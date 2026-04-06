La Oficina: ¿Qué refleja la serie de la cultura laboral en México a través de sus personajes?

La Oficina, adaptación mexicana de la serie The Office, se ha convertido en un espejo de la cultura laboral mexicana a través de una comedia que, de acuerdo con la propia descripción del programa, se mueve entre "desplantes políticamente incorrectos y técnicas organizacionales autodestructivas" que reflejan al mundo godín.

La serie de Amazon Prime Video, dirigida por Mark y Gaz Alazraki, Marcos Bucay y Diego Graue, apostó por un elenco de personajes construidos a partir de arquetipos reconocibles dentro de la cultura laboral en México: el líder improvisado, empleados que sólo sobreviven, la neni y hasta el que alaba al jefe.

La serie es un espejo de la realidad, incluso en situaciones absurdas e incómodas. Según la agencia de investigación De La Riva Group, la comedia funciona porque reconoce las dinámicas godínez del país. "Mientras pasan los capítulos pareciera que estamos en un sueño de fiebre, para luego recordar que muy probablemente ya vivimos algo similar en alguno de nuestros años trabajando en oficina”.

“Las ventas por catálogo, la tiendita, los premios innecesarios de los jefes, las amistades y rivalidades, la secretaria que lleva más tiempo en la oficina que nadie, sumado a la forma en que insertan el humor hace que sea incómodo y profundamente conocido”, dice la agencia.

La Oficina, espejo de dinámicas “incómodas” de la cultura laboral

“Un liderazgo débil pero simpático, corporativo desconectado, cultura basada en relaciones, no en sistemas (y) política interna como skill clave”, son factores que evidencian la forma de trabajar en México, afirma Yoani Aceves, directora ejecutiva de Talenca para Latinoamérica.

Comparte que la serie atrapó a la audiencia por las similitudes que tiene con la cultura laboral mexicana respecto al liderazgo, donde hay un jefe que solo improvisa, una empresa que presiona desde lejos y “un equipo que sobrevive como puede”.

La reclutadora Talento VIT añade que La Oficina da risa porque muestra la realidad. “Nepotismo, jefes sin liderazgo, mala comunicación, rotación y mal clima laboral”; enfatiza que lo que la serie enseña es un reflejo del porqué se pierde talento y hay baja productividad.

Fernanda Rodríguez García, gerente de RH, considera que ver la serie le dio una dosis masiva de incomodidad, pues a lo largo de cada capítulo revivió dos décadas de experiencias en su vida godín. “Mientras transcurrían las escenas mi mente iba poniendo nombres, apellidos, logotipos y fechas”.

Señala que con cada episodio revivió recuerdos que le revolvieron el estómago, pensó en las veces que quiso frenar la violencia laboral y sentía cómo le ataban las manos, al tiempo que las frases y personajes le recordaron a compañeros y jefes que le dejaron cicatrices.

“Aquel director comercial que me pidió contratar madres solteras ‘porque tienen más hambre’; el director de finanzas que soltó un: ‘si las violan antes de matarlas, por lo menos ustedes lo disfrutan'; la secretaria despedida por quedar embarazada de un directivo casado; el dueño de la empresa sugiriendo que habláramos de mi desarrollo profesional en un lugar más privado”, recuerda.

Comentarios políticamente incorrectos, chistes sobre la edad, estereotipos y sesgos de género, prácticas que podrían identificarse como mobbing y acoso, sátira al nepotismo, retraso salarial, miedo a perder el trabajo; cada una de estas situaciones se hace presente en los capítulos de La Oficina pero, como dicen los expertos, quienes han trabajado en una oficina también las han vivido.

¿Quiénes son los personajes de La Oficina México?

Yoani Aceves dice que la versión mexicana de La Oficina ha hecho que las personas se identifiquen porque refleja la política real del trabajo, incluso más allá del organigrama y cada personaje tiene características que hacen recordar a alguien con quien se ha trabajado realmente.

