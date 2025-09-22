“La jornada laboral de 40 horas es posible y todos ganamos”: RH de IKEA México

“La jornada de 40 horas es posible”, afirma Fernanda Ocampo, directora de Recursos Humanos para IKEA México. La directiva habla desde su experiencia en el gigante sueco del retail, la reducción del tiempo de trabajo en las organizaciones puede ser una realidad con buena planeación, objetivos definidos y una cultura basada en la eficiencia y compromiso.

Avanzar hacia este esquema es necesario. “Si lo vemos a nivel macro, trabajar muchas horas no es sostenible para ningún país, empiezas a enfermarte, se merma la salud física y mental y eso no es sostenible para nadie. Trabajamos para vivir, últimamente eso se ha invertido, pero realmente trabajamos para vivir, estar con nuestras familias”.

Fernanda Ocampo no tiene dudas: la jornada laboral de 40 horas potencia a las empresas. Por un lado, promueve la eficiencia en las compañías, y al mismo tiempo, mejora la vida de los colaboradores.

“Vivimos en un mundo muy ajetreado y es fundamental estar descansado, prevenir enfermedades, tener tiempo con la familia”, puntualiza. La fidelización del talento, agrega, no sólo tiene que ver con buscar las vías para que las personas permanezcan en una organización, sino para que esa permanencia sea en condiciones saludables.

En el caso de IKEA en México, la semana laboral de 40 horas es uno de los factores de retención. “Cuando ingresan, no lo dimensionan, pero en el día a día, ven el beneficio y sí es un diferenciador para quedarse. No es tan común en el retail”, comparte.

“Las 40 horas es una forma de reconocer que el trabajo en tienda es duro, es muy demandante físicamente y esta es la manera de retribuir y que todos estemos descansados”.

La directiva de Capital Humano expone que una jornada más corta también ayuda a construir una cultura de colaboración de manera orgánica.

“En la tienda todos apoyan para cubrir huecos y que todos terminen a tiempo, mi equipo de Recursos Humanos en tienda si tiene que apoyar en el área de logística a descargar productos, lo hace. Genera un ambiente de colaboración muy padre, todos se apoyan para terminar a tiempo”.

De acuerdo con el Informe de Perspectivas de Tiempo de Trabajo 2025, de la organización 4 Day Week Global, los ejercicios de reducción de jornada laboral, han sido exitosos en diversas industrias por la participación de todos los equipos. “El éxito no fue fruto de la casualidad, sino que se construyó deliberadamente”. Estas pruebas han demostrado que es posible avanzar con una buena planeación.

Claves para la jornada laboral de 40 horas

IKEA llegó a México con este esquema, hoy cerca del 70% de la compañía cuenta con una jornada de 40 horas, incluyendo su personal en tiendas. Sin embargo, la meta es alcanzar este modelo en todas las unidades del negocio, como el centro de operación o el call center.

Pese a que el modelo se trajo desde Suecia, “siendo un negocio nuevo en el país, no teníamos todo solucionado y claro desde el primer día”, reconoce Fernanda Ocampo. En ese sentido, hacer realidad la semana laboral de 40 horas ha requerido una gestión basada en resultados, con claridad en objetivos, con planeación, buena capacitación e incluso con una selección de talento alineado a la cultura organizacional.

Esas son algunas de las claves para replicar el esquema de trabajo en México. “Ha sido una tarea de ir ajustando a las personas a la cultura de la empresa, tener los KPI´s y objetivos bien claros, procesos bien definidos, capacitaciones muy claras, lo que nos ha permitido llegar a las 40 horas. Se trata de saber cómo, cuándo y a qué hora necesitamos a la gente”.

Otro aspecto relevante, agrega, es contar con el compromiso de las personas. “También ha sido mucho de crear consciencia para decir ‘si te sales o llegas tarde, afectas a todos’. Se ha logrado con una cultura consciencia y empatía con los compañeros”.

Este enfoque se refleja en el diseño de las oficinas y en la planeación de pausas. Los espacios están construidos para una colaboración intencional, pero reduciendo distracciones, y para que las personas tengan claridad en sus tiempos de reposo.

Las empresas que se animen a avanzar hacia este esquema de trabajo, más allá de una exigencia legal, deben comenzar por tener objetivos de negocio claros. “En función de eso, hay que determinar cuántas personas necesitas e incluso ir mapeando el día a día de los colaboradores, cuántas tareas tienen que completar, y en la medida que eso se tiene claro, se puede tener una mejor planeación. También es importante invertir en capacitación y herramientas digitales que permitan medir todos estos indicadores”.

Fernanda Ocampo finaliza con un llamado para que más empresas adopten la jornada laboral de 40 horas. “Es algo bueno para todos como sociedad”.