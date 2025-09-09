Reducción de la jornada laboral, en las prioridades legislativas

La reducción de la jornada laboral no ha salido de las prioridades legislativas, al menos no de las agendas de las comisiones de Trabajo y Previsión Social tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. En ambos espacios, el tema sigue en la lista de cambios que se desean impulsar.

En la Cámara de Diputados, la comisión, presidida por la diputada Maiella Gómez Maldonado, se mantiene en su Ruta por las 40 horas, un programa de trabajo que incluye un proceso de escucha nacional para recabar propuestas que nutran la discusión de la propuesta que enviará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

“Estamos en la etapa de escucha nacional. Todas las personas, empresas, sindicatos, trabajadores y quienes tengan interés en el tema, nos mandan un mensaje a través del micrositio de la Comisión o nos buscan de manera directa y los recibimos, para escucharlos y eso nos nutre para que cuando llegue la reforma tengamos muy claras las expectativas”, dijo la legisladora en el podcast Coffee Break de El Economista.

Gómez Maldonado anunció que la comisión de trabajo convocará a las presidencias de las comisiones homólogas en los congresos locales para incorporar en el debate las expectativas regionales.

La reducción de la jornada laboral es una oportunidad de darle más tiempo de calidad a las personas con sus familias, para el descanso o para aprender algo nuevo y desarrollar habilidades, expresó.

Si bien no hay una fecha definida, hasta ahora, para que la Cámara de Diputados reciba la iniciativa promovida por el gobierno, la presidenta de la Comisión de Trabajo afirmó que en cuanto llegue la propuesta comenzarán con su análisis y debate. “Esperamos la propuesta y en cuanto tengamos eso, arrancamos el trabajo y estoy segura que es un tema tan importante que, tendrá que salir bien y por unanimidad”.

En la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado la reducción de la jornada laboral también se mantiene como una prioridad, pero su discusión en este periodo ordinario de sesiones dependerá de su avance en San Lázaro, pues será la Cámara de origen, confirmó la senadora Geovanna Bañuelos, presidenta de la comisión.

En entrevista con El Economista, la legisladora reiteró que “existen condiciones para analizar y en su caso aprobar dicha reforma, pero habrá de esperar si será en este o el próximo periodo debido a que el proceso legislativo inicia en la Cámara de Diputados”.

Geovanna Bañuelos afirmó que la reducción del tiempo de trabajo es una tendencia global y México no puede quedarse atrás. Además, destacó que la evidencia internacional confirma que jornadas laborales más cortas contribuyen a elevar la productividad, reducir niveles de estrés y accidentes, y fomentan la innovación y la retención de talento.

¿Qué otras prioridades hay en la agenda?

La jornada laboral de 40 horas no es el único tema que se busca impulsar en este nuevo periodo ordinario de sesiones. En la Comisión de Trabajo del Senado consideran impostergables cambios como los permisos por luto, la facultad de la STPS para realizar inspecciones en igualdad salarial y la reforma para garantizar el salario mínimo y proteger las propinas en establecimientos de servicio.

En esa lista de prioridades, comparte la senadora Bañuelos, está la armonización del marco normativo con estándares internacionales, principalmente con las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Estas propuestas incluyen reformas estructurales como el dictamen en materia de transparencia salarial que tiene por objeto que todas las personas trabajadoras conozcan cómo se calcula su salario y cómo se compara con el de otra persona que realiza un trabajo de igual valor, a fin de identificar y erradicar diferencias salariales injustificadas”, señala la legisladora.

Por otra parte, en la agenda de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados está el impulsado a la prevención en salud y la oportunidad de que las personas cuenten con días para acudir a exámenes preventivos.

En la lista de prioridades también está la promoción del cuidado de la salud mental en el trabajo y la participación de mujeres en posiciones de liderazgo.