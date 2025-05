Walmex prueba jornada de 40 horas en 100 tiendas ante reforma laboral

Walmart de México y Centroamérica (Walmex) opera desde hace 18 meses un programa piloto en 100 tiendas del país con jornadas laborales de 40 horas semanales, como parte de su estrategia para prepararse ante la reforma con la que se reducirá gradualmente de 48 a 40 horas las horas trabajadas en México para 2030.

El objetivo es identificar cuellos de botella, eliminar procesos innecesarios y evaluar qué tareas pueden ser automatizadas para mejorar la productividad en sus tiendas de autoservicio.

“Es un gran enfoque en la productividad. Los grandes hallazgos son que hay ciertas cosas que hacemos en nuestras tiendas que necesitaremos dejar de hacer… y cómo podemos compensarlo con tecnología o eliminando el proceso”, explicó el presidente y director general de la cadena de tiendas de autoservicio, Ignacio Caride.

Agregó que esta prueba piloto les está ayudando a entender el círculo de productividad que necesitan tener para operar las 3,171 tiendas en México con el modelo de 40 horas de jornada laboral.

Walmart de México y Centroamérica cuentan con más de 200,000 trabajadores en el país.

“Lo bueno de este piloto es que también nos está ayudando ahora, estamos identificando cosas que podemos dejar de hacer que no generan un gran impacto, así que estamos transfiriendo eso a una productividad real ahora. Es siempre un buen ejercicio”, dijo Ignacio Caride en una videoconferencia con analistas.

Agregó que el cambio de la jornada laboral será gradual, lo que les dará tiempo para seguir adaptándose.

El anuncio se alinea con lo dicho este jueves 1 de mayo por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, quien confirmó que la reducción de la jornada laboral en México será paulatina y consensuada, con mesas de trabajo entre gobierno, sector privado y sindicatos, hasta llegar a las 40 horas semanales en enero de 2030.

“No se puede de un día a otro, pero lo importante es cómo lo vamos a hacer y que sea por consenso, que sea un acuerdo que nos permita que realmente haya mejores condiciones para las y los trabajadores en nuestro país”, sostuvo Marath Bolaños en conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El CEO de Walmart de México y Centroamérica agregó que parte de lo que esperan y saben sobre la reforma laboral es que también considerará el pago de horas extras.

“La idea no es aumentar las horas extras… La idea es ser más productivos, no más caros para cubrir esos turnos extras, así que no esperamos pagar horas extras por encima de lo que típicamente necesitamos”, sostuvo.