Fernando Bonilla es Jerónimo Ponce III

El heredero de Jabones Olimpo, la empresa familiar con sede en Aguascalientes. Es divorciado, inmaduro, busca constantemente la aprobación de los demás. Yoani Aceves lo describe como el jefe buena onda que quiere ser amigo, pero evita conversaciones incómodas, confunde cultura con ambiente divertido y en realidad nadie lo respeta.

Quetzalli Cortés es Iván Mondragón

"Mondra" es el encargado de Recursos Humanos, el personaje más comprometido con el negocio, la operación y las personas, pero también el menos apreciado. “El jefe no lo tolera, no lo respeta y eso provoca que RH esté presente, pero sea irrelevante, está en todas las juntas, pero cuando habla incómoda y nadie lo escucha”, ejemplifica Aceves.

Erika de la Rosa es Juana Alpízar

De carácter fuerte, empoderada, pero también distante. Aceves menciona que Juana es el ejemplo de cómo funciona una oficina central que tiene poder, pero no contexto de la operación, que define estrategias y exige resultados sin conocimiento.

Edgar Villa es Aniv Rubio

Es el que quiere quedar bien con el jefe, el compañero que se pone la camiseta, que no sabe decir que no con tal de mostrarse indispensable, leal a la empresa y al jefe, a quien manifiesta una admiración exagerada y aspiracional.

Fabrizio Santini es Memo Guerrero

El personaje muestra lo que ocurre cuando se trabaja y comparte tiempo con la misma persona: amor en el trabajo. También ejemplifica al presentismo. Aceves lo describe como alguien que busca sobrevivir al trabajo, no le importa producir, sino que lo vean, mostrarse ocupado.

Elena del Río es Sofi Campos

No disfruta lo que hace, solo pasa el tiempo, no muestra aspiraciones. A decir de Yoani Aceves, es un personaje que reconoce que el sistema laboral “está roto”, pero no quiere cambiarlo, por eso hace lo mínimo indispensable, evita exponerse y los problemas.

Guillermo Quintanilla es Don Abel

Un trabajador de la vieja guardia cauteloso de la tecnología, reacio al cambio y esperando su retiro.

Juan Carlos Medellín es Lucio Galván

Cree que lo sabe todo y busca atraer el interés de las mujeres; sin embargo, en el fondo tiene un pensamiento machista que se hace evidente en sus comentarios y bromas.

Alejandra Ley es Abigail Delgado

La neni de la oficina que busca aprovechar cada oportunidad para generar ingresos extra, inconforme en su matrimonio y sin mesura para ventilar su vida privada ante los demás.

Arelí González es Ángeles Leyva

Reservada y religiosa, abiertamente muestra desagrado de las cosas que no le gustan, en las que no cree o no comparte, intenta limitar su presencia en la oficina a hacer su trabajo.

Alexa Zuart es Mine Romero

La encargada de marketing es una experta en tendencias, busca estar al día con la moda y su actitud y dinámica diaria hacen recordar a aquellas personas que comparten cada parte de su vida en internet.

Armando Espitia es Qwerty

Con un perfil bajo, el personaje se muestra como un joven enfocado en su trabajo, pero más aún en sus pasatiempos que incluyen la tecnología. Hay un capítulo en el que se hace sátira sobre las incapacidades y el servicio de salud público en México.

Arturo Vinales es Cañedo

Reservado, apático del resto, puede verse como el compañero que solo va, hace su trabajo y se retira; no tiene amigos en la oficina y tampoco busca hacerlos, tiene una personalidad enigmática.

Paola Flores es Betty Benitez

Es la trabajadora con mayor antigüedad y aunque aparentemente tiene un bajo perfil, es esa persona de confianza que sabe todo de todos, incluso de la familia.

Rodrigo Suárez es Giancarlo

El jefe de edecanes se muestra como un hombre afeminado, su personaje es una sátira a las terapias de conversión, y es que él mismo señala en un episodio que se sometió a una para curar su homosexualidad.

De esta manera, Fernanda Rodríguez García afirma que La Oficina es más que una comedia, “es una radiografía dolorosa de las empresas mexicanas”.