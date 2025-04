¿Cuál es tu aporte en el trabajo? El impacto mental de laborar sin un sentido de propósito

Muchas personas trabajan prácticamente en automático, sin un sentido de propósito, sin consciencia del impacto que tiene su trabajo tanto para la empresa, sus objetivos profesionales y la sociedad en general.

El contar con un sentido de propósito en el trabajo puede generar en los colaboradores una vida laboral más feliz mediante estímulos u orientaciones que apunten a que sus actividades son parte de un engranaje que genera productividad y crecimiento para ambas partes.

Sin embargo, cuando un empleado no tiene objetivos, puede impactar su salud mental. Por lo que las empresas deben poner de su parte y apoyar a los colaboradores a tener claridad en sus contribuciones y metas.

El informe Felicidad Organizacional, factores que impulsan el bienestar y su efecto positivo en el negocio, elaborado por Buk, señala que fomentar que las personas encuentren un sentido y propósito en su trabajo no es trivial si se considera que la probabilidad de ser feliz en el trabajo aumenta tres veces si existe un objetivo profesional.

Ante eso, expone que los colaboradores no sólo necesitan conocer la meta corporativo de sus organizaciones, sino también saber qué pieza juegan ellos en la empresa, y cómo su trabajo diario puede conjugarse con las aspiraciones, objetivos y propósitos propios.

En tanto, Yunue Cárdenas, Ceo y fundadora de Menthalising, señala que el propósito genera incentivos, se transforma en un motor que abona al desarrollo y crecimiento.

“La falta de esto te va a generar vacío, apatía, fatiga crónica, porque todo el tiempo, estás cargando esta piedra sin sentido, porque como no tiene sentido es altamente desgastante, esto puede potenciar crisis de ansiedad y depresión. Claro que se puede relacionar con un síndrome tipo trabajador zombie, que son personas que están, pero no se sienten presentes, que cumplen, pero ya no creen. Hay un impacto organizacional y baja productividad también”, resalta.

Mientras que Buk apunta que aquellos colaboradores que perciben que su trabajo tiene un sentido y propósito, tienen más probabilidades de ser feliz en el trabajo. Por esto, las organizaciones que fomenten esto en sus trabajadores probablemente tengan mayores niveles de felicidad en sus entornos laborales.

Por su parte, Jorge Mérida, socio creativo de ADN Wellbeing, comenta que el trabajo no solamente pone a prueba las habilidades y competencias, sino que también se necesita generar que lo que hacen los colaboradores tiene un propósito, ya no solo personal, sino también grupal u organizacional, los empleadores tienen un papel fundamental para apoyar a los empleados.

“Cuando no tenemos este sentido de que estamos complementando un propósito, podemos llegar a experimentar una baja recompensa, es decir, si yo no siento que contribuyo a algo relevante o trascendente, la recompensa que voy a obtener por mi trabajo va a estar empobrecida, necesitamos complementar esta necesidad de que estemos contribuyendo a un propósito más amplio”, resalta.

En ese sentido, Mercer indica que aquellos trabajadores que confían en que sus empleadores harán lo correcto tanto para ellos como para la sociedad, tienen el doble de probabilidades de decir que están prosperando, con un fuerte sentido de propósito, pertenencia y de sentirse valorados.

“Casi la mitad de los empleados dicen que quieren trabajar para una organización de la cual puedan estar orgullosos, y algunas empresas están respondiendo al priorizar los esfuerzos de sostenibilidad y trabajando en los principios del Buen Trabajo”, indica.

Las empresas o líderes deben apoyar el sentido de propósito

Yunue Cárdenas comenta que es muy importante que una empresa o un líder ayude a que los colaboradores tengan sentido de propósito, los cuales deben realizar adecuados procesos de atracción de talento.

"Que vean que las personas conecten con los valores de la organización. Hacer selección es hacerle un poco de casamentero, los valores de la organización tienen que empatar con los valores de las personas que incorporan. Si no conecta la organización con la persona, ya de entrada la vamos a tener muy complicada”, indica la experta.

Jorge Mérida, asegura que no tener una suficiente recompensa en el trabajo podría impactar en la satisfacción que tiene el colaborador, y que la disminución en la satisfacción del trabajo podría incrementar el riesgo de adquirir un síndrome de desgaste ocupacional o desarrollar el burnout.

En ese sentido explica que cuando no se tiene un propósito compartido en una organización, también disminuye la calidad del apoyo social.

“Un trabajador no solamente debe de tener estos objetivos específicos de la organización, sino que debe conocer el propósito de la organización. Si no, se convierte en un trabajo mecanisista, y sin tanta relevancia o recompensa, entonces cuando los trabajadores no experimentan que están contribuyendo a un propósito, también el interés por apoyar a los demás y de favorecer el cumplimiento de las metas de la organización disminuye”, resalta el experto.

Por su parte, el informe Cómo conectar con tu propósito en el trabajo, realizado por UKG, señala que el propósito en el trabajo no es algo en lo que se piensa todos los días, sin embargo, al reflexionar sobre ello, es una parte importante de lo que hace o deshace una vida laboral feliz.

“Un sentido de propósito en el trabajo es un sentido de dirección, intención y comprensión de que tu contribución es importante”, apunta.