt Chamberlain 31,419

8. Shaquille O'Neal 28.596

9. Moses Malone 27,409

10. Carmelo Anthony 27,318

