En una carrera de menos de 4 segundos a toda velocidad para saltar con potencia y girar en el aire ¿cuántos pensamientos pueden cruzarse? En el salto de caballo, Alexa Moreno domina la concentración, sus ojos se serenan, toca con la lengua la palma de su mano derecha y la frota con la otra. Un mecanismo de preparación que la distingue y le da seguridad.

Al escucharla, su voz tiene fuerza, su risa es explosiva, pero no le gusta hablar en público y pese a tener asegurada su próxima y segunda experiencia en Juegos Olímpicos a los 25 años su personalidad se mantiene introvertida y humilde, así como la identifican las personas que la tratan fuera del gimnasio.

Desde hace ocho años, Alexa se ha mentalizado con una de las frases que le enseñó su psicóloga Tatiana Maldonado: “mente fría y corazón caliente en la añoranza de la razón, que la movió desde pequeña a disfrutar este deporte”.

Esta enseñanza tomará más fuerza en el tiempo de preparación que queda para ir a Tokio 2020, porque no sólo se busca un resultado, significa además la representación de México.

“Alexa es una persona con la capacidad de diferenciar entre querer y desear. Y hace lo que necesita para verse en la meta, para asumirse con la preparación física, codearse y competir en Olímpicos ante estrellas como Simone Biles”.

—¿Qué es lo que en algún momento se te puede dificultar expresar?

“Cuando es algo físico me cuesta más trabajo, porque si me duele o molesta algo siento que me estoy dando por vencida”, responde a El Economista.

En el último año, la gimnasia femenil ha sido foco de denuncias, como el caso del médico del equipo olímpico de gimnasia estadounidense Larry Nassar, a quien se le acusa de abusar de más de 140 niñas durante casi dos décadas. Entre las historias, también Simone Biles escribió una carta sobre la suya. O a nivel nacional, el reciente señalamiento al coordinador de la Selección de Gimnasia Artística, Eric Demay, acusado por darle un manotazo a la gimnasta Victoria Mata, durante un entrenamiento en Tijuana.

—¿Si fueras testigo de un caso de injusticia lo manifestarías?

“Yo creo que sí levantaría la voz. Hay tiempos y formas de hacer las cosas. No he estado en esa posición, pero si fuera necesario sí”.

Alexa calcula los tiempos para hablar en situaciones complicadas e incluso la directora del campus estudiantil UVM de Mexicali, Tayde Ruiz, recuerda que desde la preparatoria “era una chica tranquila, introvertida que intervenía en clase sólo para aportar una opinión inteligente”.

Diana Plaza, entrenadora de gimnasia y coordinadora de Comunicación del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, destaca que la personalidad trabajadora y humilde de Alexa le han permitido subir mucho.

“Es bastante reservada. Se ha hecho especialista en un aparato, salto de caballo y antes no había estas modalidades desde que ocurrió el cambio de reglas en este deporte. Alexa clasifica a Juegos Olímpicos por el All Around, la plaza mexicana se la gana ella, es nominal, si no la gana ella no va nadie. Ha logrado sus éxitos en equipo, tiene su beca de Conade, del estado Baja California, sus patrocinios, entrenadores, beca en la Universidad por ser atleta de alto rendimiento”.

—Alexa, ¿te consideras una persona diplomática?

“Evito el conflicto totalmente”.

La gimnasia es el eje de sus decisiones y ha contagiado su determinación a su carrera profesional: arquitectura. ¿Sabías que ya diseñó su gimnasio﷯ ideal?

[email protected]