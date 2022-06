En una tierra donde los deportes predilectos son el rugby, el basquetbol y el críquet, el futbol está tratando de abrirse un espacio entre la popularidad de la gente con un currículum bastante mejorado en los últimos años. Se trata de Australia, un país que históricamente no es reconocido como territorio futbol, pero que se ha convertido en asistente frecuente de los Mundiales de la FIFA desde 2006.

El conjunto australiano consiguió su quinta participación consecutiva en un Mundial tras superar a Perú en el penúltimo repechaje intercontinental para Qatar 2022, que terminó con una dramática victoria en penales por marcador de 5-4 ante la presencia de más de 10,000 aficionados peruanos que viajaron a apoyar a su selección en este encuentro celebrado en Doha.

Australia no se ausenta de una Copa del Mundo desde Corea-Japón 2002, cuando falló en el repechaje intercontinental ante Uruguay. Muchas cosas han cambiado desde hace 20 años, siendo una de las más importantes que en aquel entonces el equipo australiano representaba a la Confederación de Futbol de Oceanía (OFC) y ahora lo hace para la de Asia (AFC).

Los socceroos, como se le conoce al equipo australiano, lograron el boleto a Alemania 2006 bajo la dirección técnica del neerlandés Guus Hiddink, que cuatro años atrás había llevado a Corea del Sur a las semifinales de su Copa del Mundo. Fue la despedida de Australia como representante de Oceanía, sin saber que a partir de entonces se le abriría un camino más firme en la escena del futbol internacional.

Después de dos décadas, Australia suma ya la misma cantidad de participaciones mundialistas (6) que otras naciones con mayor apego al futbol como Colombia, Nigeria, Croacia y Dinamarca. El mérito se concretó primero por ese traspaso de participar en las eliminatorias de Oceanía a las de Asia, ante rivales de mayor peso como Japón y Corea del Sur, pero también por la construcción de un plan de desarrollo en este deporte.

“En la celebración de nuestro 100 aniversario (de la Federación de Futbol de Australia), festejamos con nuestra sexta clasificación a una Copa del Mundo. ¡Vamos a darlo todo!”, escribió en su cuenta de Twitter el equipo australiano luego de la apretada e inesperada victoria ante Perú, que llegaba como favorito tras haber terminado quinto en la difícil eliminatoria sudamericana, donde se compite ante campeones mundiales como Brasil, Argentina y Uruguay.

En 2020, la Federación de Futbol de Australia publicó un documento titulado ‘Los 11 principios para el futuro del futbol australiano (XI principles for the future of the Australian football)’, el cual establece una ruta de mejoramiento de estructuras, fuerzas básicas y de condiciones laborales para los futbolistas de dicho país en un plazo a 15 años (2035).

Una de las principales tareas descritas en dicho documento es mantener la figura de Australia en el escenario internacional del futbol y no repetir las sequías del pasado, recordando que su primera participación en un Mundial fue en Alemania 1974 y de ahí tuvieron que esperar 32 años para regresar, perdiendo a generaciones enteras de futbolistas.

“El futbol australiano es un crisol de dos millones de participantes, representada por más de 200 culturas diferentes. Somos el deporte más diverso y globalmente conectado dentro del paisaje deportivo del país, además de los cerca de 2,400 clubes comunitarios de futbol en todo el territorio, que juegan un papel vital en nuestro ecosistema”, dicta el documento.

La perspectiva sobre el futbol en territorio australiano ha cambiado. Hasta 2019, Australia contaba con 101 futbolistas en el extranjero, una cifra que ha ido en ascenso dado que muchos australianos ahora consideran que el futbol es un deporte convencional después de años en los que a esta disciplina se le conocía como wogball, y se pensaba que estaba dirigida solo a fanáticos, principalmente de origen sureño y europeo.

Aunque ya quedaron en la historia los nombres de futbolistas icónicos como Tim Cahill, Mark Viduka o Harry Kewell, quienes lograron el ansiado regreso de Australia a un Mundial en 2006, hoy las puertas del talento se mantienen con nombres como Matthew Ryan, el capitán del equipo, portero que radica en la Real Sociedad de España; o Adjin Hrustic, talentoso mediocampista que acaba de ser campeón de Europa League con el Eintracht Frankfurt de Alemania.

A nivel local, otro par de factores han impulsado al futbol: el debut de la Australian League, un formato al estilo de liga Premier europea que nació en la temporada 2005-06 con expectativas de elevar la calidad de los jugadores, así como la obtención de la sede del Mundial Femenil de 2023 en conjunto con Nueva Zelanda. Son dos motivos que impulsan la línea de objetivos de ‘Los 11 principios’.

“Estamos en la búsqueda de cumplir con la visión de convertirnos en una nación líder en futbol, donde todos estemos inspirados para vivir y amar este juego”, señala el documento con miras a 2035, que ya ha dado sus primeros pasos sólidos al tener a Australia como un asistente asiduo a las Copas del Mundo.

Entre 2006 y 2022, el lapso en el que Australia ha logrado cinco boletos consecutivos a la Copa del Mundo de la FIFA, Italia solo ha logrado tres, mientras que Suecia y Colombia solo dos. Es un camino en el que el futbol se está tratando de abrir más espacio pese a la carga histórica de deportes como el rugby o el críquet en territorio australiano.

Costa Rica y Nueva Zelanda definen las plazas completas a Qatar

La victoria de Australia sobre Perú fue el penúltimo boleto en juego para la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero el pase número 32 se definirá con otra serie intercontinental: Costa Rica, representante de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe (Concacaf), ante Nueva Zelanda, el vencedor de la eliminatoria en Oceanía.

Esta serie tiene la oportunidad de convertirse en la primera vez que Costa Rica clasifique a tres Copas del Mundo de forma consecutiva, pues lo hizo de manera directa en las eliminatorias de Concacaf para los eventos de Brasil 2014 y Rusia 2018, aunque en el proceso a Qatar solo le alcanzó para el repechaje tras haber quedado debajo de Canadá, México y Estados Unidos.

Por su parte, los neozelandeses buscan apenas su tercera participación mundialista luego de haber estado en España 1982 y Sudáfrica 2010, disputando seis partidos en total con balance de tres empates y tres derrotas.

“Sin duda Costa Rica parte como favorito para la serie. Los medios de comunicación de todo el mundo nos han descartado y no nos dan ninguna posibilidad de clasificar a Qatar. Va a jugar el 31 frente al 101 del ranking de la FIFA, pero yo estoy durmiendo bastante bien y no estoy seguro de que el entrenador de Costa Rica esté igual, porque tiene una enorme expectativa sobre sus hombros”, mencionó el entrenador de Nueva Zelanda, Danny Hay.

Costa Rica ha clasificado en total a cinco Copas del Mundo (Italia 1990, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018), llamando la atención en la edición brasileña, donde llegó a cuartos de final gracias a las buenas actuaciones de su más grande figura, el portero Keylor Navas (ex Real Madrid y actual jugador del PSG).

Por su parte, Nueva Zelanda ha perdido los últimos dos repechajes intercontinentales rumbo al Mundial: en la eliminatoria para Brasil 2014, cayó por un abultado marcador global de 9-3 contra México, mientras que en el proceso a Rusia 2018 perdió por 2-0 ante Perú.